Boxe Vesuviana, gli atleti di Torre Annunziata brillano a Sorrento

Gli atleti della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata sono stati protagonisti dei match organizzati insieme alla Sorrento Boxing di Angelo Veniero.
Ben preparati e, soprattutto, motivati dalla presenza a bordo ring del maestro Lucio Zurlo, hanno disputato, tutti, ottimi incontri: da Ciro Staiano a Luigi Pinto, dai fratelli Rapicano ad Enrico Di Somma, da Gabriel Di Donna a Salvatore Veropalumbo, concludendo con Luca Sorrentino e Gennaro Ciaravolo.
Il coach, ex campione, Gaetano Nespro, alla guida dei ragazzi all’angolo insieme al tecnico Luciano Balzano, ha dichiarato soddisfatto: “Al di là dei risultati, i ragazzi hanno dimostrato una crescita costante. Dispiace molto per Gennaro Ciaravolo che ha patito una sublussazione alla spalla al primo colpo scagliato, avrà tempo e modo per rifarsi, viste le sue enormi doti tecniche”.
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