Serie A, al via il turno infrasettimanale: programma, orari e dove vedere le partite. Napoli in trasferta a Monza

La Serie A torna in campo con il turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del campionato 2026/2027. Le dieci partite si disputeranno tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, con diversi incontri interessanti sia per la parte alta della classifica sia per la lotta salvezza.

Il programma di martedì 27 ottobre

Domani si comincia alle 18:30 con Sassuolo-Lazio. Alle 20:45 sono in programma Roma-Cagliari e Torino-Como.

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Il programma di mercoledì 28 ottobre

Il calendario prevede cinque incontri. Alle 18:30 si giocheranno Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. Alle 20.45 spazio a Genoa-Juventus e Monza-Napoli.

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Situazione in casa Napoli

Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo per 3-3 contro la Roma, saranno impegnati al “Brianteo”. In casa Monza è out capitan Pessina, così come Jan Ziółkowski. Tra i partenopei, oltre a lungodegenti Buongiorno, Favasuli, Allison Santos e Neres, non saranno presenti anche Badiashile, uscito per un problema muscolare contro i giallorossi, e capitan Di Lorenzo per problematiche ad un ginocchio.

Massimiliano Allegri potrebbe schierare quindi un 4-3-2-1 con Meret tra i pali, Spinazzola, Rrahmani, Rafa Marín e Olivera in difesa. A centrocampo il terzetto composto da De Bruyne, Lobotka e Mctominay. Politano e Lang a sostegno di Hojlund.

Il programma di giovedì 29 ottobre

Giovedì si chiuderà il turno infrasettimanale con le ultime due sfide: Frosinone-Lecce, in programma alle 18.30, e Fiorentina-Atalanta, con calcio d'inizio alle 20.45.

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Dove vedere le partite

Tutte le partite di questa nona giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN.

Tre incontri saranno invece visibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW: Torino-Como, Venezia-Inter e Monza-Napoli.