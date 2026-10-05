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Milano, anziana muore nell'incendio dell'appartamento. Era originaria di Torre Annunziata

Milano, anziana muore nell'incendio dell'appartamento. Era originaria di Torre Annunziata

Maria Rosaria Marasco aveva 75 anni e viveva da sola in casa in via Demonte

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Una donna di 75 anni, Maria Rosaria Marasco orifinaria di Torre Annunziata, è morta a Milano ieri nell'incendio della sua casa, un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Demonte

Le fiamme, le cui cause sono al vaglio del Niat dei vigili del fuoco della Lombardia, hanno avvolto in pochi minuti l'appartamento senza lasciare scampo all'anziana, nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. Il fumo ha reso necessaria anche l'evacuazione dei residenti del piano superiore, alcuni dei quali sono stati assistiti sul posto dal personale del 118.

Nell'alloggio, dove la donna viveva da sola, i vigili del fuoco hanno rinvenuto tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali interessata dall'incendio. Sono tuttora in corso le operazioni di smassamento e bonifica.

 

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