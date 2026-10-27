Torre Annunziata, torna la grande boxe femminile: otto squadre regionali si sfidano sul ring

Pubblicità

Il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata si prepara a ospitare la prima giornata della 13ª edizione della Woman Boxing League (WBL), il torneo nazionale di pugilato femminile organizzato dalla Boxe Vesuviana della famiglia Zurlo.

La manifestazione vedrà la partecipazione di otto rappresentative regionali, con atlete provenienti da tutta Italia che si confronteranno sul ring per difendere i colori delle rispettive regioni.

Pubblicità

Pubblicità

Un torneo che ha lanciato campionesse olimpiche

Nel corso degli anni, la Woman Boxing League si è affermata come un'importante vetrina per i talenti del pugilato femminile italiano. Tra le atlete che hanno partecipato alle precedenti edizioni figurano nomi di primo piano come Irma Testa, campionessa originaria di Torre Annunziata e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, Angela Carini e Alessia Mesiano, tutte protagoniste anche sul palcoscenico olimpico.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La prima giornata della competizione si svolgerà nella palestra del Liceo Pitagora-Croce, dove saranno allestiti due ring per consentire lo svolgimento degli incontri.

Le semifinali e le finali si disputeranno invece presso l'Hotel Vittoria di Pompei, che ospiterà le fasi decisive del torneo.

La dirigente Savarese: «Un onore ospitare nuovamente la manifestazione»

A rendere possibile lo svolgimento della prima giornata nell'istituto scolastico è stata la disponibilità della dirigente Tiziana Savarese, che ha accolto con entusiasmo la richiesta degli organizzatori.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«È la seconda volta che il Liceo ospita la kermesse da quando è nata la competizione, quindi non potevo non aderire alla richiesta fattami dalla famiglia Zurlo – ha dichiarato la dirigente scolastica –. Do fin da adesso il benvenuto a tutte le delegazioni presenti e faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le partecipanti».

La tredicesima edizione della Woman Boxing League rinnova così il legame tra Torre Annunziata e il pugilato femminile, una tradizione sportiva che, grazie all'impegno della Boxe Vesuviana, ha contribuito alla crescita di numerose atlete, alcune delle quali capaci di raggiungere i massimi livelli internazionali.