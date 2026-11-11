Rassegna stampa di mercoledì 11 novembre: inchiesta sugli appalti in Campania, sanità e cronaca

Dalla sospensione del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud agli arresti nell'inchiesta della DDA. Le principali notizie dall'Italia, dalla Campania e dall'area vesuviana, con gli appuntamenti della giornata.

Pubblicità

L’inchiesta sugli appalti in Campania e la sospensione del direttore dell’ASL Napoli 3 Sud aprono la rassegna di mercoledì 11 novembre 2026. Tra le notizie anche politica, cronaca e appuntamenti economici.

Sul fronte nazionale, l'agenda politica ed economica prevede appuntamenti parlamentari e la pubblicazione di nuovi dati sull'industria italiana. Spazio anche alla cronaca, allo sport e alle notizie provenienti dai comuni vesuviani.

Pubblicità

Pubblicità

Campania e sanità

Appalti e camorra, 13 arresti nell'inchiesta della DDA di Napoli

Un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari nell'ambito di indagini su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici.

Al centro degli accertamenti figurano affidamenti nei settori dei rifiuti, della sanità e della pubblica amministrazione, con riferimento agli interessi del clan Veneruso. Tra le persone coinvolte figura anche Tommaso Casillo, presidente di Soresa. Le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.

ASL Napoli 3 Sud, sospensione cautelare del direttore generale

La Regione Campania ha annunciato la sospensione cautelare del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud e l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il provvedimento arriva dopo gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sugli appalti. L'amministrazione regionale ha motivato la decisione con la necessità di assicurare continuità amministrativa, trasparenza e regolare funzionamento dei servizi sanitari.

Pronto soccorso, i medici contestano le risorse regionali

L'Anaao Assomed Campania giudica insufficienti i sette milioni di euro destinati all'emergenza dei pronto soccorso, definendo l'intervento una risposta temporanea alle difficoltà del sistema.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il sindacato chiede un confronto più ampio sulle condizioni di lavoro del personale sanitario e sull'organizzazione dei servizi.

Politica ed economia

Parlamento, oggi la votazione per eleggere dieci componenti del CSM

Camera e Senato si riuniscono oggi in seduta comune, alle 9.30, per procedere alla votazione finalizzata all'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura. Tra gli appuntamenti della giornata anche un confronto sul futuro economico e industriale dell'Italia, con la partecipazione di rappresentanti del Governo e del mondo produttivo.

Pubblicità

Industria italiana, attesi i nuovi dati Istat

L'Istat diffonderà oggi i dati relativi alla produzione industriale di settembre, un indicatore importante per valutare l'andamento dell'economia nazionale. La Banca d'Italia pubblicherà inoltre i dati sul turismo internazionale, mentre l'Opec presenterà il rapporto mensile sul mercato petrolifero.

Esteri e Unione europea

Bruxelles, nuove regole per tutelare i consumatori online

La Commissione europea presenterà oggi un progetto legislativo dedicato alla protezione dei consumatori negli acquisti e nei servizi digitali. L'iniziativa si inserisce nel percorso europeo di rafforzamento delle garanzie per gli utenti delle piattaforme online.

Papa in Perù, al via la visita

Inizia oggi la visita del Pontefice in Perù, uno degli appuntamenti internazionali previsti per l'11 novembre. A Parigi è inoltre in programma una conferenza stampa di Reporters sans frontières, organizzazione impegnata nella difesa della libertà di informazione.

Cronaca italiana

Scossa di terremoto in sicilia di magnitudo 4.1

Terremoto oggi, mercoledì 11 novembre, in Sicilia, con un nuovo sciame sismico è stato registrato al largo delle coste settentrionali. La scossa più forte di magnitudo 4.1, secondo i dati dell'Ingv, è stata avvertita in mare alle 6,12 a una profondità di 8 km. Altre cinque scosse sono state registrate nella stessa area a una profondità di 10 chilometri, l'ultima alle 7,07 di magnitudo 2.2.

Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo

Ieri Davide Iacopini, a poco più di un mese dal ricovero, lascia l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l'aggressione da parte della 'banda della minicar', mentre era a bordo di un monopattino. Iacopini, si legge in una nota del San Camillo , "è stato trasferito presso la Life - Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione".

Cronaca dalla Campania

Omicidio di Martina Carbonaro, l'imputato ascoltato in aula

Nuova udienza davanti alla seconda sezione della Corte di assise di Napoli nel processo per l'omicidio della quattordicenne Martina Carbonaro. Il 10 novembre è stato ascoltato Alessio Tucci, ex fidanzato della vittima e reo confesso. Durante l'esame in aula, l'imputato ha ricostruito alcuni momenti della vicenda. Il procedimento giudiziario prosegue per l'accertamento delle responsabilità.

Pubblicità

Napoli, muore motociclista di 19 anni

Tragico incidente stradale a Ponticelli, dove un giovane motociclista di 19 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un'automobile. Il conducente della vettura, un ventenne, risulta indagato per omicidio stradale. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Area vesuviana

Torre Annunziata, sgomberato l'ex asilo nido di via Carlo Poerio

Intervento delle forze dell'ordine nell'ex asilo nido di via Carlo Poerio, dove l'ex custode e la moglie continuavano a occupare l'immobile nonostante un'ordinanza di rilascio. Lo sgombero è stato eseguito dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, con il supporto della Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica.

Castellammare di Stabia, quattro “cipolle” nell'auto: arrestato un 40enne

La scoperta è avvenuta durante un controllo alla circolazione stradale. I militari hanno rinvenuto e sequestrato i quattro botti all’interno del veicolo condotto da un uomo di 40 anni. Si tratta di manufatti pirotecnici particolarmente pericolosi, capaci di provocare gravi danni in caso di esplosione. Il 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Torre Annunziata, al via il servizio di mensa scolastica

Novità per le famiglie degli alunni delle scuole cittadine: è stato finalmente annunciato l'avvio del servizio di refezione scolastica. Resta disponibile la procedura di iscrizione attraverso la piattaforma telematica Telemoney.

Torre del Greco, oltre 1,5 milioni di euro per strade e sicurezza davanti alle scuole

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha previsto un investimento superiore a 1,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle strade e l'installazione di impianti semaforici pedonali nei pressi di quattro istituti scolastici. È stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Torre Annunziata, dal 12 novembre le reliquie di Sant'Antonio da Padova

La parrocchia dello Spirito Santo, in corso Vittorio Emanuele III, ospiterà dal 12 al 15 novembre il pellegrinaggio delle reliquie di Sant'Antonio da Padova. Quattro giornate di celebrazioni, preghiere e venerazione, con una Santa Messa dedicata agli infermi e la conclusione in occasione della Giornata mondiale dei poveri.

Sport

Napoli, attenzione agli infortunati e al mercato di gennaio

In casa Napoli prosegue il lavoro per recuperare i giocatori indisponibili. Tra gli osservati speciali figurano Spinazzola, Favasuli e Neres, mentre la società valuta possibili operazioni in vista della sessione invernale di mercato. La squadra punta a ritrovare progressivamente gli uomini a disposizione in vista della ripresa degli impegni di campionato.

Basket, Avellino supera Caserta nel derby di A2

Successo dell'Avellino nel derby campano contro Caserta, terminato 82-76. Decisiva una tripla di Serpilli nei momenti conclusivi dell'incontro. Gli irpini consolidano così la seconda posizione in classifica.

Leggi anche