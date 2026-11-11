Riforma del TUEL, novità sugli scioglimenti per camorra: cosa cambia per i Comuni

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Il Governo propone nuove regole per i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. La riforma TUEL interessa Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, già sciolte per camorra. La proposta riguarda la gestione commissariale e il sostegno agli enti dopo il ritorno delle amministrazioni elette.

Una materia particolarmente delicata per Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, due città che hanno conosciuto l'esperienza dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche e nelle quali l'applicazione dell'articolo 143 ha alimentato, nel tempo, un acceso confronto politico e istituzionale.

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Le disposizioni contenute nella proposta di riforma riguardano soprattutto il funzionamento delle commissioni straordinarie, la loro tutela legale, la trasparenza della gestione commissariale e gli strumenti di sostegno agli enti locali dopo il ritorno alle amministrazioni elette.

Non viene invece espressamente prevista, nelle disposizioni esaminate, una modifica dei presupposti che consentono al Governo di sciogliere un Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

L'articolo 143 e le contestazioni sugli scioglimenti

L'articolo 143 del TUEL consente lo scioglimento dei Consigli comunali quando emergono elementi concreti, univoci e rilevanti relativi a collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata oppure a forme di condizionamento capaci di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Si tratta di una misura di carattere preventivo, finalizzata a tutelare le istituzioni locali dalle infiltrazioni mafiose, che non richiede necessariamente l'accertamento di responsabilità penali degli amministratori.

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Proprio questo aspetto ha spesso rappresentato uno dei principali motivi di contestazione politica della normativa.

Anche a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia il ricorso allo scioglimento ha suscitato polemiche, con posizioni differenti tra quanti considerano l'articolo 143 uno strumento indispensabile di difesa della legalità e chi ne critica le modalità applicative e le conseguenze sulla rappresentanza democratica.

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La proposta governativa introduce alcuni interventi sulla fase successiva allo scioglimento, senza affrontare direttamente, almeno nelle disposizioni considerate, il nodo dei criteri utilizzati per adottare il provvedimento.

Commissari straordinari, arriva la tutela dell'Avvocatura dello Stato

Una prima novità riguarda i componenti delle commissioni straordinarie nominate ai sensi degli articoli 143 e 146 del TUEL.

La proposta prevede la possibilità di avvalersi della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le controversie derivanti dall'attività svolta durante la gestione commissariale.

La tutela non sarebbe automatica, ma subordinata a una richiesta al Ministro dell'Interno.

L'obiettivo è rafforzare le garanzie per i commissari chiamati ad assumere decisioni amministrative spesso particolarmente delicate, soprattutto in enti caratterizzati da situazioni di criticità e da precedenti condizionamenti criminali.

Relazioni obbligatorie all'inizio e alla fine del commissariamento

È probabilmente questo uno degli aspetti di maggiore interesse per i cittadini.

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La riforma prevede disposizioni destinate a precisare l'obbligo e i termini di redazione di due relazioni sulla gestione commissariale.

La prima, da predisporre all'inizio dell'incarico, dovrà indicare gli obiettivi prioritari che la commissione intende perseguire.

La seconda, da redigere alla conclusione della gestione, dovrà illustrare i risultati effettivamente raggiunti.

Un meccanismo che consentirebbe di confrontare gli impegni iniziali con quanto concretamente realizzato durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Per città come Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, dove le gestioni commissariali hanno rappresentato una fase importante della vita amministrativa, si tratta di una previsione significativa.

Il punto centrale è la possibilità di valutare non soltanto gli interventi finalizzati al ripristino della legalità, ma anche l'attività amministrativa svolta, i problemi affrontati e quelli eventualmente rimasti irrisolti.

Resta tuttavia da verificare quali termini, modalità di pubblicazione e strumenti di controllo saranno concretamente stabiliti dai successivi provvedimenti attuativi.

Commissioni straordinarie, procedure più semplici e maggiore sostegno ai Comuni

Un altro intervento riguarda l'articolo 144 del TUEL, che disciplina le commissioni straordinarie e i comitati di sostegno e monitoraggio.

La proposta punta alla razionalizzazione e semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento di questi organismi.

L'intenzione è rendere più efficiente l'attività delle strutture chiamate ad amministrare gli enti sciolti e a favorire il recupero della piena funzionalità degli uffici comunali.

Ma c'è un ulteriore elemento da sottolineare.

La riforma prevede anche disposizioni destinate a sostenere il funzionamento degli enti dopo la conclusione del commissariamento e il rinnovo degli organi elettivi.

È un passaggio importante perché il ritorno alle urne non determina automaticamente il superamento delle criticità amministrative che hanno accompagnato lo scioglimento.

Carenze di personale, difficoltà organizzative, ritardi nei procedimenti e necessità di rafforzare i controlli interni possono continuare a condizionare l'attività delle nuove amministrazioni.

Il sostegno successivo al commissariamento potrebbe quindi rappresentare uno strumento utile per consolidare il percorso di risanamento istituzionale.

Il vero nodo: cosa cambia per gli amministratori e per i cittadini?

Le disposizioni proposte dal Governo introducono dunque elementi di novità nella gestione degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose, ma non sembrano rispondere direttamente alle critiche che, negli anni, sono state rivolte all'impianto dell'articolo 143.

Non vengono infatti espressamente modificati i requisiti per lo scioglimento, il procedimento di accertamento delle infiltrazioni o i criteri di valutazione dei collegamenti e dei condizionamenti mafiosi.

L'attenzione si concentra prevalentemente sulla fase commissariale e sul successivo ritorno alla gestione ordinaria. Rimane inoltre aperta una questione di particolare interesse pubblico: le relazioni iniziali e finali delle commissioni straordinarie saranno rese integralmente accessibili ai cittadini?

La previsione dell'obbligo di redigerle rappresenta un passo verso una maggiore rendicontazione, ma sarà fondamentale conoscere le disposizioni attuative per comprenderne l'effettiva portata.

Per Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, territori segnati da esperienze di scioglimento e da un dibattito ancora vivo sull'applicazione dell'articolo 143, la riforma offre dunque nuovi spunti di riflessione.

La questione non riguarda soltanto le garanzie per i commissari o l'efficienza delle gestioni straordinarie, ma anche la possibilità per i cittadini di conoscere e valutare i risultati ottenuti durante un periodo nel quale l'amministrazione del Comune viene sottratta agli organi eletti.

Perché il ripristino della legalità non può prescindere dalla trasparenza, dalla responsabilità amministrativa e dalla verifica concreta dei risultati raggiunti.