Rassegna stampa di domenica 4 ottobre: San Francesco festa nazionale, le notizie da Napoli e dalla Campania

A cura della Redazione

Ecco la rassegna stampa di domenica 4 ottobre 2026, aggiornata alle prime ore della mattinata, con le principali notizie dall’Italia e dal mondo, dalla Campania e dall’area vesuviana.

ITALIA

San Francesco, il 4 ottobre torna festa nazionale

L’Italia celebra oggi San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Il 4 ottobre torna quest’anno ad essere festa nazionale e le celebrazioni assumono un significato particolare in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ad Assisi sono rappresentate 18 Regioni e altrettanti Comuni. Atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso alla Nazione dalla loggia del Sacro Convento. La celebrazione nella Basilica superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

POLITICA ED ECONOMIA

Manovra, risorse per energia, famiglie e imprese

Resta in primo piano il Documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Governo. Lo scostamento previsto arriva complessivamente a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, con risorse destinate sia all'energia sia alla difesa.

Per il capitolo energia sono previsti circa 14,4 miliardi, da utilizzare per interventi a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni. Tra le misure indicate figurano sostegni al trasporto pubblico degli studenti e interventi per contenere i costi energetici delle imprese maggiormente esposte.

ESTERI

Ucraina, Zelensky annuncia un nuovo missile

La guerra tra Russia e Ucraina resta tra le principali notizie internazionali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev punta ad avere pronto in autunno il nuovo missile balistico FP-9, indicato come capace di raggiungere anche Mosca.

Ancora vittime nella Striscia di Gaza

Non si fermano le violenze nella Striscia di Gaza. Un attacco israeliano contro un edificio residenziale ha provocato almeno cinque vittime, tra cui quattro donne, secondo quanto riferito da funzionari sanitari locali.

Maltempo in Spagna, allagamenti e una vittima

Una violenta ondata di maltempo legata alla DANA sta interessando diverse zone della Spagna. Particolarmente colpita Madrigueras, mentre situazioni di emergenza vengono segnalate tra Castiglia e Valencia. Si registra anche la morte di un'anziana.

CAMPANIA

Caivano, morto un operaio di 61 anni

Indagini dei Carabinieri sulla morte di un operaio edile di 61 anni, originario di Orta di Atella, trovato privo di sensi e con gravi ferite in via Fossa del Lupo a Caivano. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella dell'incidente sul lavoro.

Salerno, armi e manuali per preparare esplosivi in casa, arrestato 21enne

A Salerno è stato arrestato un 21enne italiano nella cui abitazione sarebbero stati trovati armi, manuali per la preparazione di ordigni e scritti di propaganda jihadista. Gli investigatori stanno approfondendo la vicenda anche sotto il profilo di una possibile matrice terroristica.

Giugliano, nuovo incendio a Taverna del Re

Ancora fiamme nel sito di stoccaggio di Taverna del Re, a Giugliano. Si tratta del terzo incendio in meno di un mese. I focolai sono stati domati nel giro di poche ore, ma resta alta la preoccupazione per il ripetersi degli incendi nell'area delle ecoballe.

Napoli, spari alle “Case Nuove”, ferito un 31enne

Un uomo di 31 anni è arrivato all'ospedale Vecchio Pellegrini con ferite da arma da fuoco. Poco prima erano stati segnalati colpi di pistola nella zona delle Case Nuove, tra via Luigi Serio e via Toscano. La Polizia ha trovato alcuni bossoli e la Squadra Mobile sta indagando. Le condizioni del ferito non sarebbero preoccupanti.

Napoli, studenti contro il caro affitti, tornano le tende

Torna la protesta degli universitari contro il caro affitti. Gli studenti hanno nuovamente montato le tende alla Federico II per richiamare l'attenzione sull'aumento dei costi delle abitazioni e sulle difficoltà nel trovare alloggi accessibili.

Napoli, intelligenza artificiale e futuro della scuola

A Napoli prosegue Gea 2026, con incontri, workshop e laboratori dedicati anche all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scuola e sui processi educativi. Al centro del confronto le trasformazioni tecnologiche, ambientali e formative.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata, l'incendio dei rifiuti in via Commercio

Resta d'attualità il problema degli sversamenti abusivi in via Commercio. Ieri alcuni cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada sono stati dati alle fiamme. Il fumo acre ha raggiunto le abitazioni e diversi residenti sono stati costretti a chiudere le finestre. Particolarmente delicata la vicinanza di un plesso scolastico.

Torre Annunziata, oggi volontari in spiaggia a Rovigliano

Questa mattina, nell'ambito del World Clean Up Day, associazioni e cittadini sono impegnati nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia di Rovigliano, davanti al Villaggio del Fanciullo. L'iniziativa apre una settimana dedicata alla sensibilizzazione ambientale: sabato 10 ottobre è prevista un'altra giornata di pulizia a Capo Oncino.

Torre del Greco, donna investita sulle strisce in via Nazionale

Nuovo incidente lungo via Nazionale. Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio con via Marche. Soccorsa e trasportata all'ospedale Maresca, era cosciente nonostante avesse battuto la testa nella caduta. L'episodio ha riacceso le proteste dei residenti sulla sicurezza della strada.

SPORT

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang, Hamilton porta la Ferrari in prima fila

Max Verstappen torna protagonista e conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio disputato sul circuito di Sepang, in Malaysia. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro sull’1’35”130, conquistando la sua prima pole della stagione 2026 e la 49ª della carriera.

Ottima prova della Ferrari con Lewis Hamilton, secondo a 298 millesimi da Verstappen. Terzo tempo per Isack Hadjar con l’altra Red Bull, ma il francese deve scontare una penalità di cinque posizioni e partirà ottavo. Guadagnano quindi una posizione Kimi Antonelli, che scatterà terzo, e Charles Leclerc, quarto. Più indietro le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

La gara numero 16 del Mondiale di F1 si disputa in Malesia, scatterà alle 9 ora italiana. Il GP si potrà seguire in chiaro su TV8 ma in differita, a partire dalle ore 16:35.

Motogip, Marquez vince la Sprint di Motegi, Mondiale riaperto

In MotoGP Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio del Giappone a Motegi, recuperando punti preziosi nella corsa al titolo. Il pilota Ducati è scattato benissimo, superando il poleman Jorge Martin già nelle prime fasi e mantenendo poi il comando fino alla bandiera a scacchi.

Napoli, ultimo giorno dell'Overdrive Festival

Si conclude oggi al Centro Direzionale il Napoli Overdrive Festival, manifestazione dedicata ai motori ma anche alla sicurezza stradale e all'inclusione. L'evento, iniziato il 2 ottobre, prevede attività e spettacoli gratuiti.