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La giornata di martedì 17 novembre 2026 si apre con l'attenzione rivolta alla guerra in Ucraina e alle nuove iniziative europee sull'immigrazione. Sul fronte della cronaca regionale, spazio alle indagini giudiziarie e alla sicurezza, mentre nell'area vesuviana news da Torre Annunziata, Torre del Greco e Castellammare di Stabia.

Esteri

Ucraina, nuovi attacchi russi e tensioni sul ponte di Crimea

Prosegue il conflitto tra Mosca e Kiev. Secondo gli aggiornamenti riportati da Repubblica nelle prime ore del 17 novembre, nuovi raid russi hanno interessato infrastrutture nell'area di Kiev, mentre un attacco al ponte di Crimea avrebbe provocato la sospensione del traffico.

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Migranti, cinque Paesi europei propongono un hub in Ruanda

Torna al centro del confronto europeo la gestione dei rimpatri. Cinque Paesi hanno presentato un piano per la creazione di una struttura in Ruanda, riaprendo il dibattito sulle politiche migratorie e sulle garanzie per le persone coinvolte.

Stati Uniti, problemi ai servizi bancari online

Disservizi informatici hanno interessato alcune importanti banche americane. Segnalati problemi anche ai sistemi di United Airlines, successivamente risolti.

Politica ed economia

Legge di Bilancio, oggi scade il termine per presentare le modifiche

Alle 18 di martedì 17 novembre è fissata la scadenza per gli emendamenti parlamentari alla manovra. Tra le questioni più discusse figurano pensioni, sanità, scuola, Superbonus e tassazione delle imprese. La maggioranza cerca un'intesa sulle modifiche, mentre le opposizioni preparano proposte comuni.

Sanità, confronto sulle risorse aggiuntive

Il governo valuta un incremento dei finanziamenti nell'ordine di 500 milioni di euro, ma le Regioni chiedono interventi più consistenti. Sul tavolo anche la revisione delle disposizioni riguardanti il personale scolastico.

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Pensioni, sindacati pronti alla mobilitazione

La CGIL contesta le misure sulla rivalutazione degli assegni e prepara iniziative di protesta in vista dello sciopero generale del 20 novembre. Restano aperte anche le discussioni sulle possibilità di pensionamento anticipato.

Cronaca nazionale e Campania

Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.8 a largo della costa: sentita a Palermo

Nuova scossa di terremoto oggi, martedì 17 novembre, nel mar Tirreno meridionale, al largo delle coste siciliane: il sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato dall'Ingv alle 06:51 ad una profondità di 10 km.

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Stando a quanto scrivono alcuni utenti sui social network, il terremoto è stato avvertito a Palermo e nella zona di Termini Imerese. Da giorni nell'area si stanno verificando sciami sismici in mare, non tutti sentiti dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

Napoli, arrestato allenatore accusato di abusi su un tredicenne

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un allenatore di 48 anni, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di un giovane allievo di una scuola calcio. Le indagini, avviate dopo la denuncia dei genitori, proseguono per accertare l'eventuale presenza di altre vittime.

Napoli, coppia denuncia la scomparsa dell'ultimo embrione

Nuovo esposto alla Procura nell'ambito della vicenda dell'ospedale San Paolo, già interessato dal caso dello scambio di embrioni. Una coppia, lei 42 anni e lui 54, chiede chiarimenti sulla propria situazione.

Terra dei Fuochi, visita della presidente del Consiglio a Napoli

Giorgia Meloni si è recata ieri presso la control room del Comando Unità Forestali dei Carabinieri, impegnata nelle attività di contrasto ai reati ambientali.

Campania, allerta gialla per rischio idrogeologico. La Protezione civile regionale ha segnalato criticità per frane e dissesti nella Penisola Sorrentina-Amalfitana, sui Monti di Sarno e sui Monti Picentini. L'avviso segue le giornate caratterizzate da piogge e forti raffiche di vento.

Area vesuviana

Torre Annunziata, presentata ExpoFlora Italy

Dal 27 al 29 novembre il Nuovo Mercato dei Fiori in via Terragneta ospiterà la manifestazione internazionale dedicata al florovivaismo. Prevista la partecipazione di imprese e buyer esteri, con l'obiettivo di valorizzare le produzioni campane e favorire nuove opportunità commerciali.

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Torre del Greco, inaugurato il centro comunale antiviolenza

La struttura di via delle Forze Armate torna a disposizione delle donne vittime di abusi, con un'équipe di professionisti e la collaborazione delle forze dell'ordine.

Castellammare di Stabia, il quartiere CMI incontra i commissari

Si è svolto presso la casa comunale di Castellammare di Stabia un incontro tra una delegazione dell’Associazione per la Rinascita del quartiere CMI e i commissari prefettizi. Il tavolo, promosso in collaborazione con Stabia Futura e richiesto dai rappresentanti dei residenti, è stato organizzato per portare all’attenzione della gestione commissariale le principali criticità segnalate dai cittadini e sollecitare interventi concreti per migliorare la vivibilità della zona.

Sport

Tennis, Cobolli sconfitto da Medvedev alle Atp Finals di Torino

Il tennista azzurro Flavio Cobolli perde all'esordio alle Atp Finals contro il russo in due set. All'Inalpi Arena di Torino finisce 7-6 e 6-3 in un'ora e 24 minuti di gioco, caratterizzati dalla solidità del russo al servizio. Il pubblico è tutto per Cobolli e Flavio apprezza, ma Medvedev non concede spiragli e soprattutto palle break, nonostante un primo set chiuso al tie-break (7-4).

Tennis, Errani e Paolini sconfitte in finale alle Wta Finals

Alle Wta Finals, disputate in Indian Wells (California), la coppia italiana Errani-Paolini ha ceduto a Siniakova e Townsend con il punteggio di 6-4, 6-3. Per la coppia testa di serie numero 2 si tratta del nono titolo di doppio, il quinto del 2026.