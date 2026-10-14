Maxi Avviso Asmel 2026: il 15 ottobre la scadenza per partecipare alla selezione nazionale

A cura della Redazione

Mancano meno di 24 ore alla chiusura delle candidature al Maxi Avviso ASMEL 2026. Scade, giovedì 15 ottobre alle ore 12:00, il termine per partecipare alla selezione nazionale finalizzata alla creazione e all'aggiornamento di 39 Elenchi di idonei.

Per gli aspiranti dipendenti pubblici è dunque l'ultima occasione per presentare la propria candidatura e accedere a una procedura che consente di concorrere alle opportunità di assunzione nei Comuni e negli altri Enti Locali aderenti.

La scadenza è ormai imminente e chi intende partecipare deve completare l'invio della domanda entro le ore 12:00 di domani. La selezione comprende diversi profili professionali, accessibili in base al titolo di studio richiesto, dall'assolvimento dell'obbligo scolastico al diploma e alla laurea, con la possibilità di presentare domanda anche per più profili, purché in possesso dei relativi requisiti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La selezione prevede un'unica prova scritta da remoto per ciascun profilo, articolata in un quiz multidisciplinare di 60 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti: 30 quesiti sulle materie specifiche del profilo scelto, 25 sulle materie comuni e 5 dedicati alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Per conseguire l'idoneità è necessario rispondere correttamente ad almeno 42 domande su 60, senza penalizzazioni per le risposte errate o non date. Le date delle prove saranno comunicate ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso.

Ora il conto alla rovescia è agli sgoccioli: dopo le ore 12:00 del 15 ottobre non sarà più possibile candidarsi. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i requisiti previsti dal bando e a procedere tempestivamente con la compilazione e l'invio della domanda, senza attendere gli ultimi minuti.

Il bando completo è consultabile sul portale InPA, mentre le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma www.asmelab.it entro il termine stabilito.