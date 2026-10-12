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Napoli, Aurelio De Laurentiis promuove Max Allegri: “Mai avuto dubbi”

Napoli, Aurelio De Laurentiis promuove Max Allegri: “Mai avuto dubbi”

Il presidente degli azzurri ha fatto il punto sull'avvio di stagione e ha parlato del commissariamento della FIGC

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Durante la cerimonia di consegna del Collare d’oro al Merito Sportivo da parte del CONI, ricevuto dal Napoli in occasione dell’anno del centenario, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis si è espresso riguardo l’inizio di stagione degli uomini di Massimiliano Allegri, all’indomani della vittoria al Maradona per 3-0 sul Frosinone.

Confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, senza dare giudizi o fare commenti. Speriamo che domani sera le cose vadano bene”, dichiara il patron degli azzurri parlando del secondo round di Champions League contro il Villareal. La gara, in programma domani 13 ottobre alle ore 21 allo Stadio della Ceramica, rappresenta già un bivio per entrambe le formazioni essendo che ambedue arrivano da una sconfitta in questa competizione.

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ADL: “Malagò? In Italia governa la stupidità”

De Laurentiis si è espresso anche in merito alla questione del commissariamento della FIGC, che ha visto la sostituzione dell’ex presidente Giovanni Malagò con il commissario Giovanni Malagò, in attesa delle prossime elezioni previste per il 14 dicembre. “Purtroppo è la stupidità che governa in Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì sennò il calcio andrà in discesa”, conclude De Laurentiis.  

A cura di Giulia Accardo

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