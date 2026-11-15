Rassegna stampa 15 novembre: allerta in Campania e negoziati per l'Ucraina

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La rassegna stampa di domenica 15 novembre 2026 si apre con gli sviluppi della diplomazia internazionale, mentre in Italia resta centrale il confronto sulla manovra economica e sulle prospettive di crescita. In Campania l'attenzione è rivolta alla sicurezza, alla sanità e ai controlli del territorio. Nell'area vesuviana spazio anche alla cultura e agli appuntamenti della giornata.

Esteri

Ucraina, l'Europa trova un'intesa per partecipare ai negoziati di pace

Nuovo passaggio diplomatico per il conflitto in Ucraina. Dal vertice della Comunità politica europea svoltosi a Dublino è emersa un'intesa per la costituzione di un formato negoziale europeo denominato E5, destinato a partecipare ai colloqui con Kiev, Mosca e Washington.

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L'obiettivo è garantire un ruolo diretto dell'Europa nella definizione di un eventuale accordo. Intanto, però, la guerra continua: secondo Vatican News, nelle ultime 48 ore sono state registrate altre dieci vittime civili.

Russia, Mosca sposta il confronto verso la sicurezza europea

La diplomazia russa punta a inserire la questione ucraina in un negoziato più ampio sugli equilibri di sicurezza del continente.

Secondo quanto riferito da Euronews, Mosca intende discutere non soltanto delle condizioni per interrompere il conflitto, ma anche delle garanzie di sicurezza nei rapporti con l'Europa. Una posizione che rende più complesso il percorso verso una soluzione diplomatica.

Italia e politica

Manovra economica, confronto sulle misure per famiglie e imprese

Resta aperto il dibattito sulla manovra economica, con particolare attenzione alla pressione fiscale, ai consumi e alla capacità delle misure previste di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie.

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Al centro del confronto anche gli investimenti e il rapporto tra politiche economiche nazionali e scelte dell'Unione europea. La questione principale riguarda la possibilità di tradurre una crescita ancora contenuta in miglioramenti concreti per cittadini e imprese.

Economia

Istat, crescita italiana prevista allo 0,9% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027

Le previsioni economiche diffuse dall'Istat delineano una crescita modesta per l'Italia. Secondo le stime riportate l'11 novembre, il PIL dovrebbe aumentare dello 0,9% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. A pesare sulle prospettive sono soprattutto l'inflazione, la debolezza dei consumi e il rallentamento degli investimenti. La sfida per il Paese resta quella di sostenere la domanda interna e rafforzare la capacità di spesa delle famiglie.

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Cronaca e Campania

Sanità: Casillo interrogato per due ore, respinge le accuse

Tommaso Casillo è stato interrogato dal gip Emilio Minio per circa due ore. L'ex presidente di Soresa ha respinto le accuse di corruzione, negando di aver ricevuto tangenti dagli imprenditori Mario e Marco Langella. Casillo ha inoltre escluso che alcuni incontri avvenuti in un supermercato di Casoria con Marco Langella fossero legati a pagamenti illeciti o ad appalti. I due imprenditori, invece, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa di Casillo sta valutando un ricorso al Tribunale del Riesame.

Napoli, operazione “Stazioni Sicure”: due arresti nell'area di piazza Garibaldi

Controlli rafforzati delle forze dell'ordine nell'area della stazione centrale di Napoli e di piazza Garibaldi. L'operazione “Stazioni Sicure” ha portato a due arresti. L'attività rientra nei servizi di prevenzione e contrasto dei reati nelle principali aree ferroviarie, particolarmente frequentate da pendolari, viaggiatori e turisti.

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla per tutta la domenica

Allerta meteo gialla su tutta la Campania dalle ore 6 di oggi, domenica 15 novembre, fino alle 6 di lunedì 16. La Protezione civile regionale prevede piogge e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con possibili allagamenti, frane e disagi alla circolazione.

Sport

Belgio–Italia, stasera a Bruxelles gli Azzurri si giocano la qualificazione ai quarti

È la partita più attesa della domenica sportiva. L'Italia di Roberto Mancini affronta questa sera il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Dopo la convincente vittoria per 3-1 contro la Francia, gli Azzurri hanno l'opportunità di conquistare l'accesso ai quarti di finale. All'Italia basta un pareggio, con una vittoria sarebbe prima nel girone. La classifica del gruppo A1, infatti, vede Italia e Francia appaiate a 10 punti, Belgio a 9 e Turchia a zero.

Tennis, oggi iniziano le ATP Finals di Torino

Prendono il via oggi, 15 novembre, le ATP Finals, che riuniscono a Torino alcuni dei migliori tennisti della stagione. Il programma della prima giornata prevede Alexander Zverev contro Rafael Jodar alle ore 14, mentre alle 20:30 è in calendario la sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils. In programma anche i primi incontri del torneo di doppio. La manifestazione proseguirà fino al 22 novembre.

Ferme le serie A e B, in campo le squadre di Serie C

Oggi, domenica 15 novembre 2026, si disputa la 14ª giornata del girone C, con diversi incontri che coinvolgono le formazioni campane.

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I riflettori sono puntati soprattutto sul derby Giugliano–Savoia, in programma alle 12:30, un appuntamento particolarmente sentito dai tifosi di Torre Annunziata.

Il programma delle squadre campane

Giugliano–Savoia – Domenica 15, ore 12:30

Salernitana–Catania – Domenica 15, ore 14:30

Cavese–Crotone – Domenica 15, ore 14:30

Potenza–Scafatese – Domenica 15, ore 14:30

Cosenza–Casertana – Domenica 15, ore 17:30

Sorrento–Monopoli – Lunedì 16, ore 20:30

Serie D, oggi Turris–Francavilla e Fidelis Andria–Nocerina

Nel girone H, tra le partite di oggi figurano: