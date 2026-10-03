Torre Annunziata, cittadini e associazioni in campo per ripulire Rovigliano e Capo Oncino

Due iniziative a Torre Annunziata, a tutela dell'ambiente, da sud a nord della città, vedono in campo associazioni e cittadini.
Il World Clean Up Day sulla spiaggia di Rovigliano
Domenica 4 ottobre, alle 9,30, nell'ambito del "World Clean Up Day", l'evento mondiale di pulizia ambientale, le associazioni del territorio "ABC Benessere Collettivo", Legambiente "Giancarlo Siani", "Cives Partes", "Comitato Cisterne Salera" e "Let's Do It Italy Vesuvio" raccoglieranno i rifiuti sulla spiaggia di Rovigliano antistante il Villaggio del Fanciullo.
I volontari, dotati di guanti, buste e cestini, ripuliranno l'area e depositeranno in luoghi prefissati anche gli ingombranti, in modo che la società Prima Vera possa prelevarli e smaltirli. Tutto ciò in collaborazione con il Comune di Torre Annunziata.
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“Puliamo il mondo” a Capo Oncino
Sabato 10 ottobre, alla 9,00, in zona Oncino, un' analoga iniziativa, "Puliamo il mondo", sarà promossa da tre associazioni: "Rotary Club Torre Annunziata Oplonti", "Rotaract Torre Annunziata Oplonti " e "Legambiente" oplontina. Sempre con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata.
L’appello ai cittadini: «Tutela per uno degli angoli più suggestivi della città»
I rispettivi presidenti Vincenzo Pagano, Francesca Porpora e Giuseppe Oliva invitano i cittadini a tutelare uno degli angoli più suggestivi di Torre Annunziata, Capo Oncino, un "luogo del cuore" amato e frequentato da tanti bagnanti in estate e ammirato per il magnifico panorama su Capri e villa Filangieri.
Due giornate per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente
Le due manifestazioni hanno lo scopo di sensibilizzare tutti verso il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia di due aree della nostra città che rappresentano un patrimonio prezioso da tutelare tutto l'anno.