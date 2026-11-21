Sabato di disagi per i viaggiatori. La politica discute la manovra, mentre Napoli e Juve Stabia tornano in campo.

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La rassegna stampa di sabato 21 novembre 2026 si apre con le tensioni politiche sulla legge di Bilancio e le conseguenze dello sciopero generale di venerdì. Sul fronte dei trasporti, attenzione alla mobilitazione ferroviaria che interessa anche la giornata di oggi, con possibili disagi per i viaggiatori.

In Campania, tra i temi principali figurano le nuove disposizioni sulla movida napoletana, gli interventi per l'ambiente e la sicurezza e le iniziative in programma nei prossimi giorni nell'area vesuviana.

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Nello sport, riflettori puntati sulla ripresa della Serie A, con il Napoli impegnato questa sera contro il Torino, e sulla trasferta della Juve Stabia a Modena.

Politica italiana

Manovra economica, confronto aperto nella maggioranza

Prosegue il confronto sulla legge di Bilancio 2027, con le forze di maggioranza impegnate a definire le modifiche da proporre durante l'esame parlamentare. Tra i temi al centro del dibattito restano pensioni, finanziamenti alla sanità, misure fiscali e sostegno alle famiglie. La Lega insiste anche su nuove disposizioni in materia di regolarizzazioni edilizie, mentre continua il confronto sulle coperture finanziarie.

Sul piano politico, emergono tensioni tra gli alleati del Governo e posizioni differenti sulle priorità della manovra.

Economia e lavoro

Dopo lo sciopero, resta il nodo del potere d'acquisto

La giornata di venerdì è stata caratterizzata dalla mobilitazione sindacale contro le politiche economiche del Governo. Al centro delle rivendicazioni figurano salari, pensioni, costo della vita e finanziamenti ai servizi pubblici.

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Il confronto tra sindacati, Governo e imprese resta aperto, mentre famiglie e lavoratori continuano a fare i conti con le difficoltà legate al potere d'acquisto.

Esteri

Allarme sicurezza a Sigonella, nuove tensioni internazionali

Un avvistamento di droni nei pressi della base militare statunitense di Sigonella, in Sicilia, ha fatto scattare misure precauzionali, con deviazioni di voli militari. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza delle installazioni strategiche nel Mediterraneo.

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Ucraina e Medio Oriente

Restano inoltre al centro dell'agenda internazionale, tra le iniziative diplomatiche per ridurre le tensioni e le preoccupazioni per la popolazione civile nelle aree di conflitto.

Trasporti

Sciopero ferroviario, sabato di possibili disagi

Sabato complicato per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di oggi è prevista un'agitazione del settore ferroviario, distinta dallo sciopero generale della giornata precedente. Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni dei servizi. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti delle imprese ferroviarie prima della partenza.

Per i pendolari dell'area vesuviana è particolarmente importante verificare le comunicazioni di EAV e Trenitalia, soprattutto per i collegamenti con Napoli, Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Napoli

Movida, prorogate le restrizioni fino al 21 dicembre

Nuove disposizioni per la movida napoletana. Dopo un confronto con i rappresentanti degli esercenti, è stata rinnovata fino al 21 dicembre l'ordinanza che disciplina alcune attività nelle zone maggiormente interessate dalla vita notturna.

Il provvedimento estende le aree coinvolte anche nei quartieri Vomero e Fuorigrotta. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche, il diritto al riposo dei residenti e la sicurezza degli spazi pubblici.

Campania

Ambiente, sanità e nuove strutture sportive

Caivano, autorizzata la ripresa delle attività della Ppg. La Regione Campania ha dato il via libera dopo la fuoriuscita di solventi che aveva interessato lo stabilimento. L'assessore all'Ambiente ha richiamato l'importanza di conciliare tutela della salute, sicurezza ambientale e salvaguardia dell'occupazione.

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Acerra, accordo per un nuovo palazzetto dello sport

Regione e Comune hanno sottoscritto un'intesa per la realizzazione della struttura, destinata a offrire nuove opportunità di aggregazione e attività sportiva, soprattutto ai giovani.

Napoli, il 24 novembre un confronto sul diabete nel Mezzogiorno

Istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti discuteranno di prevenzione, innovazione terapeutica e accesso alle cure.

Cronaca

Violenza di genere, 505 arresti in un anno nel Napoletano

Sono 2.368 i Codici Rossi attivati dai Carabinieri di Napoli e provincia tra novembre 2025 e novembre 2026. Il bilancio diffuso in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne comprende 505 arresti, di cui 15 in flagranza differita, e 1.863 persone denunciate.

Maltrattamenti in famiglia e stalking rappresentano il 75% dei reati di violenza di genere considerati nel rapporto. L'Arma richiama l'attenzione sull'importanza di chiedere aiuto, ricordando i numeri 112, per le emergenze, e 1522, per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

Cronaca dai comuni vesuviani

Pompei, rapina a mano armata al distributore: arrestati due minorenni di Boscoreale

Due ragazzi di 15 e 16 anni, entrambi residenti a Boscoreale, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché ritenuti responsabili di una rapina a mano armata compiuta lo scorso 14 agosto ai danni di un distributore di carburante in via Ripuaria, a Pompei.

Secondo la ricostruzione investigativa, il colpo avrebbe fruttato circa 400 euro. Fondamentali per l'identificazione dei presunti responsabili sarebbero state le immagini della videosorveglianza, analizzate dagli agenti del Commissariato di Pompei.

Pimonte, ladri in fuga investono un ragazzo di 17 anni: trenta giorni di prognosi

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a Pimonte durante la fuga di alcuni presunti ladri. Il giovane sarebbe stato investito da un veicolo utilizzato dai fuggitivi. Per il minorenne è stata indicata una prognosi di trenta giorni.

Torre Annunziata, ruba arance negli scavi di Oplontis: 49enne denunciato

I fatti risalgono allo scorso 30 ottobre e al 13 novembre, quando l’uomo avrebbe scavalcato il cancello secondario, introducendosi illecitamente nel parco. Resta paradossale il furto dell’uomo che, nonostante il ricco patrimonio della villa di Poppea, viene attratto da semplici agrumi

Sport

Napoli-Torino alle 20.45 al Maradona

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli affronta questa sera il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio alle 20.45.

Il programma degli anticipi prevede:

Ore 15: Como-Cagliari e Lazio-Lecce.

Como-Cagliari e Lazio-Lecce. Ore 18: Parma-Roma.

Parma-Roma. Ore 20.45: Napoli-Torino.

Serie B, trasferta impegnativa per la Juve Stabia

Le Vespe affrontano il Modena alle ore 15, allo stadio Alberto Braglia. Una sfida importante per la classifica e per misurare le ambizioni delle due formazioni.

Serie C, derby campano tra Savoia e Sorrento

La quindicesima giornata del girone C propone oggi due incontri con protagoniste squadre della Campania. Alle 14.30 la Cavese sarà impegnata sul campo del Monopoli, mentre alle 17.30 il Savoia affronterà il Sorrento. Ieri sera, nell'anticipo, Casertana e Salernitana hanno pareggiato 2-2. Domani toccherà alla Scafatese, contro il Foggia, e al Giugliano, impegnato in trasferta contro il Picerno.

Serie D, la Turris in trasferta a Eboli

I corallini affrontano domenica alle 14.30 l'Ebolitana, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Francavilla.

Formula 1, Gran Premio di Las Vegas

Nelle prove libere George Russell ha fatto registrare il miglior tempo, davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il fine settimana americano entra nella fase decisiva con qualifiche e gara.