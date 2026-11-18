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La giornata di mercoledì 18 novembre 2026 si apre con il confronto politico sulla legge di Bilancio, dopo la presentazione di oltre 6.600 emendamenti, mentre dall'Unione europea arrivano segnali positivi sui conti pubblici italiani. Sul fronte internazionale restano al centro dell'attenzione le tensioni in Medio Oriente e il ruolo delle grandi potenze negli equilibri geopolitici.

Politica italiana

Manovra, oltre 6.600 emendamenti: tensioni nella maggioranza

Sono circa 6.600 gli emendamenti presentati alla manovra economica, di cui quasi duemila provenienti dai partiti della maggioranza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i leader della coalizione per ribadire la necessità di mantenere uniti gli alleati e garantire la sostenibilità dei conti pubblici. Restano tuttavia divergenze su diversi capitoli, a cominciare dalle pensioni. La Lega insiste sulla proposta di Quota 64, mentre Forza Italia e Noi Moderati chiedono una rivalutazione più ampia degli assegni pensionistici.

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Sanità, scuola e banche al centro del confronto

Tra le modifiche proposte figurano ulteriori risorse per la sanità, una revisione dei tagli al personale scolastico e interventi sulle norme fiscali che riguardano gli istituti di credito. Si discute anche di nuove misure di condono e della possibilità di modificare alcune disposizioni sul Superbonus.

Economia

L'Unione europea vede miglioramenti nei conti italiani

Le nuove valutazioni della Commissione europea indicano un miglioramento del quadro dei conti pubblici, con il disavanzo previsto sotto al 2,9%. Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha prospettato la possibilità che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo nella primavera del 2027. Resta tuttavia elevato il debito pubblico, uno degli elementi che continuano a preoccupare Bruxelles.

Esteri

Medio Oriente e rapporti tra le grandi potenze

Il governo israeliano ha ribadito il proprio sostegno al piano statunitense per la Striscia, subordinando però l'avvio della ricostruzione al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione del territorio. Con l'avvicinarsi dell'inverno, resta centrale anche la questione degli aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese.

Stati Uniti, Cina e Russia: attesa per i colloqui sull'Iran

La Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump affronterà il dossier iraniano con Xi Jinping e Vladimir Putin durante gli incontri previsti a margine del vertice Apec in Cina. Secondo quanto comunicato da Washington, l'Ucraina non dovrebbe figurare tra i temi del confronto trilaterale.

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Cronaca Campania

Allerta per vento forte e mareggiate fino alle 16

La Protezione Civile regionale mantiene alta l'attenzione sulle condizioni meteorologiche. È in vigore fino alle ore 16 di oggi, mercoledì 18 novembre, l'avviso per venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest, con raffiche e mare agitato. Le possibili mareggiate interessano soprattutto la costa napoletana, l'area vesuviana, le isole del Golfo e la Penisola Sorrentina.

San Giorgio a Cremano, scarcerato un diciottenne indagato per rapina

Revocata la detenzione nel carcere minorile di Nisida per Christian Giorgetti, diciottenne coinvolto in un'indagine per rapina a San Giorgio a Cremano. I difensori hanno contestato l'utilizzabilità di alcune dichiarazioni raccolte durante le indagini, ottenendo la scarcerazione del giovane. La vicenda resta al vaglio dell'autorità giudiziaria e la scarcerazione non equivale a una decisione definitiva sulla responsabilità penale.

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Napoli, trovato un uomo senza vita nei pressi della stazione della Circumvesuviana a Barra

Il corpo è stato rinvenuto in via Gerardo Chiaromonte. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e ricostruire le circostanze dell'accaduto.

Area vesuviana

Asl Napoli 3 Sud, sospeso il direttore generale Giuseppe Russo

La Regione Campania ha disposto la sospensione cautelare del manager dopo gli sviluppi dell'inchiesta sugli appalti sanitari. La guida temporanea dell'azienda è stata affidata a Tiziana Spinosa, già direttrice generale dell'Asl di Benevento.

Torre del Greco, chiusi parchi e cimitero per il maltempo

L'amministrazione comunale ha disposto misure precauzionali in relazione all'allerta per vento forte e mareggiate, con provvedimenti validi fino al pomeriggio di oggi.

Torre del Greco, corallo e cammeo ottengono il riconoscimento IGP europeo

Un importante risultato per l'artigianato locale, che valorizza due produzioni storicamente legate all'identità economica e culturale della città.

Pompei, due cani abbandonati di notte nei pressi della stazione ferroviaria

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un giovane mentre lasciava due animali legati a un palo. A segnalare l'accaduto è stata una volontaria, che ha richiesto l'intervento della Polizia e atteso l'arrivo del personale veterinario dell'Asl. I due cani sono stati trasferiti in un canile di Ottaviano. Le immagini sono state diffuse anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Torre del Greco, residenti e commercianti di Cappella Nuova contro i nuovi semafori

Protesta nel quartiere per l'installazione di impianti semaforici che, secondo gli esercenti, comporterebbero la perdita di posti auto e possibili conseguenze negative sulle attività commerciali. I residenti chiedono un confronto sulle modifiche alla viabilità.



Pompei, nuovi equilibri nella maggioranza del sindaco Giuseppe Tortora.

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Il gruppo consiliare Insieme per il Futuro ha confermato il sostegno all'amministrazione comunale, chiedendo però una riflessione politica dopo il passaggio di Solimeno a Fratelli d'Italia. La vicenda riapre il confronto tra le forze che sostengono il sindaco.

Torre del Greco, gli alunni della Falcone-Scauda alla scoperta degli uffici comunali.

Una visita didattica all'ufficio Anagrafe ha permesso agli studenti di conoscere da vicino il funzionamento della pubblica amministrazione e i servizi rivolti ai cittadini.

Sport

ATP Finals, Cobolli cerca la semifinale

Tennis, giornata decisiva alle ATP Finals di Torino. Flavio Cobolli affronta questa sera lo statunitense Frances Tiafoe in un incontro fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione alle semifinali. Nel programma odierno anche la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, prevista alle ore 14, e l'impegno della coppia italiana Simone Bolelli-Andrea Vavassori nel torneo di doppio.