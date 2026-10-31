Rassegna stampa sabato 31 ottobre: sciopero nazionale, manovra economia, area vesuviana e sport

Francia, nuove proteste: massima allerta per il rischio di violenze. Sciopero generale, migliaia di persone in piazza: tensioni a Roma e Torino. Cronaca dalla Campania e dai Comuni Vesuviani.

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La giornata di sabato 31 ottobre si apre con importanti notizie dal territorio vesuviano. A Torre Annunziata si guarda alla demolizione di Palazzo Fienga, all'appalto unico dei rifiuti con Castellammare e alle tensioni sindacali al Comune. A Castellammare è il giorno del lutto cittadino per la morte del sedicenne Emanuele Cannavale. Sul fronte nazionale, restano al centro dell'attenzione lo sciopero generale, le politiche economiche del Governo e le prospettive di crescita. Spazio anche alla cronaca campana e allo sport.

Esteri

Francia, nuove proteste: massima allerta per il rischio di violenze

Nuova giornata di manifestazioni antigovernative in Francia, con il timore di scontri, vandalismi e saccheggi come quelli del 17 ottobre. Mobilitati circa 70mila poliziotti e gendarmi. Le autorità temono disordini soprattutto in serata, in concomitanza con Halloween. Rafforzati i controlli nelle città e nelle stazioni ferroviarie.

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Italia e politica

Sciopero generale, migliaia di persone in piazza: tensioni a Roma e Torino

Si è conclusa con scontri e momenti di tensione la giornata di mobilitazione nazionale promossa dall'USB contro il carovita, il riarmo e le politiche economiche del Governo. Manifestazioni in oltre 60 città. Il sindacato parla di più di un milione di partecipanti, mentre il Viminale ne stima circa 255mila. A Roma e Torino si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

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Manovra economica, confronto sulle risorse e sulle priorità

Resta aperto il dibattito sulle misure economiche del Governo, mentre le proteste sindacali riportano al centro il potere d'acquisto delle famiglie, i salari e il costo della vita. Le mobilitazioni del 30 ottobre hanno evidenziato le richieste di maggiori investimenti nei servizi pubblici, nella scuola e nella tutela del lavoro.

Sicurezza, 500 militari a Milano fino a marzo 2027

La manovra economica prevede la proroga fino al 31 marzo 2027 dell'impiego di 500 militari per rafforzare la sicurezza a Milano. Lo stanziamento previsto ammonta a 6,1 milioni di euro. La misura arriva dopo le tensioni e gli episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

Campania e cronaca

Napoli, corteo di lavoratori e studenti: disagi alla circolazione

Anche Napoli ha partecipato alla mobilitazione nazionale. Studenti, lavoratori e famiglie hanno attraversato le strade cittadine. Il corteo ha provocato blocchi alla circolazione anche in via Reggia di Portici, nei pressi degli accessi autostradali.

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Napoli e provincia, sequestrati oltre 270mila articoli per Halloween

Maxioperazione di controllo sulla commercializzazione di prodotti legati alla festa di Halloween. Sequestrati oltre 270mila articoli. Tra i territori interessati figurano Mariglianella, Marigliano e San Giuseppe Vesuviano.

Frattamaggiore, presunto buco da due milioni al Consorzio cimiteriale

Dieci persone risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta su un presunto ammanco di circa due milioni di euro al Consorzio cimiteriale. Le indagini puntano a ricostruire le responsabilità nella gestione delle risorse economiche.

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Area vesuviana

Torre Annunziata, Palazzo Fienga: completata la prima fase della demolizione

Un nuovo passo verso la trasformazione dell'ex fortino della camorra. Completata la prima fase degli interventi di demolizione di Palazzo Fienga, in via Bertone. Il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante ha effettuato un sopralluogo, sottolineando il valore simbolico dell'operazione nel percorso di recupero della legalità.

Rifiuti, appalto unico da 131 milioni: la CGIL chiede trasparenza

Il progetto del Cantiere Unico per l'igiene ambientale di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia continua a suscitare interrogativi. La CGIL sollecita un confronto pubblico sui costi, sull'organizzazione del servizio, sulla tutela dei lavoratori e sulle ricadute per i cittadini. Particolare attenzione viene richiesta considerando la gestione commissariale dei due Comuni.

Torre del Greco, dieci anni per la morte del poliziotto Aniello Scarpati

Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato, con rito abbreviato, a dieci anni di reclusione Tommaso Severino per l'incidente che provocò la morte dell'assistente capo della Polizia Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino. La tragedia avvenne nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2025.

Torre del Greco, una Casa di Comunità per rafforzare la sanità territoriale

Sottoscritto il protocollo d'intesa tra Comune e Asl per la realizzazione della Casa di Comunità. Il progetto punta a potenziare i servizi sanitari di prossimità e l'assistenza sul territorio.

Castellammare, lutto cittadino per il sedicenne Emanuele Cannavale

La città si raccoglie oggi nel dolore per la scomparsa di Emanuele Cannavale, morto a soli 16 anni in un tragico incidente stradale. In occasione dei funerali, fissati alle 9.30, la Commissione straordinaria ha proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta negli edifici comunali, un minuto di raccoglimento per i dipendenti e sospensione delle iniziative ricreative organizzate dall'amministrazione.

Castellammare, sequestrate aree del lido Bagno Elena a Pozzano

Nuovo intervento contro i presunti abusi edilizi lungo la costa stabiese. Sottoposte a sequestro alcune aree e opere dello stabilimento balneare Bagno Elena, nella zona di Pozzano. Gli accertamenti riguardano la regolarità degli interventi realizzati.

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Penisola Sorrentina

Furti in scuole, lidi e distributori: tre misure cautelari

Due giovani ventenni e un cinquantenne sono finiti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su diversi furti commessi tra Sorrento, Sant'Agnello e Vico Equense. Tra gli obiettivi figurano una scuola, uno stabilimento balneare e distributori automatici. Recuperata anche parte della refurtiva.

Punta Campanella, l'Area Marina Protetta punta a raddoppiare la superficie

Presentata la proposta di ampliamento dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, con l'inclusione del Banco di Santacroce. La superficie tutelata arriverebbe a circa 3.700 ettari, più del doppio rispetto all'attuale estensione.

Serie A, stasera Milan-Inter: arbitra Marco Guida di Torre Annunziata

Il derby di Milano, in programma questa sera alle 20.45, sarà diretto dall'arbitro oplontino Marco Guida. Per lui si tratta della sesta direzione della stracittadina milanese. Nei cinque precedenti il bilancio delle vittorie è in perfetta parità, con un pareggio.

La decima giornata prosegue con Bologna-Monza alle 15 e Udinese-Roma alle 18.

Juventus-Napoli, domani sera la grande sfida di Torino

Domenica 1° novembre, alle 20.45, gli azzurri saranno impegnati sul campo della Juventus. Una sfida di grande richiamo nella decima giornata di Serie A, che vedrà contrapposti Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Formula 1, in Messico Leclerc davanti a tutti nelle seconde libere

La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Quarto tempo per l'italiano Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes.

l weekend tra Halloween e Ognissanti

Napoli e provincia, eventi e iniziative per Halloween

Fine settimana dedicato alle celebrazioni di Halloween e Ognissanti, con iniziative culturali, appuntamenti per famiglie e manifestazioni nei comuni della provincia. Per le varie iniziative in programma CLICCA QUI.

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