Rassegna stampa 16 novembre, maltempo in Campania e guerra in Ucraina

Le notizie principali della giornalta: guerra in Ucraina e tensioni tra Russia e Occidente. Trump atteso in Asia per un vertice con Xi Jinping e Putin. L'Italia perde malamente con il Belgio e dà l'addio alla Nations League

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Maltempo, resta alta l'attenzione in Campania dopo i danni provocati da pioggia e vento. La guerra tra Russia e Ucraina resta al centro dell'attenzione internazionale, mentre sarebbe imminente un incontro trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Per lo sport la Nazionale italiana è fuori dalla Nations League. I risultati delle squadre campane di Serie C.

Italia e politica

Manovra economica, resta aperto il confronto sulle misure per famiglie e imprese

Prosegue il dibattito sulla politica economica nazionale, con l'attenzione concentrata sulle misure fiscali, sul sostegno ai redditi e sugli interventi a favore delle imprese. Il nodo centrale resta quello della crescita economica e del potere d'acquisto delle famiglie.

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Economia, settimana importante per i mercati

Diversi gli appuntamenti economici in programma oggi, tra cui gli incontri dedicati all'intelligenza artificiale applicata alla finanza e la pubblicazione di nuovi dati macroeconomici internazionali. Sotto osservazione anche gli indicatori relativi alla produzione industriale europea.

Esteri

Ucraina, Zelensky: «Neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione russa»

La guerra tra Russia e Ucraina resta al centro dell'attenzione internazionale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di Kiev avrebbero messo fuori uso oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa.

Nella notte, secondo quanto riferito dal sindaco di Mosca Sergej Sobyanin, circa 600 droni si sarebbero diretti verso la regione della capitale russa. Le difese aeree avrebbero intercettato la maggior parte degli apparecchi. Al momento delle prime comunicazioni non erano stati diffusi bilanci definitivi su eventuali vittime o danni.

Trump in Asia: atteso un vertice con Xi Jinping e Putin

Grande attenzione anche alla missione asiatica del presidente americano Donald Trump. Il viaggio prevede incontri con i leader della regione e appuntamenti diplomatici in Cina.

G

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Tra gli sviluppi più rilevanti c'è l'annuncio di un incontro trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, previsto per il 19 novembre a Shenzhen. Un appuntamento destinato a richiamare l'attenzione mondiale, soprattutto per le possibili ricadute sugli equilibri geopolitici e sui rapporti tra le grandi potenze.

Campania e Area vesuviana

Maltempo, prosegue l'allerta gialla in Campania

Resta alta l'attenzione sul territorio regionale dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la Campania nel fine settimana. La Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo gialla fino alle 23:59 di oggi, lunedì 16 novembre. Previste ancora precipitazioni, anche temporalesche, soprattutto nella prima parte della giornata.

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Nel Napoletano si contano i danni provocati dalle forti raffiche di vento. A Torre Annunziata, nel quartiere Rovigliano, una grossa lamiera è precipitata in via Mortelleto, abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica. Danni anche a Castellammare di Stabia e Pompei. Situazione difficile pure nel Salernitano, dove si sono verificati smottamenti, frane e allagamenti.

Sport

Nations League: Italia passo indietro, è travolta in Belgio e saluta la Nations League

Passi indietro per l'Italia. Dopo la grande prova contro la Francia, la Nazionale del ct Roberto Mancini non riesce a ripetersi, cade male contro il Belgio e dice addio ai quarti di Nations League. A Bruxelles, finisce 4-1 per i Diavoli Rossi, al termine di una partita dominata dopo l'iniziale vantaggio di Pio Esposito all' 11', bravo ad anticipare tutti in area su cross basso di Kayode. Il pari è firmato De Cuyper al 15' e iniziano qui undici minuti infernali per gli azzurri, che incassano in sequenza le reti di Ngoy e Doku, fenomenale nel portare a spasso la difesa dell'Italia al 26', prima di battere Donnarumma col sinistro.

Si va all'intervallo sul 3-1 e nella ripresa succede poco o nulla: gli azzurri non danno mai l'impressione di poter rimettere la gara in piedi e a dieci minuti dal novantesimo è Moreira a fissare il punteggio sul 4-1, con il suo primo centro in nazionale. Al 90', l'Italia sciupa l'occasione di ridurre il passivo: Lammens para un rigore a Pio Esposito, poi Doumbia spara alle stelle sulla respinta. La fotografia di una serata nera per la Nazionale. Ai quarti di Nations League vanno Francia e Belgio, gli azzurri chiudono al terzo posto.

Serie C, i risultati delle campane: vincono Salernitana, Cavese e Savoia. Ko Casertana e Scafatese

Domenica positiva per tre formazioni campane nel Girone C di Serie C. La Salernitana supera il Catania (1-0), la Cavese batte il Crotone (1-0) e il Savoia espugna Giugliano (2-3). Sconfitte in trasferta, invece, per Casertana (2-1 a Cosenza) e Scafatese (4-0 contro il Potenza). Questa sera tocca al Sorrento, che alle ore 20:30 affronterà il Monopoli.

Classifica Serie C Girone C

Serie D, la Turris vittoriosa contro il Francavilla

Ieri, domenica 15 novembre, la Turris ha battuto il Francavilla 1-0 allo stadio Amerigo Liguori, nel campionato di Serie D. A decidere la partita è stato un gol di Scala nei primi minuti.