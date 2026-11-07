Rassegna stampa del 7 novembre: politica e giustizia, tensioni internazionali, cronaca in Campania e Serie A

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La giornata si apre con le notizie di politica ed attualità italiana, passando dal forte rincaro delle bollette luce al calo delle Borse europee per il settore tecnologico. Ampio spazio alla cronaca della Campania e dell'Area Vesuviana. Stasera ritorna la serie A.

Politica e attualità italiana

Anticorruzione, Altieri ritira la candidatura alla presidenza dell'Anac

Nuovo sviluppo nella vicenda della guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Altieri, esponente della Lega, ha annunciato il ritiro della propria disponibilità all'incarico di presidente. La decisione riapre la questione della scelta del vertice dell'organismo che vigila sulla trasparenza e sulla correttezza degli appalti pubblici.

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Giustizia, la Procura può procedere nei confronti di Bartolozzi

La magistratura potrà procedere nei confronti dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, nell'ambito della vicenda relativa a presunte false dichiarazioni. Il caso torna al centro del confronto politico sulla giustizia.

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Centrosinistra, confronto con la CGIL sulle priorità economiche e sociali

Le forze del centrosinistra cercano punti di convergenza sulle politiche del lavoro e sulle questioni economiche. Nel confronto promosso dalla CGIL emergono segnali di avvicinamento, ma restano differenze sull'ipotesi di introdurre una patrimoniale.

Esteri

Stati Uniti, Trump rilancia dopo le elezioni di metà mandato

Il presidente Donald Trump torna a intervenire dopo le elezioni di midterm, ribadendo la volontà di proseguire sulla propria linea politica. Annunciata anche la nomina di Stephen Miller a capo di gabinetto al posto di Susie Wiles, con particolare attenzione alle politiche sull'immigrazione.

Papa Leone XIV rivendica le proprie origini americane

Il Pontefice ha dichiarato di essere orgoglioso delle proprie origini statunitensi e di aver esercitato il diritto di voto. Le parole di Leone XIV arrivano nel clima politico successivo alle elezioni americane.

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Economia

Borse, Europa in calo e preoccupazioni per il settore tecnologico

Chiusura negativa per i principali mercati europei, mentre il recupero di Wall Street non basta a dissipare i timori degli investitori. Sotto osservazione soprattutto le valutazioni delle società legate all'intelligenza artificiale, dopo le vendite registrate sui mercati asiatici.

Bollette luce, arriva una nuova stangata: aumenti fino al 51% tra novembre e dicembre

Slitta ancora il nuovo DL Bollette; in attesa di conoscere quale sarà l'impatto del decreto, tra novembre e dicembre una famiglia tipo con contratto indicizzato nel mercato libero potrebbe vedere un aumento delle bollette elettriche di quasi il 51% rispetto allo scorso anno. Se si considera che tra settembre e ottobre la spesa media è aumentata di circa il 40% su base annua, l'aumento complessivo nei quattro mesi (da settembre a dicembre) potrebbe raggiungere i 99 euro.

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Campania e Napoli

Napoli, tentano di rubare uno smartphone e aggrediscono due poliziotti: arrestati

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia dopo un tentativo di furto di uno smartphone. Durante l'intervento gli agenti sono stati aggrediti. L'episodio si inserisce nell'attività di contrasto ai reati predatori nel capoluogo campano.

Salerno, danno erariale da quasi 14 milioni: cinque indagati

Un'inchiesta su un presunto danno alle casse pubbliche, quantificato in quasi 14 milioni di euro, coinvolge cinque persone. Gli accertamenti riguardano possibili responsabilità nella gestione di risorse pubbliche.

Avellino, usura e tentata estorsione ai danni di un imprenditore

Un arresto nell'ambito di un'indagine su presunti episodi di usura e tentata estorsione nei confronti di un imprenditore. L'attività investigativa ha portato all'emissione del provvedimento restrittivo.

Area Vesuviana

Torre Annunziata, termina l'occupazione del Liceo Pitagora-Croce

Si conclude la protesta degli studenti del Liceo Pitagora-Croce. Dopo il confronto con la dirigente scolastica, i ragazzi hanno deciso di interrompere l'occupazione dell'istituto, esprimendo soddisfazione per il dialogo avviato.

Castellammare di Stabia, auto si ribalta dopo l'impatto con uno scooter: un ferito

Incidente stradale a Ponte Persica, alla periferia di Castellammare di Stabia. Un’auto si è ribaltata, finendo capovolta sulla carreggiata dopo essersi scontrata con uno scooter. Il bilancio è di un ferito.

Torre Annunziata, tensione al Comune: i sindacati minacciano lo sciopero

La revoca di 18 progressioni di carriera alimenta il confronto tra i dipendenti comunali e la Commissione straordinaria. CGIL, CISL, UIL e CSA chiedono un intervento urgente del Prefetto e prospettano la mobilitazione del personale.

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Boscoreale, 27enne ferito a colpi di pistola: arrestato un 25enne

Svolta nelle indagini sul ferimento di un giovane avvenuto dopo una lite. I carabinieri hanno arrestato un 25enne con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio aveva destato preoccupazione nella comunità locale.

Torre del Greco, ospedale Maresca: inaugurati due nuovi reparti

Completati i lavori al quarto piano del vecchio padiglione dell'ospedale Maresca. I nuovi reparti di ortopedia e traumatologia e chirurgia generale e d'urgenza dispongono complessivamente di 22 posti letto. L'investimento dell'ASL Napoli 3 Sud è di circa due milioni di euro.

Sport

Serie A, torna il campionato: Napoli-Lazio domenica al Maradona

L'undicesima giornata di Serie A entra nel vivo. Oggi sono in programma Cagliari-Frosinone, Torino-Lecce, Parma-Bologna e Roma-Sassuolo. Domenica riflettori puntati su Napoli-Lazio, con gli azzurri chiamati a ritrovare continuità in una fase delicata della stagione. In programma anche Inter-Como e Fiorentina-Juventus.

Napoli, tensioni nello spogliatoio: interviene De Laurentiis

Clima delicato in casa azzurra dopo le ultime prestazioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis segue da vicino la situazione, mentre cresce l'attenzione sulla capacità della squadra di reagire. La sfida contro la Lazio rappresenta un appuntamento importante per il rilancio del Napoli.

Savoia, contestazione dei tifosi durante l'allenamento

Momento di tensione in casa Savoia. Alcuni tifosi hanno manifestato il proprio malcontento durante una seduta di allenamento. Dura la replica di Matachione, che ha dichiarato: «Non abbiamo paura di nessuno».

Formula 1, Gran Premio del Brasile: oggi le qualifiche

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa sul circuito di Interlagos, a San Paolo. Kimi Antonelli arriva in Brasile dopo il titolo mondiale conquistato in Messico. Oggi sono previste le terze prove libere alle 15.30 e le qualifiche alle 19, trasmesse in diretta su Sky e in differita su TV8 alle 21.30.

Rugby, l'Italia affronta il Sudafrica a Torino

Impegno di prestigio per la Nazionale italiana di rugby, che oggi alle 12.40 affronta il Sudafrica all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri sfidano i campioni del mondo in carica nella Nations Championship. Diretta televisiva su Sky e TV8.