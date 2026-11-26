Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, con focus sulla Campania e sull'area vesuviana. Per lo sport, Champions ed Europa League.

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La rassegna stampa di oggi, giovedì 26 novembre, si apre con il maltempo in Italia ed in particolare per alcuni settori della Campania. Spazio alle notizie dall'Italia, dall'estero e dall'Area vesuviana. Per lo sport, i risultati della Champions e Europa e le squadre italiane in campo oggi nell'Europa League.

Italia, cronaca e attualità

Maltempo, otto regioni italiane in allerta

Una nuova ondata di maltempo interessa gran parte della Penisola. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per alcuni settori della Campania e del Molise, mentre altre regioni sono interessate dall'allerta gialla. Particolare attenzione al rischio idraulico e idrogeologico, anche in considerazione delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi.

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Manovra finanziaria, confronto nella maggioranza sugli emendamenti

Entra nel vivo il confronto sulle modifiche alla legge di Bilancio 2027. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il ruolo centrale di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia nelle decisioni sugli emendamenti. Tra i principali dossier figurano pensioni, sanità e occupazione.

Caso De Gennaro, le lettere dell'ex capo della Polizia

Continuano a occupare le prime pagine dei quotidiani nazionali le dichiarazioni contenute nelle lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima della morte. L'ex capo della Polizia rivendica la correttezza del proprio operato al servizio delle istituzioni. Il contenuto dei documenti alimenta il confronto politico e istituzionale.

Economia e lavoro

Conti pubblici italiani, via libera europeo alla manovra

La Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sulla legge di Bilancio italiana, accompagnata da un richiamo alla prudenza nella gestione delle finanze pubbliche. L'obiettivo resta quello di contenere il deficit e favorire l'uscita dell'Italia dalla procedura europea per disavanzo eccessivo.

Sanità e pensioni, le possibili novità della legge di Bilancio

Tra le ipotesi figurano ulteriori risorse per il sistema sanitario e modifiche alla disciplina pensionistica. Le misure sono ancora oggetto di confronto politico e parlamentare e dovranno trovare conferma nel testo definitivo della manovra.

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Industria crocieristica, nuovi investimenti nel settore navale

Il comparto crocieristico continua a investire nel rinnovamento delle flotte. Tra le novità riportate dalla stampa economica figura la consegna a MSC Crociere della World Asia, nave dotata di propulsione a gas naturale liquefatto. Un settore di particolare interesse anche per l'economia portuale campana.

Esteri

Ucraina, le tensioni si estendono al Mediterraneo

Alla guerra tra Russia e Ucraina si aggiungono nuove tensioni legate alle operazioni nel Mediterraneo. La stampa nazionale riferisce delle prese di posizione di Kiev in merito ai raid al largo della Libia. Cresce l'attenzione internazionale per le possibili ripercussioni del conflitto sulla sicurezza marittima.

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Stati Uniti, timori per una nuova guerra commerciale

Torna in primo piano la politica commerciale dell'amministrazione Trump. Washington starebbe preparando nuove misure tariffarie nei confronti dell'Europa e della Cina. Le prospettive di nuovi dazi alimentano le preoccupazioni delle imprese esportatrici.

Campania

Allerta arancione, scuole chiuse a Napoli e Salerno

Stop alle attività didattiche in numerosi comuni campani per il peggioramento delle condizioni meteorologiche. L'allerta arancione della Protezione civile regionale è in vigore fino alle ore 14 di oggi. Previste precipitazioni anche di forte intensità, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Maltempo nel golfo di Napoli, sospesi i collegamenti veloci

Il vento forte e le avverse condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi veloci con Ischia e Procida. Disagi per pendolari e viaggiatori, mentre le amministrazioni isolane hanno adottato provvedimenti precauzionali per fronteggiare l'emergenza meteorologica.

