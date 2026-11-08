Rassegna stampa di domenica 8 novembre: notizie dall'Italia e dal mondo, cronaca in Campania, Serie A

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Dalle novità italiane e internazionali alle notizie dell'area vesuviana. Riflettori sul confronto Fragliasso-Cuccurullo, sulla tragedia di Sarno e sulla sfida Napoli-Lazio.

Italia, politica ed economia

Legge di Bilancio 2027, entra nel vivo il confronto parlamentare

Il disegno di legge di bilancio, dal valore complessivo di circa 26 miliardi di euro, è all'esame del Parlamento. Tra le misure previste figurano interventi sull'Irpef, sulle pensioni e sulla tassazione degli autonomi, oltre a un contributo richiesto al settore bancario. Le prossime settimane saranno decisive per la presentazione e l'esame degli emendamenti.

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Governo, il nodo delle risorse per famiglie e servizi pubblici

La discussione sulla manovra economica si concentra sull'effettiva distribuzione delle risorse disponibili. Tra i temi al centro del confronto politico figurano il sostegno ai redditi, la sostenibilità della spesa previdenziale e i finanziamenti destinati ai servizi pubblici.

Esteri

Polonia, terrore a Cracovia: spara sulla folla, sei morti e numerosi feriti

Strage nel pomeriggio di sabato 7 novembre nella centralissima Piazza del Mercato di Cracovia. Un uomo armato di fucile d'assalto ha aperto il fuoco indiscriminatamente sui passanti dalla propria automobile, provocando sei morti e almeno quindici feriti, tra cui alcuni agenti di polizia. L'attentatore, cittadino polacco, è stato ferito e arrestato dalle forze dell'ordine. Le autorità indagano sul movente. Il presidente polacco ha proclamato due giorni di lutto nazionale, l'8 e il 9 novembre.

Stati Uniti, prosegue il confronto politico dopo le elezioni di metà mandato

Negli Stati Uniti resta alta l'attenzione sulle conseguenze delle elezioni congressuali del 3 novembre. Il dibattito riguarda i nuovi equilibri politici a Washington e i rapporti tra il presidente Donald Trump e il Congresso. La fase successiva al voto sarà importante per le scelte economiche e legislative dell'amministrazione.

Ucraina e Medio Oriente, la diplomazia internazionale resta al lavoro

La guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente continuano a occupare l'agenda delle cancellerie internazionali. Al centro dell'attenzione gli sforzi diplomatici, la protezione della popolazione civile e le prospettive di una stabilizzazione dei conflitti.

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Area vesuviana

Torre Annunziata, Fragliasso e Cuccurullo: prosegue il confronto a distanza

Le nuove dichiarazioni del procuratore Nunzio Fragliasso riaccendono il dibattito sullo scioglimento del Consiglio comunale. Il magistrato ha riferito di manifestazioni di sostegno all'ex sindaco da parte di alcuni componenti della famiglia Gionta. Cuccurullo replica denunciando la mancanza di contraddittorio. L'associazione Foro XXI propone un incontro pubblico tra i due.

Dal mare al Vesuvio, undici visite guidate gratuite tra Torre del Greco, Ercolano e Trecase

Alla scoperta delle bellezze naturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio vesuviano attraverso undici visite guidate completamente gratuite, tra sentieri, ville storiche, siti archeologici e cantine. Le attività saranno curate dall’associazione “Vesuvio Natura da Esplorare”, con l’accompagnamento di guide del Parco Nazionale del Vesuvio, guide ambientali escursionistiche e turistiche abilitate. Ogni appuntamento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali. Inizio il 15 novembre.

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Torre Annunziata, dipendenti comunali: domani il confronto in Prefettura

È fissato per lunedì 9 novembre, alle ore 11, l'incontro tra Comune e organizzazioni sindacali per tentare di risolvere la vertenza dei dipendenti. Al centro della protesta la revoca di 18 progressioni verticali e altre questioni riguardanti il personale. La procedura di conciliazione potrebbe scongiurare lo sciopero.

Villa di Poppea, Oplontis tra le tappe della visita di 106 ambasciatori

Il sito archeologico di Torre Annunziata protagonista della missione diplomatica internazionale organizzata nell'ambito delle celebrazioni di Neapolis 2500. La presenza della Villa di Poppea nel programma rappresenta un'importante occasione di promozione del patrimonio culturale e turistico della città.

