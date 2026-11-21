TorreSette torresette.news
Rassegna stampa 21 novembre: sciopero dei treni, tensioni sulla manovra e Napoli-Torino
Sabato di disagi per i viaggiatori. La politica discute la manovra, mentre Napoli e Juve Stabia tornano in campo.
La rassegna stampa di sabato 21 novembre 2026 si apre con le tensioni politiche sulla legge di Bilancio e le conseguenze dello sciopero generale di venerdì. Sul fronte dei trasporti, attenzione alla mobilitazione ferroviaria che interessa anche la giornata di oggi, con possibili disagi per i viaggiatori.
In Campania, tra i temi principali figurano le nuove disposizioni sulla movida napoletana, gli interventi per l'ambiente e la sicurezza e le iniziative in programma nei prossimi giorni nell'area vesuviana.
Nello sport, riflettori puntati sulla ripresa della Serie A, con il Napoli impegnato questa sera contro il Torino, e sulla trasferta della Juve Stabia a Modena.
Politica italiana
Manovra economica, confronto aperto nella maggioranza
Prosegue il confronto sulla legge di Bilancio 2027, con le forze di maggioranza impegnate a definire le modifiche da proporre durante l'esame parlamentare. Tra i temi al centro del dibattito restano pensioni, finanziamenti alla sanità, misure fiscali e sostegno alle famiglie. La Lega insiste anche su nuove disposizioni in materia di regolarizzazioni edilizie, mentre continua il confronto sulle coperture finanziarie.
Sul piano politico, emergono tensioni tra gli alleati del Governo e posizioni differenti sulle priorità della manovra.
Economia e lavoro
Dopo lo sciopero, resta il nodo del potere d'acquisto
La giornata di venerdì è stata caratterizzata dalla mobilitazione sindacale contro le politiche economiche del Governo. Al centro delle rivendicazioni figurano salari, pensioni, costo della vita e finanziamenti ai servizi pubblici.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il confronto tra sindacati, Governo e imprese resta aperto, mentre famiglie e lavoratori continuano a fare i conti con le difficoltà legate al potere d'acquisto.
Esteri
Allarme sicurezza a Sigonella, nuove tensioni internazionali
Un avvistamento di droni nei pressi della base militare statunitense di Sigonella, in Sicilia, ha fatto scattare misure precauzionali, con deviazioni di voli militari. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza delle installazioni strategiche nel Mediterraneo.
Ucraina e Medio Oriente
Restano inoltre al centro dell'agenda internazionale, tra le iniziative diplomatiche per ridurre le tensioni e le preoccupazioni per la popolazione civile nelle aree di conflitto.
Trasporti
Sciopero ferroviario, sabato di possibili disagi
Sabato complicato per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di oggi è prevista un'agitazione del settore ferroviario, distinta dallo sciopero generale della giornata precedente. Possibili cancellazioni, ritardi e variazioni dei servizi. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti delle imprese ferroviarie prima della partenza.
Per i pendolari dell'area vesuviana è particolarmente importante verificare le comunicazioni di EAV e Trenitalia, soprattutto per i collegamenti con Napoli, Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.
Napoli
Movida, prorogate le restrizioni fino al 21 dicembre
Nuove disposizioni per la movida napoletana. Dopo un confronto con i rappresentanti degli esercenti, è stata rinnovata fino al 21 dicembre l'ordinanza che disciplina alcune attività nelle zone maggiormente interessate dalla vita notturna.
Il provvedimento estende le aree coinvolte anche nei quartieri Vomero e Fuorigrotta. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche, il diritto al riposo dei residenti e la sicurezza degli spazi pubblici.
Campania
Ambiente, sanità e nuove strutture sportive
Caivano, autorizzata la ripresa delle attività della Ppg. La Regione Campania ha dato il via libera dopo la fuoriuscita di solventi che aveva interessato lo stabilimento. L'assessore all'Ambiente ha richiamato l'importanza di conciliare tutela della salute, sicurezza ambientale e salvaguardia dell'occupazione.