Ischia, quattro anni dalla tragedia di Casamicciola

La nuova perturbazione coincide con il quarto anniversario della devastante frana di Casamicciola del 26 novembre 2022, nella quale persero la vita dodici persone. Nel comune isolano sono state adottate ulteriori misure di sicurezza, tra cui la sospensione delle attività nei cantieri e limitazioni alla circolazione nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

Campi Flegrei, il sollevamento del suolo supera quello degli anni Ottanta

Il fenomeno del bradisismo continua a richiamare l'attenzione degli scienziati e delle istituzioni. Nel corso di un'audizione alla Camera, la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, ha riferito che il sollevamento della caldera ha superato quello registrato durante la crisi del 1982-1984. Richiesta particolare attenzione alle risorse destinate alla ricerca scientifica.

Area vesuviana

Torre Annunziata, abitazioni allagate nella zona sud

Pesanti disagi nella zona sud della città a seguito delle abbondanti precipitazioni di ieri. Diverse abitazioni del centro storico sono state invase dall'acqua, mentre alcune strade sono diventate impraticabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

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Pompei, aggredisce un vigilante dopo aver sottratto alcolici

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in seguito a un episodio verificatosi in via Macello. L'uomo avrebbe sottratto alcune bevande alcoliche e aggredito un addetto alla vigilanza. Bloccato dopo un tentativo di fuga, dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.

Boscoreale, evade dai domiciliari per fare la spesa

Una 47enne del posto è stata riconosciuta tra gli scaffali di un supermercato da una carabiniera libera dal servizio. La militare, sapendo che la donna era sottoposta agli arresti domiciliari, l'ha bloccata e ha richiesto l'intervento dei colleghi. La 47enne è stata accompagnata in caserma e arrestata. È in attesa di giudizio.

Castellammare, maltempo e disagi sul raccordo autostradale

Forti ripercussioni sulla circolazione stradale nella giornata di ieri. La carreggiata del raccordo in direzione Castellammare è stata temporaneamente chiusa, con deviazione del traffico lungo via Pozzillo. Disposta anche una chiusura notturna della Statale Sorrentina per consentire gli interventi tecnici sul viadotto San Marco.

Castellammare, ancora furti alla scuola Denza

Nuovo episodio ai danni del plesso scolastico di Ponte Persica. L'istituto è stato teatro, negli ultimi due anni, di ripetute incursioni con sottrazione di materiale informatico. Una situazione che ripropone il problema della sicurezza degli edifici scolastici e della tutela delle attrezzature destinate alla didattica.

Torre Annunziata, auto bloccata nella bretella allagata

La pioggia ha provocato l'allagamento di un tratto della bretella (Lungomare di Oplonti). Un'automobile è rimasta bloccata nell'acqua che aveva invaso gran parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità e fronteggiare l'emergenza.

Sport

Champions League, l'Inter batte lo Stoccarda

Successo casalingo per la formazione nerazzurra, che supera per 2-0 la squadra tedesca nella quinta giornata della fase campionato. Un risultato importante nel percorso europeo dell'Inter, mentre entra nel vivo la corsa alla qualificazione alla fase successiva della competizione.

Roma, prezioso pareggio contro il Paris Saint-Germain

La formazione giallorossa conquista un punto sul difficile campo del PSG, chiudendo la sfida sul 2-2. Decisivo il rigore trasformato da Donyell Malen, che ha consentito alla Roma di fermare la serie di vittorie della formazione francese nella competizione europea.

Champions League, sorpresa Lille contro il Bayern Monaco

La squadra francese supera in rimonta il Bayern Monaco per 2-1, firmando uno dei risultati più sorprendenti della serata europea. Vittorie anche per Barcellona e Liverpool. Complessivamente, nelle partite disputate mercoledì, sono state realizzate 25 reti.

Europa League, Milan e Juventus oggi in campo

Oggi, giovedì 26 novembre 2026, scendono in campo Milan e Juventus per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. Il Milan affronterà in trasferta alle 18,45 l’Olympiacos, mentre la Juve giocherà in casa con l’Omonia Nicosia (ore 21,00).

Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky 1 e in streaming su NOW. Olympiacos-Milan sarà visibile in differita gratuita su TV8 alle 21.

Sci, l'addio alle competizioni di Federica Brignone

La notizia del ritiro dall'attività agonistica della campionessa azzurra Federica Brignone occupa le prime pagine dei quotidiani sportivi. Si chiude una stagione della storia dello sci italiano legata a una delle sue interpreti più rappresentative a livello internazionale.