Je so' pazzo, Massimiliano Caiazzo diventa Pino Daniele: il racconto di un'anima ribelle

Arriva nelle sale italiane il 15 ottobre Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore che vede Massimiliano Caiazzo vestire i panni di Pino Daniele, artista che ha rivoluzionato la canzone italiana trasformando il napoletano da linguaggio partenopeo a linguaggio universale.

Liberamente tratto dal libro Pino Daniele: Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, scritto dal figlio Alessandro Daniele, il film è prodotto da Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.

Il cast è ricco di giovani promesse tra cui Mariasole Pollio e Massimiliano Caiazzo conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Caiazzo affronta una delle sfide più significative della sua carriera: restituire la complessità umana e artistica di Pino. «Non è un imitazione perché artisti di questo calibro sono inimitabili», afferma. «L’obiettivo è esplorare la sua umanità il più possibile per restituire un’anima».

Il film ripercorre il percorso di Pino Daniele, dall’infanzia difficile, trascorsa nei vicoli di Napoli, fino all’affermazione musicale e al celebre concerto del 1981 in piazza del Plebiscito, davanti a una folla immensa. Al centro del racconto non c’è soltanto il musicista, ma anche l’uomo, con le sue fragilità, i conflitti familiari, le inquietudini e il bisogno di trovare una propria strada.

Je so’ pazzo: un racconto che va oltre la celebrazione di un artista

Il titolo richiama uno dei brani forse più noti ed emblematici del cantautore, un testo provocatorio nato per rispondere alle critiche ricevute dall’opinione pubblica e diventato nel tempo anche una dichiarazione di libertà e indipendenza. Ed è proprio questa dimensione a rendere Je so’ pazzo un racconto che va oltre la celebrazione di un artista: è la storia di un uomo che ha trasformato le proprie contraddizioni in musica, lasciando un’eredità ancora viva.

Tutti noi, infatti, abbiamo ascoltato almeno una volta una canzone dell’artista emozionandoci al suono di blues, jazz, rock e tradizione napoletana, cantando testi che non sono solo parole in musica ma racconti di un modo di essere e un modo di vivere che ancora oggi appartiene a tutti noi napoletani.

A più di dieci anni dalla sua scomparsa, Pino Daniele continua a far cantare dimostrando che la sua voce non appartiene soltanto al passato. Attendiamo, dunque, di rivedere Pino sullo schermo e di emozionarci ancora una volta grazie alla sua essenza leggendaria.