Acerra, accordo per un nuovo palazzetto dello sport
Regione e Comune hanno sottoscritto un'intesa per la realizzazione della struttura, destinata a offrire nuove opportunità di aggregazione e attività sportiva, soprattutto ai giovani.
Napoli, il 24 novembre un confronto sul diabete nel Mezzogiorno
Istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti discuteranno di prevenzione, innovazione terapeutica e accesso alle cure.
Cronaca
Violenza di genere, 505 arresti in un anno nel Napoletano
Sono 2.368 i Codici Rossi attivati dai Carabinieri di Napoli e provincia tra novembre 2025 e novembre 2026. Il bilancio diffuso in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne comprende 505 arresti, di cui 15 in flagranza differita, e 1.863 persone denunciate.
Maltrattamenti in famiglia e stalking rappresentano il 75% dei reati di violenza di genere considerati nel rapporto. L'Arma richiama l'attenzione sull'importanza di chiedere aiuto, ricordando i numeri 112, per le emergenze, e 1522, per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.
Cronaca dai comuni vesuviani
Pompei, rapina a mano armata al distributore: arrestati due minorenni di Boscoreale
Due ragazzi di 15 e 16 anni, entrambi residenti a Boscoreale, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché ritenuti responsabili di una rapina a mano armata compiuta lo scorso 14 agosto ai danni di un distributore di carburante in via Ripuaria, a Pompei.
Secondo la ricostruzione investigativa, il colpo avrebbe fruttato circa 400 euro. Fondamentali per l'identificazione dei presunti responsabili sarebbero state le immagini della videosorveglianza, analizzate dagli agenti del Commissariato di Pompei.
Pimonte, ladri in fuga investono un ragazzo di 17 anni: trenta giorni di prognosi
Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a Pimonte durante la fuga di alcuni presunti ladri. Il giovane sarebbe stato investito da un veicolo utilizzato dai fuggitivi. Per il minorenne è stata indicata una prognosi di trenta giorni.
Torre Annunziata, ruba arance negli scavi di Oplontis: 49enne denunciato
I fatti risalgono allo scorso 30 ottobre e al 13 novembre, quando l’uomo avrebbe scavalcato il cancello secondario, introducendosi illecitamente nel parco. Resta paradossale il furto dell’uomo che, nonostante il ricco patrimonio della villa di Poppea, viene attratto da semplici agrumi
Sport
Napoli-Torino alle 20.45 al Maradona
Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il Napoli affronta questa sera il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d'inizio alle 20.45.
Il programma degli anticipi prevede:
- Ore 15: Como-Cagliari e Lazio-Lecce.
- Ore 18: Parma-Roma.
- Ore 20.45: Napoli-Torino.
Serie B, trasferta impegnativa per la Juve Stabia
Le Vespe affrontano il Modena alle ore 15, allo stadio Alberto Braglia. Una sfida importante per la classifica e per misurare le ambizioni delle due formazioni.
Serie C, derby campano tra Savoia e Sorrento
La quindicesima giornata del girone C propone oggi due incontri con protagoniste squadre della Campania. Alle 14.30 la Cavese sarà impegnata sul campo del Monopoli, mentre alle 17.30 il Savoia affronterà il Sorrento. Ieri sera, nell'anticipo, Casertana e Salernitana hanno pareggiato 2-2. Domani toccherà alla Scafatese, contro il Foggia, e al Giugliano, impegnato in trasferta contro il Picerno.
Serie D, la Turris in trasferta a Eboli
I corallini affrontano domenica alle 14.30 l'Ebolitana, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Francavilla.
Formula 1, Gran Premio di Las Vegas
Nelle prove libere George Russell ha fatto registrare il miglior tempo, davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il fine settimana americano entra nella fase decisiva con qualifiche e gara.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/24-news/2026/11/21/rassegna-stampa-21-novembre-sciopero-dei-treni-tensioni-sulla-manovra-e-napoli-torino
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.