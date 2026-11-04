Rassegna stampa di mercoledì 4 novembre: dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti alla Champions League

La sconfitta dei Repubblicani nelle elezioni di medio termine negli stati Uniti, la cronaca campana e dell'Area Vesuviana. Nello sport, riflettori puntati sulla Champions League e su Napoli e Como, in campo questa sera contro Porto e Lens.

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La giornata di mercoledì 4 novembre 2026 si apre con i risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e l'attenzione rivolta alla sicurezza informatica dopo gli attacchi hacker che hanno interessato supermercati italiani. In Campania, spazio alla cronaca e alle notizie dell'Area Vesuviana. A Torre Annunziata il mondo del giornalismo e della sanità piange la scomparsa di Giuseppe Lucibelli. In serata il Napoli torna protagonista in Champions League.

Esteri

Stati Uniti, elezioni di medio termine: i Democratici conquistano Camera e Senato

Svolta politica negli Stati Uniti dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre. Secondo le proiezioni dell'Associated Press, i Democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso, sottraendo ai Repubblicani la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Tra i risultati più significativi, le vittorie democratiche in Stati tradizionalmente repubblicani come Texas, Kansas e Iowa. Il voto rappresenta una battuta d'arresto per il presidente Donald Trump, a metà del suo secondo mandato. A pesare sulle scelte degli elettori soprattutto il carovita, l'aumento dei prezzi dell'energia e la guerra con l'Iran. Il nuovo equilibrio al Congresso potrebbe rendere più difficile l'attuazione dell'agenda presidenziale nei prossimi due anni.

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Europa, allarmi bomba su quattro voli: atterraggi di emergenza

Momenti di tensione negli aeroporti europei dopo le segnalazioni di allarmi bomba che hanno interessato quattro voli. Tra gli scali coinvolti figurano Varsavia e Sofia. Gli episodi hanno provocato atterraggi di emergenza e l'attivazione delle procedure di sicurezza.

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Italia e politica

Attacchi hacker ai supermercati, vertice urgente a Palazzo Chigi

La sicurezza informatica torna al centro dell'attenzione del Governo dopo gli attacchi hacker segnalati ai danni di supermercati italiani. Convocato un vertice urgente a Palazzo Chigi per affrontare la situazione e valutare le misure necessarie.

4 novembre, l'Italia celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Oggi ricorre l'anniversario dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, che nel 1918 segnò per l'Italia la conclusione della Prima guerra mondiale. La ricorrenza è dedicata alla memoria dei caduti, all'unità nazionale e al ruolo delle Forze Armate.

Economia

Morti sul lavoro, 589 vittime nei primi nove mesi del 2026

Secondo i dati diffusi dall'Inail, nei primi nove mesi dell'anno sono state registrate 589 denunce di infortunio mortale sul lavoro. Un bilancio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e

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Autonomia differenziata, via libera della Camera alle intese con quattro Regioni

La Camera ha approvato i provvedimenti relativi alle intese sull'autonomia con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, con l'obiettivo di arrivare alla definizione degli accordi entro gennaio. Il percorso istituzionale resta al centro del confronto sui rapporti tra Stato e Regioni.

Campania e Napoli

Napoli, droga ordinata al telefono: cinque arresti a Poggioreale

Operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Poggioreale. Cinque persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Al centro degli accertamenti un bar che sarebbe stato utilizzato per gestire le ordinazioni di droga.

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Benevento, diciottenne accusato di estorsione ai genitori resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di un diciottenne di Frasso Telesino, accusato di estorsione e maltrattamenti nei confronti dei genitori. Il giovane rimane detenuto nel carcere di Benevento.

Napoli, ritrova la famiglia il giovane svedese che viveva a Capodichino

Lieto fine per Daniel, il venticinquenne svedese che da settimane soggiornava all'interno dell'aeroporto di Napoli. Dopo una vicenda segnata da difficoltà personali e ricordi frammentati, il giovane è riuscito a ricongiungersi con la propria famiglia.

Area Vesuviana

Torre Annunziata, stadio Giraud: bando da oltre 1,2 milioni per la gestione

Pubblicata la gara per la concessione quinquennale dello stadio Alfredo Giraud, comprendente anche dieci box commerciali, punti ristoro e uffici. Il valore stimato supera 1,26 milioni di euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 4 dicembre.

Torre Annunziata piange Giuseppe Lucibelli, veterinario, giornalista e scrittore

Profondo cordoglio in città per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Lucibelli, 64 anni, dirigente veterinario dell'ASL Napoli 3 Sud, giornalista e scrittore. Appassionato della storia del Savoia e delle tradizioni locali, lascia un ricordo affettuoso tra colleghi e amici. I funerali si svolgeranno giovedì 5 novembre, alle ore 10, nella Basilica della Madonna della Neve.

Terzigno, tentata truffa a un'anziana sventata dalla Polizia Locale

L'intervento degli agenti ha impedito che un'anziana rimanesse vittima di un tentativo di truffa. Il sindaco Francesco Ranieri Carillo invita i cittadini a mantenere alta l'attenzione davanti a possibili nuovi episodi.

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Boscotrecase, incendio nel cantiere di piazza Sant'Anna

Fiamme nell'area dei lavori di piazza Sant'Anna, dove sono stati distrutti escavatori e altri mezzi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella dell'origine dolosa. L'episodio potrebbe provocare

Sport

Champions League, Napoli e Como in campo questa sera

Il Napoli affronta questa sera il Porto allo stadio do Dragão, con calcio d'inizio alle ore 21. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus in campionato, cercano punti importanti nella fase campionato della Champions League.

Trasferta francese contro il Lens per la formazione di Fabregas, reduce dalla prestigiosa vittoria per 4-1 contro il Manchester United. Il Como si presenta all'appuntamento con 6 punti.

Champions, Inter vittoriosa con il Feyenoord in trasferta (0-3)

Successo convincente dei nerazzurri in trasferta a Rotterdam. L'Inter conquista la seconda vittoria consecutiva in Champions League e sale a 6 punti, rilanciandosi nella corsa alla qualificazione.

Champions, amara sconfitta della Roma contro il Manchester United

Amara sconfitta per i giallorossi di Gasperini, che si fanno rimontare dopo essere passati in vantaggio per 2-0. La Roma resta a 4 punti in classifica.