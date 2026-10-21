Rassegna stampa di mercoledì 21 ottobre 2026: allerta meteo in Campania, protesta dei tir e Napoli vincente in Champions

Maltempo e trasporti in primo piano, mentre il Napoli vince in Champions. Le notizie dall'Italia, dal mondo e dall'Area Vesuviana

Le ultime notizie selezionate dalla redazione di TorreSette.news: esteri, politica ed economia, Camapania e Area Vesuviana, cronaca, televisione e spettacolo, sport, nel consueto appuntamento con l'informazione del mattino

Esteri

Ucraina, Trump aumenta le pressioni su Zelensky per un accordo con Mosca

Si intensificano le iniziative diplomatiche statunitensi per cercare una soluzione alla guerra. Dopo l'incontro a Oslo tra Zelensky e l'inviato americano Steve Witkoff, Washington punta a nuovi colloqui con la Russia. Restano forti le divergenze sulle concessioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza richieste da Kiev.

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Ucraina, polemiche sul sistema satellitare Starlink

Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa internazionale, Elon Musk avrebbe disposto limitazioni alla velocità del servizio satellitare militare utilizzato dall'Ucraina. Le notizie alimentano nuove tensioni sul sostegno tecnologico a Kiev. Le responsabilità e le conseguenze operative delle presunte restrizioni restano oggetto di discussione.

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Politica ed Economia

Caro carburanti, il Governo tratta con gli autotrasportatori ma i blocchi proseguono

Il Governo cerca una soluzione alla protesta del settore dell'autotrasporto. Al Ministero dei Trasporti si sono svolti incontri con le rappresentanze della categoria, con impegni economici che comprendono crediti d'imposta e misure per il rinnovo dei mezzi. Le posizioni degli autotrasportatori restano tuttavia divise e le manifestazioni non si fermano.

Campania, la Corte dei Conti esamina la gestione finanziaria della Regione

La magistratura contabile riconosce elementi positivi nel percorso finanziario regionale, ma segnala anche criticità che richiedono attenzione. Il tema riguarda la sostenibilità della spesa pubblica e la gestione delle risorse destinate ai servizi.

Campania e Area Vesuviana

Allerta meteo arancione, scuole chiuse n numerosi comuni campani

La Protezione Civile regionale ha disposto per oggi, mercoledì 21 ottobre, l'allerta arancione per rischio idrogeologico in diverse zone della Campania, comprese Napoli e l'area vesuviana. Previsti temporali anche di forte intensità, soprattutto nella prima parte della giornata, con possibili allagamenti e frane. A Torre Annunziata e Torre del Greco disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e dei giardini pubblici. Provvedimenti analoghi in diversi comuni della provincia.

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Protesta degli autotrasportatori, disagi per carburanti, merci e raccolta dei rifiuti

Continuano le ripercussioni dei blocchi stradali organizzati dagli autotrasportatori contro il caro carburanti. A Napoli si registrano difficoltà negli approvvigionamenti e lunghe code ai distributori. A Torre Annunziata il Comune ha avvertito che potrebbero verificarsi ritardi nella raccolta differenziata e nello spazzamento delle strade, a causa delle difficoltà dei mezzi nel raggiungere gli impianti di conferimento.

Ischia e Procida, trasporti marittimi e rifornimenti a rischio

La protesta dei tir sta provocando conseguenze anche sulle isole del Golfo di Napoli. Difficoltà nella distribuzione di carburanti e generi alimentari, mentre si temono ripercussioni sui collegamenti marittimi qualora i blocchi dovessero proseguire.

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Cronaca

Napoli, detenuto in semilibertà ucciso in un agguato a Scampia

Un uomo di 57 anni, Alessandro Uccello, è stato assassinato a colpi di pistola mentre stava rientrando nel carcere di Secondigliano. La vittima, con precedenti penali, è stata raggiunta da diversi proiettili. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Da chiarire dinamica e movente dell'omicidio.

Castel Volturno, studente di 14 anni accoltella un compagno a scuola

Grave episodio di violenza in un istituto scolastico di Castel Volturno, nel Casertano. Un quattordicenne è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello un coetaneo all'addome e a un braccio. La vicenda riaccende l'attenzione sul fenomeno della violenza tra giovanissimi.

Napoli, camorra e comunicazioni dal carcere: il caso delle videochiamate

Nuove rivelazioni sulle attività criminali gestite anche attraverso collegamenti digitali dagli istituti penitenziari. Al centro delle ricostruzioni investigative, episodi di violenza, droga e racket documentati attraverso comunicazioni online.

Televisione e Spettacolo

Amici 26, polemica per un presunto plagio: contestato un brano presentato come inedito

Bufera nella scuola di Maria De Filippi. Il cantante Erness è finito al centro delle polemiche dopo che Samurai Jay ha contestato le somiglianze tra una sua canzone e un brano già pubblicato. L'allievo ha ricevuto un duro richiamo e dovrà presentare un nuovo inedito. Secondo successive indiscrezioni, sarebbero emersi dubbi anche su altri brani

Stasera in TV, nuovo appuntamento con Il Volo

Mercoledì 21 ottobre torna Il Volo – Uno per Tutti, con Ignazio Boschetto alla conduzione e la partecipazione di Noemi.

Sport

Champions League, Napoli-Bodø/Glimt 4-3: McTominay trascina gli azzurri

Prima vittoria europea per il Napoli di Massimiliano Allegri, che supera 4-3 i norvegesi del Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona. In gol Politano e due volte McTominay, oltre a un'autorete degli ospiti. Tre punti preziosi per gli azzurri, che continuano però a mostrare difficoltà difensive.

Champions League, la Roma travolge lo Slovan Bratislava 4-0

Serata positiva anche per la Roma, che conquista una netta vittoria europea contro lo Slovan Bratislava. I giallorossi si impongono con quattro reti, ottenendo un successo importante per il proprio cammino nella competizione.

Stasera, Como e Inter impegnate nella Champions League