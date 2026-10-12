Boxe Vesuviana, gli atleti di Torre Annunziata brillano a Sorrento

A cura della Redazione

Gli atleti della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata sono stati protagonisti dei match organizzati insieme alla Sorrento Boxing di Angelo Veniero.

Ben preparati e, soprattutto, motivati dalla presenza a bordo ring del maestro Lucio Zurlo, hanno disputato, tutti, ottimi incontri: da Ciro Staiano a Luigi Pinto, dai fratelli Rapicano ad Enrico Di Somma, da Gabriel Di Donna a Salvatore Veropalumbo, concludendo con Luca Sorrentino e Gennaro Ciaravolo.

Il coach, ex campione, Gaetano Nespro, alla guida dei ragazzi all’angolo insieme al tecnico Luciano Balzano, ha dichiarato soddisfatto: “Al di là dei risultati, i ragazzi hanno dimostrato una crescita costante. Dispiace molto per Gennaro Ciaravolo che ha patito una sublussazione alla spalla al primo colpo scagliato, avrà tempo e modo per rifarsi, viste le sue enormi doti tecniche”.