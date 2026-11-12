Rassegna stampa di giovedì 12 novembre: Ucraina, tensioni nel Governo, inchiesta sugli appalti in Campania e Italia-Francia

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La giornata di giovedì 12 novembre 2026 si apre con l'attenzione rivolta ai negoziati internazionali per la guerra in Ucraina, alle tensioni nella maggioranza di Governo sui nuovi aiuti militari e al dibattito sulla manovra economica.

In Campania continuano a far discutere gli sviluppi dell'inchiesta sugli appalti nella sanità, mentre a Napoli resta alta l'attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici dopo gli allarmi bomba delle ultime ore.

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Nell'area vesuviana si parla di amministrazione comunale, turismo archeologico e servizi pubblici. Questa sera, infine, riflettori puntati su Italia-Francia, sfida decisiva per il cammino degli Azzurri in Nations League.

Esteri

Ucraina, nuovi colloqui diplomatici ad Abu Dhabi

La guerra tra Russia e Ucraina torna al centro dell'agenda internazionale. Ad Abu Dhabi si è aperto un nuovo ciclo di incontri tra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, con l'obiettivo di verificare le possibilità di un'intesa sul cessate il fuoco e sulle garanzie di sicurezza. I Paesi europei, tra cui l'Italia, partecipano a consultazioni parallele con gli interlocutori occidentali e ucraini.

Politica italiana

Aiuti militari all'Ucraina, tensioni tra Lega e Forza Italia

Il tredicesimo pacchetto italiano di aiuti militari a Kiev provoca nuove frizioni nella maggioranza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva annunciato la firma del provvedimento insieme ai colleghi della Difesa e dell'Economia, ma dalla Lega è arrivata la precisazione che Giancarlo Giorgetti non aveva ancora sottoscritto il documento. La vicenda ha richiesto un confronto ai vertici del Governo.

Economia

Manovra 2027, polemiche sui finanziamenti alla Farnesina

Il dibattito sulla legge di Bilancio si concentra anche sulle risorse destinate alla politica estera e alla promozione delle imprese italiane. Il senatore Ivan Scalfarotto denuncia una possibile riduzione di 374 milioni di euro degli stanziamenti per il ministero degli Esteri nel 2027, chiedendo chiarimenti al Governo. Nel mirino anche i fondi per l'internazionalizzazione del Made in Italy e la cybersicurezza. Si tratta di tagli contestati dall'opposizione, non di effetti già accertati.

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Cronaca nazionale

Allarmi bomba nelle scuole italiane, verifiche e evacuazioni

Giornata di apprensione mercoledì 11 novembre in numerosi istituti scolastici italiani, interessati da segnalazioni di possibili ordigni. Gli allarmi hanno provocato l'intervento delle forze dell'ordine e, in diversi casi, l'evacuazione precauzionale degli studenti. Anche Napoli e la sua provincia sono state coinvolte.

Napoli e Campania

Inchiesta Soresa, il presidente Fico: «Ferita la sanità campana»

Restano al centro del dibattito politico e giudiziario gli sviluppi dell'inchiesta sugli appalti sanitari che ha portato all'arresto del presidente della Soresa, Tommaso Casillo, nell'ambito di un'indagine che comprende 13 misure cautelari.

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Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha parlato di una ferita alla sanità regionale e all'immagine dell'istituzione, ribadendo la volontà di esercitare pienamente i poteri di controllo e vigilanza. Le responsabilità penali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

Napoli, allarmi bomba in 25 scuole: tre plessi evacuati

Controlli delle forze dell'ordine in 25 edifici scolastici di Napoli e provincia. Tre plessi sono stati evacuati in via precauzionale, ma le verifiche hanno dato esito negativo. La UIL Scuola Campania ha richiamato l'attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale.

Napoli, aumentano le tariffe idriche nel 2027

L'azienda idrica Abc Napoli ha previsto per il prossimo anno un incremento medio delle tariffe pari a circa 92 centesimi al mese. L'aumento complessivo è stato contenuto al 5%, rispetto all'8% inizialmente ipotizzato.

Aarea vesuviana

Torre Annunziata e Castellammare, riforma del TUEL: novità sugli scioglimenti per camorra

Il progetto di riforma del Testo unico degli enti locali interviene anche sulla disciplina delle gestioni commissariali dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Le disposizioni riguardano, tra l'altro, la tutela legale dei commissari e le relazioni sull'attività amministrativa. Un tema particolarmente sentito a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Pompei, da oggi visite serali alla Villa dei Misteri

Prende il via oggi, giovedì 12 novembre, l'iniziativa che consente di visitare la celebre dimora archeologica anche dopo il tramonto. Le aperture sono previste ogni giovedì, dalle 17 alle 19.30, con un biglietto speciale di 5 euro, fino a marzo 2027.

Torre del Greco, il 16 novembre apre il centro antiviolenza Oltre

Lunedì prossimo, alle ore 10, sarà inaugurato il centro antiviolenza Oltre, in via delle Forze Armate. Un nuovo presidio territoriale dedicato al contrasto della violenza di genere e al sostegno delle donne.

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Pimonte, rifiuti abbandonati e incendiati lungo la strada per Castrum Pini

Il sindaco Somma denuncia il degrado lungo la strada che conduce al sito monumentale di Castrum Pini. Al centro della segnalazione l'abbandono e l'incendio di rifiuti, con conseguenze per il decoro urbano e l'ambiente.

Sport

Nations League, stasera Italia-Francia a San Siro

Grande appuntamento per la Nazionale italiana, impegnata questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro la Francia. Gli Azzurri sono secondi nel girone con sette punti, alle spalle dei francesi a quota dieci e davanti al Belgio, fermo a sei. La partita assume un'importanza decisiva nella corsa alla qualificazione ai quarti di finale.

Napoli, otto calciatori convocati dalle rispettive nazionali

Sono otto i giocatori del Napoli impegnati durante la sosta internazionale. Tra questi Vergara, convocato dall'Italia, De Bruyne con il Belgio, McTominay e Gilmour con la Scozia e Hojlund con la Danimarca. Lo staff azzurro seguirà con attenzione i loro impegni prima della ripresa del campionato.

Savoia, allo stadio Giraud arriva l'Integrity Tour della Lega Pro

Lo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata ospita il progetto Integrity Tour, iniziativa promossa da Lega Pro, Sportradar e Associazione Italiana Calciatori per sensibilizzare il mondo del calcio sui temi dell'integrità sportiva e della prevenzione delle frodi