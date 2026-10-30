Tragedia in Bosnia, quattro vite spezzate: chi erano gli italiani morti nello schianto dell'elicottero

Nello schianto dell’elicottero militare hanno perso la vita due sergenti dell’Esercito e due operatori della Croce Rossa

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Avevano incarichi diversi, ma condividevano una missione al servizio dell’Italia e della stabilità nei Balcani. Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci sono i quattro italiani morti giovedì 29 ottobre nello schianto di un elicottero militare CH-47 Chinook in Bosnia-Erzegovina. Il velivolo operava nell’ambito della missione europea EUFOR Althea. A bordo si trovavano quindici persone: gli altri undici occupanti sono rimasti feriti, ma secondo il Ministero della Difesa nessuno risulta in pericolo di vita.

Simone Ruggia e Claudio Marchesi, i militari dell’Aviazione dell’Esercito

I sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi erano in servizio presso il Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo, al 1° reggimento «Antares» del Centro addestrativo. Erano rispettivamente il pilota e lo specialista dell’aeromobile. Il Centro cura la preparazione di piloti e tecnici e sviluppa le capacità operative dell’Aviazione dell’Esercito.

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Ruggia era originario di Salerno e prestava servizio a Viterbo da almeno otto anni. Marchesi, nato a Orvieto, aveva 35 anni, amava il calcio e lo sci e si era trasferito a Viterbo circa tre anni prima.

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Laura Procacci, 24 anni: l’impegno nella Croce Rossa e gli studi in Medicina

Il sergente Laura Procacci, 24 anni, era originaria di Andria e apparteneva al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Il 28 marzo era diventata la prima sottufficiale donna del Corpo Militare della Croce Rossa della sua città. Parallelamente all’attività di servizio studiava Medicina a Roma. Era parte del personale sanitario impiegato nella missione.

Il tenente Franco Adriano Zecchillo prestava servizio nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Faceva parte, insieme a Procacci, del personale sanitario presente sull’elicottero.

Lo schianto vicino a Brčko e gli undici feriti

L’elicottero è precipitato il 29 ottobre nell’area di Gorice, nel distretto di Brčko. Secondo le ricostruzioni, il mezzo era partito da Viterbo e aveva effettuato uno scalo a Pratica di Mare prima di raggiungere la Bosnia. Le circostanze esatte del volo e le cause dello schianto sono oggetto di indagine: non è stata ancora accertata una causa tecnica o umana. I feriti sono assistiti negli ospedali di Brčko e Tuzla; la Difesa ha disposto l’invio di personale medico italiano.

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Il cordoglio delle istituzioni e della Croce Rossa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso vicinanza alle famiglie: «Non esistono parole capaci di colmare una perdita così grande». Il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro ha dichiarato: «Il dolore per la scomparsa dei nostri due colleghi è indicibile, stiamo già supportando le loro famiglie». Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno manifestato cordoglio.

La tragedia ha modificato anche il programma delle celebrazioni per il 4 novembre: il Villaggio Difesa a Roma, ha annunciato Crosetto, diventerà un luogo di raccoglimento e vicinanza ai caduti, alle loro famiglie e ai militari feriti.

Che cos’è la missione EUFOR Althea

EUFOR Althea è l’operazione militare dell’Unione europea attiva in Bosnia-Erzegovina dal 2004, dopo il passaggio di consegne dalla forza NATO. Il suo compito è contribuire a mantenere un ambiente sicuro e stabile, nel quadro degli accordi di pace di Dayton. La morte dei quattro italiani ha colpito una missione alla quale il nostro Paese contribuisce con personale e mezzi.