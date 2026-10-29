Rassegna stampa 29 ottobre: tragedia in Spagna, domani sciopero generale e Napoli vincente

Le principali notizie dall'estero, dall'Italia e dalla Campania. In primo piano le elezioni in Israele, la manovra economica del Governo, lo sciopero generale del 30 ottobre e le questioni ambientali del territorio.

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La giornata si apre con la tragedia ferroviaria in Spagna, l'incertezza politica in Israele, dove il voto non ha consegnato una maggioranza parlamentare chiara. In Italia, il Governo ha approvato la nuova manovra economica da 26 miliardi di euro, mentre cresce la tensione per lo sciopero generale di domani. In Campania, attenzione al consumo di suolo, ai trasporti e alle iniziative per l'edilizia universitaria

Esteri

Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità: almeno 68 morti

Tragedia ferroviaria nei pressi di Toledo, sulla linea Madrid-Siviglia: due treni si sono scontrati provocando almeno 68 morti e oltre 100 feriti. Tra i dispersi anche tre cittadine italiane, secondo la Farnesina. Il premier Pedro Sánchez ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

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Israele, Netanyahu avanti ma senza maggioranza: decisivo il ruolo dei partiti arabi

Le elezioni israeliane non hanno prodotto una maggioranza chiara. Con l'86% dei voti complessivi scrutinati, il blocco del premier Benjamin Netanyahu è accreditato di 53 seggi, contro i 48 dello schieramento guidato da Gadi Eisenkot. Ai partiti arabi andrebbero 19 seggi. Restano da conteggiare i voti speciali, mentre il presidente Isaac Herzog invita le forze politiche a evitare nuove elezioni e a valutare possibili accordi di governo.

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Ucraina, nuovi attacchi russi e iniziative diplomatiche

Prosegue il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore si segnalano nuovi attacchi russi, tra cui un bombardamento su un edificio residenziale a Kharkiv. Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce la disponibilità a un accordo di pace, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui telefonici con i leader di Norvegia e Finlandia.

Italia

Manovra 2027, via libera del Governo: 26 miliardi tra tasse, sanità e famiglie

Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio da 26 miliardi di euro. Tra le misure annunciate figurano la riduzione dell'aliquota Irpef al 33% per la fascia di reddito interessata fino a 55mila euro, interventi per la previdenza dei nuovi nati e agevolazioni fiscali. Il provvedimento dovrà ora affrontare l'esame parlamentare, durante il quale potranno essere introdotte modifiche.

Sciopero generale del 30 ottobre, scontro tra Salvini e sindacati

Si preannuncia una giornata di mobilitazione per venerdì 30 ottobre. L'USB ha confermato lo sciopero generale contro il caro vita, la perdita del potere d'acquisto dei salari e le politiche economiche del Governo, nonostante l'ordinanza di precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Possibili ripercussioni sui servizi pubblici e sui collegamenti, anche se gli effetti effettivi dipenderanno dalle adesioni e dalle disposizioni applicabili ai singoli settori.

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Campania

Consumo di suolo, altri 740 ettari persi in un anno: allarme in Campania

Continua l'espansione delle superfici artificializzate in Campania. Secondo i dati riportati da Repubblica, nell'ultimo anno la regione ha perso 740 ettari di suolo, con criticità particolarmente evidenti nelle province di Napoli e Salerno. Legambiente richiama l'attenzione sul paradosso delle numerose abitazioni vuote, chiedendo di privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a nuove costruzioni.

Napoli, sciopero contro il caro vita: venerdì corteo da piazza Mancini

Anche Napoli si prepara alla mobilitazione nazionale del 30 ottobre. Il corteo è annunciato per le 9.30 da piazza Mancini. La protesta coinvolgerà diversi comparti lavorativi, con possibili disagi nei trasporti, nei servizi e nelle attività portuali. Previste adesioni anche nel mondo della scuola e della sanità.

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Napoli, nell'ex base Nato di Agnano uno studentato da mille posti letto

La Fondazione Campania Welfare e il Comune di Napoli lavorano alla trasformazione dell'ex Collegio Ciano, nell'area dell'ex base Nato di Agnano, in uno studentato da circa mille posti letto. L'obiettivo è sottoscrivere la convenzione necessaria per avviare concretamente il progetto, destinato a rispondere alla crescente domanda di alloggi universitari.

Metropolitana Linea 2, verso la riapertura della tratta Campi Flegrei-Pozzuoli

Si avvicina la riapertura del collegamento ferroviario tra Campi Flegrei e Pozzuoli, interrotto dallo scorso giugno dopo gli eventi sismici nell'area flegrea. Secondo quanto comunicato dalla Regione Campania, sono in fase conclusiva le corse di prova e i controlli sulle condizioni delle gallerie. La data di ripresa del servizio resta da confermare.

Sport

Napoli travolgente a Monza, Juve Stabia sconfitta dal Verona

Il Napoli batte il Monza 4-1 nel turno infrasettimanale di Serie A. Vincono in trasferta anche Inter (0-2 contro il Venezia) e Bologna (2-4 contro il il Milan), mentre la Juventus perde 2-0 sul campo del Genoa. Finisce senza reti Parma-Udinese. In Serie B, serata amara per la Juve Stabia, sconfitta 1-0 dall'Hellas Verona allo stadio Menti: decisiva una rete di Harroui all'87'.

Serie A, oggi le ultime due partite della nona giornata

Giovedì 29 ottobre si chiude il turno infrasettimanale con Frosinone-Lecce alle 18.30 e Fiorentina-Atalanta alle 20.45.