Rassegna stampa di giovedì 5 novembre: trionfo dei Democratici negli USA, Napoli travolto in Champions

Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, la cronaca della Campania e dell'area vesuviana

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La giornata di giovedì 5 novembre 2026 si apre con le conseguenze politiche delle elezioni americane di medio termine, che hanno consegnato ai Democratici il controllo del Congresso, ridimensionando il potere del presidente Donald Trump. In Italia tengono banco la manovra economica, le richieste delle Regioni sulla sanità e gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco.

Nel calcio europeo, serata da dimenticare per il Napoli, sconfitto 4-1 dal Porto, mentre il Como firma un'impresa storica travolgendo il Lens per 9-1.

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Esteri

Stati Uniti, i Democratici conquistano il Congresso: dura sconfitta per Trump

Le elezioni di medio termine segnano un cambiamento negli equilibri politici americani. I Democratici conquistano la maggioranza alla Camera e al Senato, ottenendo successi anche in Stati tradizionalmente repubblicani. Il vicepresidente JD Vance attribuisce parte della sconfitta alla guerra in Iran. Per Donald Trump si apre una seconda metà di mandato caratterizzata da maggiori ostacoli parlamentari.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Guerra in Iran, il conflitto pesa sulla politica americana

Il conflitto con l'Iran è tra i principali temi del dibattito politico statunitense dopo il voto. Le sue conseguenze economiche e il costo dell'energia hanno alimentato le polemiche durante la campagna elettorale. Trump difende le scelte della propria amministrazione, mentre cresce il confronto sulle prospettive della politica estera americana.

Francia, attacco informatico alla banca del sangue

Un attacco hacker ai sistemi della banca del sangue francese riporta l'attenzione sulla sicurezza informatica delle infrastrutture sanitarie. La vicenda trova spazio sulla stampa europea, mentre resta centrale il tema della protezione dei dati e della continuità dei servizi essenziali.

Italia e politica

Manovra economica, le Regioni contestano le risorse per la sanità

Le Regioni esprimono insoddisfazione per le misure riguardanti il finanziamento della sanità previste nella manovra economica. Al centro del confronto con il Governo le risorse destinate al sistema sanitario e la sostenibilità dei servizi.

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Garlasco, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi

Torna al centro dell'attenzione il caso Garlasco. Gli approfondimenti investigativi e il confronto sugli elementi raccolti riguardano la posizione di Andrea Sempio. La vicenda continua a occupare le prime pagine dei quotidiani nazionali. Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagine.

Cultura e spettacolo

Cinema italiano in lutto, morto il regista Tinto Brass

È morto Tinto Brass, uno dei registi più conosciuti e controversi del cinema italiano. Autore di opere sperimentali e successivamente di film erotici che ne hanno caratterizzato la popolarità, Brass ha attraversato oltre mezzo secolo di storia cinematografica. Ampio spazio alla sua scomparsa sulle prime pagine dei giornali.

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Campania e Napoli

Napoli, cinque arresti per spaccio di droga a Poggioreale

Un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all'arresto di cinque persone, accusate di essere coinvolte in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori, un bar del quartiere sarebbe stato utilizzato per raccogliere le ordinazioni di droga.

Criminalità giovanile, maxioperazione della Polizia: 28 arresti a Napoli

Un'operazione nazionale contro la criminalità giovanile ha portato a 644 arresti in Italia, di cui 28 a Napoli. L'attività delle forze dell'ordine ha riguardato diversi episodi di illegalità e violenza che coinvolgono giovani.

Area vesuviana

Boscoreale, 27enne ferito da un colpo di pistola dopo una lite

Un giovane di 27 anni è stato ferito al fianco destro da un colpo d'arma da fuoco nella notte, in via Parrella, nei pressi di un bar. L'episodio sarebbe avvenuto dopo una lite con alcuni clienti. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Boscotrecase e non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, oggi l'ultimo saluto a Giuseppe Lucibelli

Si svolgono questa mattina, alle ore 10, nella Basilica della Madonna della Neve, i funerali di Giuseppe Lucibelli, 64 anni, dirigente veterinario dell'ASL Napoli 3 Sud, giornalista e scrittore, scomparso improvvisamente. Profondo il cordoglio in città per la perdita di un professionista stimato e di un grande appassionato della storia del Savoia.

Castellammare, acquista un loculo ma lo trova occupato da un'altra salma

Una donna di 43 anni ha denunciato ai carabinieri che il loculo cimiteriale regolarmente acquistato anni prima risultava occupato dalla salma di un'altra persona, deceduta nel dicembre 2025. I militari, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno acquisito documentazione dall'archivio cimiteriale per chiarire l'accaduto.

Torre del Greco, 17enne ferito durante una rapina

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito nel corso di una rapina, durante la quale sarebbe stato colpito con una pistola ad aria compressa. L'episodio è al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine.

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Sport

Champions League, Napoli travolto dal Porto: pesante sconfitta per 4-1

Serata da dimenticare per il Napoli, battuto 4-1 dal Porto nella quarta giornata della Champions League. Una sconfitta che complica il cammino europeo degli azzurri, già protagonisti di un avvio di stagione difficile.

Champions League, Como da record: travolge il Lens per 9-1

Impresa straordinaria del Como di Cesc Fabregas, che conquista una storica vittoria per 9-1 sul campo del Lens. Un risultato eccezionale, che rappresenta un primato per il margine di vittoria in trasferta nella competizione.

Europa League, oggi in campo Milan e Juventus

Quarta giornata della fase campionato di Europa League. Il Milan affronta il Ferencváros alle 18.45, mentre la Juventus sarà impegnata in trasferta contro l'AZ Alkmaar alle ore 21. Due appuntamenti importanti per il cammino europeo delle italiane.