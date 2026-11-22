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La rassegna stampa di domenica 22 novembre 2026 si apre con il confronto politico sulla legge di Bilancio, mentre sul piano internazionale restano al centro dell'attenzione le guerre in Ucraina e Medio Oriente.

In Campania, la cronaca riporta in primo piano il problema della violenza giovanile e quello della sicurezza. Nell'area vesuviana gli ultimi interventi delle forze dell'ordine. Nello sport, il Napoli torna alla vittoria battendo il Torino 1-0, la Juve Stabia perde a Modena e il Savoia conquista il derby contro il Sorrento.

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Politica italiana

Legge di Bilancio, il confronto resta aperto

La manovra economica 2027 continua a dividere la maggioranza di Governo. Al centro delle trattative restano le risorse per pensioni, sanità e sostegno alle famiglie. Tra le proposte discusse figura anche un maggiore contributo fiscale del settore bancario per finanziare alcune misure previdenziali.

Il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie: ogni modifica dovrà essere compatibile con gli obiettivi di bilancio. L'esame parlamentare si annuncia dunque particolarmente impegnativo, con Governo e forze politiche chiamati a individuare un punto di equilibrio.

Economia

Pensioni, banche e costo della vita

Il potere d'acquisto delle famiglie resta uno dei temi principali del dibattito economico. Dopo le manifestazioni sindacali dei giorni scorsi, continuano le richieste di interventi sui salari, sulle pensioni e sul finanziamento dei servizi pubblici. Tra le ipotesi al centro della discussione politica vi è l'aumento del prelievo Ires sulle banche, da destinare a un fondo per favorire alcune forme di uscita dal lavoro. Si tratta, tuttavia, di proposte ancora in discussione e non di misure definitivamente approvate.

Esteri

Ucraina e Medio Oriente, resta alta la tensione

La guerra in Ucraina continua a rappresentare una delle principali emergenze internazionali. Il confronto diplomatico riguarda le condizioni per una possibile soluzione negoziata e le garanzie di sicurezza richieste da Kiev. I Paesi europei seguono con attenzione l'evoluzione della situazione, anche per le conseguenze economiche e strategiche del conflitto.

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In Medio Oriente resta centrale la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. La protezione dei civili, l'accesso agli aiuti e le prospettive di stabilizzazione continuano a essere temi prioritari nell'agenda internazionale.

Cronaca Napoli

Tre studenti aggrediti nel centro storico di Napoli, misure per gli indagati

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'aggressione a tre ragazzi nel centro storico di Napoli. Per due persone indagate è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre un minorenne è stato collocato in comunità. La Procura ha descritto l'episodio come una violenza priva di una motivazione apparente.

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La vicenda riaccende l'attenzione sulle aggressioni commesse da gruppi di giovani e sulla necessità di contrastare la violenza nelle aree maggiormente frequentate della città.

Cronaca Vesuviana

Torre Annunziata, due arresti per il cavallo di ritorno di un'auto rubata a Pompei

Rubano un'automobile e chiedono 1.500 euro al proprietario per restituirgliela. Due uomini di 27 e 34 anni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata. Il furto era avvenuto nel parcheggio de centro Commerciale Maximall Pompeii.

Gli investigatori hanno predisposto un servizio di osservazione e sono intervenuti dopo la consegna del denaro, recuperando sia la somma sia il veicolo. I due uomini sono stati arrestati per estorsione e denunciati per ricettazione.

Terzigno, arrestato un 65enne per droga

I Carabinieri hanno seguito un'automobile fino a un casolare in una zona rurale, rinvenendo 15 dosi di cocaina e una di crack. Il conducente del veicolo è stato segnalato alla Prefettura dopo il ritrovamento di una dose di hashish.

Castellammare di Stabia, proseguono gli accertamenti sulla morte di un operaio

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sul decesso di Guglielmo Esposito, 47 anni, avvenuto in un cantiere nautico. Restano da chiarire le circostanze della tragedia.

Sport

Serie A – Napoli vittorioso, Roma travolgente a Parma. Lazio sempre prima

Quattro partite e quattro vittorie nella giornata di sabato 21 novembre, valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A.

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Il Napoli supera il Torino 1-0 al Maradona grazie a una rete di Scott McTominay al 73', su assist di Noa Lang. Gli azzurri di Massimiliano Allegri ritrovano il successo e salgono a 18 punti.

Vittoria travolgente della Roma, che espugna Parma con un netto 5-1. Protagonista assoluto Donyell Malen, autore di quattro reti. I giallorossi si portano al secondo posto in classifica.

Continua la marcia della Lazio capolista, che batte il Lecce 3-0 con una doppietta di Noslin e una rete di Frattesi, raggiungendo quota 32 punti.

Successo anche per il Como, che supera il Cagliari 2-0 grazie ai gol di Ramon e Da Cunha.

Serie B, Juve Stabia sconfitta 2-0 a Modena

Trasferta amara per la Juve Stabia, battuta 2-0 dal Modena allo stadio Alberto Braglia.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale Maistro ha colpito la traversa, gli emiliani hanno trovato il vantaggio al 69' con una punizione di Ambrosino. Al 76' Bozhanaj ha firmato il raddoppio, chiudendo definitivamente l'incontro. Le Vespe sono ora attese dalla sfida casalinga contro il Catanzaro, martedì 24 novembre.

Serie C, i risultati delle squadre campane di sabato 21 novembre 2026

Savoia-Sorrento 2-1. Allo stadio Giraud i bianchi conquistano tre punti importanti grazie alle reti di Tumbarello al 29' e Nepi al 39'. Nella ripresa Bernabeo accorcia le distanze per il Sorrento, ma il Savoia difende il vantaggio fino al termine.

Monopoli-Cavese 1-0. Sconfitta di misura per gli aquilotti. A decidere l'incontro è un gol di Gioielli al 56'. Nel primo tempo il portiere della Cavese, Boffelli, aveva parato un calcio di rigore a Capone.

Venerdì 20 novembre si era invece disputato il derby Casertana-Salernitana, terminato 2-2, con il pareggio dei padroni di casa arrivato al 94'.

Oggi, domenica 22 novembre, sono in programma anche Scafatese-Foggia alle 12.30 e Picerno-Giugliano alle 17.30.

Serie D – La Turris impegnata a Eboli

Domenica di campionato anche per la Turris, attesa dalla trasferta contro l'Ebolitana. Il calcio d'inizio è previsto alle 14.30. I corallini cercano continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Francavilla, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Formula 1, Verstappen trionfa a Las Vegas davanti alle McLaren. Disastro Ferrari

Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota olandese della Red Bull ha trionfato dopo essere partito dalla pole position alla fine di una gara spettacolare, riuscendo a tagliare il traguardo per primo davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, che ha accusato problemi di energia negli ultimi giri, quinta l'Alpine di Pierre Gasly.

Sesto posto per Franco Colapinto, mentre chiude settima la Ferrari di Lewis Hamilton. Ottavo George Russell, scivolato giù dal podio a causa di un incidente con un detrito negli ultimi giri. Nono posto per la Williams di Carlos Sainz, che precede l'ex compagno di scuderia Charles Leclerc, condizionato dai dieci secondi di penalità comminati al traguardo per il contatto con Hamilton verso il 40esimo giro