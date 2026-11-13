Rassegna stampa di venerdì 13 novembre: allarme sicurezza, scontro sulla manovra e Italia protagonista in Nations League

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La rassegna di venerdì 13 novembre 2026 si apre con gli allarmi nelle scuole italiane, tra evacuazioni e controlli. Al centro delle notizie anche la manovra, la guerra in Ucraina e la vittoria dell’Italia sulla Francia. Spazio all’Area vesuviana.

Esteri

Ucraina, l'Europa conferma il sostegno a Kiev

Prosegue il confronto internazionale sulle prospettive di pace in Ucraina. I leader europei ribadiscono la volontà di sostenere Kiev e discutono il possibile ruolo del presidente del Consiglio europeo, António Costa, nei futuri negoziati. Sul tavolo anche le differenti posizioni dei principali governi europei, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che conferma la disponibilità italiana a partecipare al prossimo vertice dei Volenterosi.

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Italia e politica

Allarmi nelle scuole, indaga l'Antiterrorismo

Si allarga l'attenzione investigativa sugli allarmi che hanno interessato numerosi istituti scolastici. Gli inquirenti approfondiscono anche l'ipotesi di interferenze riconducibili alla Russia, mentre il Governo lavora a nuovi protocolli per la gestione delle segnalazioni.

Tra le indicazioni allo studio, la necessità di evitare evacuazioni automatiche sulla base di semplici messaggi di posta elettronica, prevedendo verifiche coordinate con le autorità competenti.

Manovra economica, tensioni tra Governo e banche

Resta acceso il confronto sulle misure finanziarie previste dalla legge di bilancio. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende l'impianto della manovra e la necessità di preservare l'equilibrio dei conti pubblici.

Critiche arrivano dal settore bancario, mentre la Corte dei Conti richiama l'attenzione sul peso delle misure temporanee e l'Istat segnala possibili effetti negativi per milioni di famiglie.

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Protezione civile, i rilievi del Quirinale alla nuova legge

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge sulla protezione civile, accompagnandola con una lettera ai vertici delle istituzioni. Al centro dei rilievi alcune disposizioni che prevedono deroghe e limitazioni di responsabilità, considerate meritevoli di particolare attenzione.

Economia e tecnologia

Microsoft, disservizi informatici su scala mondiale

Problemi ai servizi Microsoft hanno interessato numerosi utenti in diversi Paesi, con difficoltà segnalate soprattutto nell'accesso alla posta elettronica. L'episodio riporta al centro dell'attenzione la dipendenza di imprese e amministrazioni pubbliche dalle grandi infrastrutture digitali.

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Cronaca e Campania

Napoli, emergenza abitativa: oltre 8.700 famiglie aspettano una casa popolare

Sono 8.747 i nuclei familiari inseriti nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi pubblici a Napoli, ma dal 2023 il Comune avrebbe assegnato soltanto 12 abitazioni, a fronte di 41 immobili dichiarati disponibili.

La vicenda è finita al centro di un esposto alla Procura presentato dal sindacato Sila Federinquilini. Polemiche anche per i conguagli richiesti agli inquilini dopo l'aggiornamento dei canoni di locazione.

Scuole evacuate in Campania, cresce la preoccupazione dopo gli allarmi bomba

La giornata di ieri è stata caratterizzata da nuove segnalazioni di ordigni in numerosi istituti scolastici di Napoli e provincia. Messaggi minatori inviati attraverso la posta elettronica hanno provocato evacuazioni e controlli.

Le verifiche non hanno evidenziato la presenza di esplosivi, ma l'episodio ha coinvolto migliaia di studenti e numerose famiglie. Segnalazioni anche ad Acerra e Pomigliano d'Arco.

Area vesuviana

Pompei, partite le visite serali alla Villa dei Misteri

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Ha preso il via ieri, 12 novembre, il programma di aperture serali della Villa dei Misteri, uno dei luoghi più suggestivi del Parco Archeologico di Pompei. L'iniziativa proseguirà fino a marzo 2027, con visite ogni giovedì dalle 17 alle 19.30 e un biglietto speciale di 5 euro. Un'opportunità per valorizzare il patrimonio archeologico e promuovere il turismo anche nelle ore serali.

Castellammare, il forte vento abbatte un albero sulla Statale Sorrentina: traffico in tilt

Il maltempo che sta interessando la Campania ha provocato disagi anche a Castellammare di Stabia. Nella giornata di giovedì 12 novembre, un albero è caduto sulla carreggiata della Statale Sorrentina, nel tratto compreso tra le gallerie di Privati e Varano. L'episodio ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire agli operatori dell'Anas di rimuovere il tronco e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Castellammare, cucina scolastica guasta da mesi: bambini costretti ai pasti preparati all'esterno

Disagi per i bambini della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Karol Wojtyla, a Castellammare di Stabia. Secondo quanto denunciato dai genitori, la cucina interna è inutilizzabile dall'inizio dell'anno scolastico a causa di un guasto mai risolto. Il servizio mensa viene garantito attraverso pasti preparati all'esterno e successivamente trasportati nella scuola.

Castellammare, discarica a cielo aperto vicino alle scuole: protestano i residenti dell'Annunziatella

Cumuli di rifiuti, vecchi mobili, materassi ed elettrodomestici abbandonati. È lo scenario denunciato dai residenti del quartiere Annunziatella, a Castellammare di Stabia, dove un'area nei pressi della chiesa e degli edifici scolastici si è trasformata in una discarica abusiva. I cittadini segnalano la presenza di topi, cattivi odori e condizioni igieniche preoccupanti, soprattutto per la vicinanza alle scuole frequentate quotidianamente da bambini e ragazzi.

Sport

Nations League, Italia-Francia 3-1: doppietta di Pio Esposito e azzurri primi nel girone

Grande prestazione della Nazionale italiana, che ieri sera a San Siro ha battuto la Francia per 3-1, conquistando il primo posto nel girone di Nations League. Protagonista assoluto Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta. A segno anche Davide Frattesi. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, torneranno in campo domenica 15 novembre contro il Belgio, nell'ultima partita della fase a gironi.