Castellammare, da domani lavori alla rete elettrica in sei strade

Lunedì 9 novembre inizieranno gli interventi di sostituzione dei cavi di media tensione, destinati a proseguire fino al 4 dicembre. Previsti divieti di sosta, restringimenti e sensi unici alternati. In via Napoli saranno effettuate chiusure notturne con deviazioni del traffico.

Cronaca in Campania

Sarno, tragedia nella notte: muore una ragazza di 17 anni

Una diciassettenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via San Valentino. La Fiat Panda sulla quale viaggiava con un ragazzo è uscita di strada ribaltandosi. Il giovane è rimasto ferito. La Polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Napoli, 73 ricercati arrestati dall'inizio dell'anno: 14 catture all'estero

Bilancio delle operazioni coordinate dalla Procura Generale ed eseguite dai Carabinieri. Cinquantanove arresti sono avvenuti in Italia e quattordici in nove Paesi stranieri. Tra i catturati anche una donna coinvolta nel traffico di droga destinata alle piazze di spaccio di Torre Annunziata.

Sport

Serie A, Napoli-Lazio oggi al Maradona: partita delicata per gli azzurri

Il Napoli affronta la Lazio alle 12.30 nell'undicesima giornata di Serie A. La squadra allenata da Massimiliano Allegri cerca una reazione dopo le difficoltà delle ultime settimane, mentre i biancocelesti di Gennaro Gattuso puntano a consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su DAZN.

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Serie A, domenica di grandi sfide: Inter-Como e Fiorentina-Juventus

Il programma dell'undicesima giornata propone anche due confronti di particolare interesse. L'Inter affronta il Como (ore 18,45), mentre la Juventus è impegnata sul campo della Fiorentina (ore 20,45). In palio punti importanti per gli equilibri della classifica prima della sosta.

Serie A, la Roma travolge il Sassuolo. Vincono anche Bologna e Cagliari

Nell'undicesima giornata di Serie A, la Roma supera nettamente il Sassuolo per 3-0. Successo esterno del Bologna, che batte il Parma 2-1, mentre il Cagliari conquista tre punti battendo il Frosinone 1-0. Termina invece 1-1 la sfida tra Torino e Lecce.

Serie B, Juve Stabia batte l'Arezzo 1-0: tre punti preziosi per le Vespe

Importante successo casalingo della Juve Stabia, che sabato 7 novembre ha superato l'Arezzo per 1-0 allo stadio Romeo Menti, nell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Una vittoria che consente alla formazione stabiese di conquistare tre punti preziosi per la classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, in trasferta contro il Modena.

Serie C, oggi Savoia-Potenza e Catania-Sorrento. Domani Altamura-Cavese

La tredicesima giornata del girone C propone oggi, domenica 8 novembre, due incontri che coinvolgono squadre campane: Savoia-Potenza e Catania-Sorrento, entrambe alle ore 14.30. La Cavese scenderà invece in campo domani, lunedì 9 novembre, alle 20.30, sul terreno dell'Altamura.

Serie C, ieri in campo Casertana, Giugliano, Salernitana e Scafatese

Sabato 7 novembre si sono disputate quattro partite che hanno visto impegnate formazioni campane: Casertana-Casarano (1-0), Crotone-Giugliano (0-1), Inter Under 23-Salernitana(1-0), Scafatese-Audace Cerignola (4-1).

Serie D, la Turris in trasferta a Nardò per difendere il quarto posto

I corallini affrontano oggi, domenica 8 novembre, il Nardò alle ore 14.30, nell'undicesima giornata del girone H di Serie D. La Turris occupa il quarto posto con 19 punti, alle spalle di Virtus Francavilla, Martina e Brindisi. La formazione torrese cerca il riscatto dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro la Virtus Francavilla.

Formula 1, oggi il Gran Premio del Brasile a Interlagos

Il Mondiale di Formula 1 prosegue sul circuito brasiliano di Interlagos, a San Paolo. La gara domenicale, con inizio alle ore 18,00, vede in prima fila Norris e Russel, seguiti da Antonelli e Leclerc. Hamilton parte dall’11esima posizione mentre Venstappen dalla 16esima.