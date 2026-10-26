Rassegna stampa di lunedì 26 ottobre: le principali notizie dall'Italia e dalla Campania

Buongiorno e buon lunedì 26 ottobre ai lettori di TorreSette. Ecco una panoramica delle principali notizie che aprono la settimana, con particolare attenzione alla Campania, alla provincia di Napoli e agli avvenimenti nazionali.

Politica e attualità

Caro vita, nove sindaci chiedono un incontro urgente a Meloni

I primi cittadini di alcune delle maggiori città italiane, tra cui Napoli, sollecitano un confronto con il Governo sul costo della vita, dell'energia, della casa e dei trasporti. Tra i firmatari anche

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Lega, Matteo Salvini confermato segretario

Il congresso straordinario di Milano rielegge Salvini alla guida del partito fino al 2030. Il leader rilancia la richiesta di fermare gli aiuti militari ed economici all'Ucraina, riaprendo il confronto nella maggioranza.

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Proteste sociali, resta alta l'attenzione del Viminale

Dopo le manifestazioni delle ultime settimane, le autorità mantengono alta la vigilanza in vista dello sciopero dei sindacati di base previsto per venerdì. A Milano proseguono le indagini sulle mobilitazioni del Movimento 17 ottobre.

Esteri

Brasile, Lula rieletto presidente per la quarta volta: battuto Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile al ballottaggio di domenica 25 ottobre. Il leader del Partito dei Lavoratori, 80 anni, ha conquistato il 51,79% dei voti validi, contro il 48,21% ottenuto da Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Napoli e Campania

Napoli, nuove mobilitazioni contro il caro vita

Dopo il corteo di domenica, commercianti, studenti e attivisti guardano alla manifestazione del 30 ottobre. Il tema dell'aumento dei prezzi continua a essere al centro delle proteste sociali.

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Sicurezza e minori, la procuratrice Imperato invita a puntare sull'ascolto

La procuratrice minorile di Napoli Patrizia Imperato richiama l'attenzione sulla necessità di affiancare alla repressione interventi educativi e modelli positivi per contrastare la violenza giovanile. «La repressione da sola non basta - ha detto -. Gli adulti devono trasmettere modelli positivi. Possiamo pure vietare i social prima di una certa età, ma se i genitori chattano per ore non serve a nulla».

Napoli, investito e ucciso uno straniero sul Ponte della Sanità

La vittima, Thilak, aveva in tasca un biglietto per tornare in Sri Lanka. L'incidente è avvenuto sabato e ha suscitato commozione.

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Cultura e spettacolo

Enzo Avitabile riceve il Premio Tenco alla carriera

Il musicista napoletano celebra il riconoscimento ricordando le proprie radici artistiche e la straordinaria stagione del Neapolitan Power.

Angela Merkel in visita a Ravello

L'ex cancelliera tedesca ha visitato Villa Rufolo, in Costiera Amalfitana, attirando l'attenzione dei presenti.

Sport

Serie A, Inter e Lazio in vetta alla classifica. Napoli decimo dopo il 3-3 con la Roma

Si è conclusa domenica 25 ottobre l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026/2027. In testa alla classifica ci sono Inter e Lazio, entrambe con 22 punti, mentre Roma e Milan inseguono a quota 18. Il Napoli, dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Roma allo stadio Maradona, occupa il decimo posto con 11 punti.

Successi importanti per Juventus, che supera il Lecce per 2-0, e Milan, vittorioso con lo stesso risultato sul campo dell'Udinese. L'Inter batte la Fiorentina 2-1, mentre Atalanta e Frosinone danno vita a uno spettacolare 4-4.

Calcio dilettantistico, violenti scontri dopo Puteolana-Portici

Un tifoso di 34 anni del Portici è rimasto gravemente ferito alla testa durante gli incidenti avvenuti al termine della partita di Eccellenza.

Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio degli Stati Uniti

Il pilota italiano della Mercedes conquista il successo ad Austin e continua la sua straordinaria stagione, con il titolo mondiale sempre più vicino. Secondo post della Ferrari con Leclerc, terzo Verstappen.