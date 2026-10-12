Rassegna stampa 12 ottobre: maltempo in Campania, cronaca nel Vesuviano, notizie dall'Italia e dall'estero

A cura della Redazione

Lunedì 12 ottobre 2026 – Rassegna stampa del mattino a cura della redazione di TorreSette.news.

Area vesuviana

Castellammare, madre e figlia morte al San Leonardo: aperta un'inchiesta

La Procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Astarita, 33 anni, di Piano di Sorrento, deceduta sabato 10 ottobre all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia insieme alla bambina che portava in grembo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La donna, incinta al settimo mese, era stata dimessa dopo un primo accesso in ospedale per forti dolori. Successivamente le sue condizioni sono precipitate. Sequestrate le cartelle cliniche e disposte le autopsie per chiarire le cause dei decessi ed eventuali responsabilità.

Torre Annunziata, speronano i carabinieri: due arresti

Cinque uomini a bordo di una Seat hanno tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri in viale Manfredi, speronando l'auto di servizio. Un militare è rimasto lievemente ferito. Due degli occupanti sono stati arrestati, mentre gli altri tre sono riusciti a fuggire. Nell'automobile sono stati trovati attrezzi da scasso e radio portatili. Proseguono le indagini per rintracciare i complici.

Torre del Greco, colpi di pistola contro un'auto in via Falanga

Diversi proiettili sono stati esplosi nella notte tra sabato e domenica contro una Lancia Musa parcheggiata in via Falanga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco. I rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Ancora da chiarire la matrice dell'episodio.

Crolla un balcone nel Napoletano: quattro feriti, due gravi

Quattro persone sono rimaste ferite nel cedimento di un balconcino di un'abitazione in ristrutturazione in via del Canneto. Due feriti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali del Mare e Cardarelli, mentre gli altri due sono stati accompagnati al presidio ospedaliero di Castellammare. Secondo gli accertamenti riportati dall'ANSA, i quattro sono familiari e proprietari dell'immobile. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento.

Napoli e Campania

Maltempo, resta il rischio idrogeologico fino alle 9 di oggi

Nonostante l'attenuazione delle precipitazioni, la Protezione Civile della Campania ha mantenuto l'allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle ore 9 di lunedì 12 ottobre.

Il provvedimento riguarda anche Napoli, l'area vesuviana, la Penisola Sorrentina e i Monti di Sarno. L'attenzione resta concentrata sui terreni saturi d'acqua e sulle aree maggiormente esposte a frane e caduta massi.

Napoli, voragine a Materdei: evacuate dodici famiglie

Una voragine di circa cinque metri di diametro si è aperta nel cortile di un edificio in vico della Neve, nel quartiere Materdei. Un'automobile e una motocicletta sono precipitate nella cavità. Il conducente della vettura è stato salvato dai residenti. Per ragioni di sicurezza sono state evacuate dodici famiglie, per un totale di circa quaranta persone.

Frana a Vietri, problemi alla circolazione ferroviaria

Una frana provocata dal maltempo ha determinato domenica la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Napoli-Salerno, via Cava de' Tirreni, nel tratto tra Nocera Inferiore e Salerno. Sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus. Prima di mettersi in viaggio è opportuno verificare gli aggiornamenti di Trenitalia e RFI, non essendo ancora confermato il completo ripristino del servizio.

Italia

Papa Leone XIV annuncia un intervento chirurgico al polmone

Durante l'Angelus di domenica, Papa Leone XIV ha annunciato di avere un nodulo polmonare individuato in fase iniziale. Il Pontefice ha spiegato che, su indicazione dei medici, sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per rimuoverlo.

Il ricovero postoperatorio dovrebbe durare circa una settimana. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, ha espresso la solidarietà della comunità diocesana.

Ex Ilva, oggi sciopero di 24 ore

Giornata di mobilitazione negli stabilimenti dell'ex Ilva, dopo l'annuncio della sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto.

Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per oggi, lunedì 12 ottobre, uno sciopero di 24 ore. Al centro della protesta il futuro degli impianti, la tutela dell'occupazione e il ricorso alla cassa integrazione.

Economia, oggi le audizioni sul documento di finanza pubblica

Giornata importante per la politica economica nazionale. Alle 14 sono previste le audizioni delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica. Alle 18 è in programma l'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Le audizioni si inseriscono nel percorso che porterà alla definizione della prossima manovra di bilancio.

Esteri

Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica. Zelensky denuncia nuovi attacchi

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato domenica l'entrata in vigore di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha però denunciato un nuovo attacco russo contro una centrale elettrica dopo l'annuncio americano. Restano dunque forti interrogativi sull'effettiva applicazione dell'intesa.

Medio Oriente, attacco all'aeroporto di Riad: un morto e undici feriti

Nuova escalation di tensione in Arabia Saudita. Secondo le autorità saudite, un attacco contro l'aeroporto di Riad, avvenuto domenica sera, ha provocato almeno un morto e undici feriti. La vittima è un cittadino pakistano. Si registrano anche danni materiali alle strutture aeroportuali.

Corea del Nord, lanciati diversi missili balistici

La Corea del Sud ha denunciato questa mattina il lancio di diversi missili balistici nordcoreani verso il Mar del Giappone. Lo Stato Maggiore sudcoreano ha comunicato di avere rafforzato la sorveglianza militare, nel timore di ulteriori lanci. L'episodio alimenta le tensioni nella penisola coreana.

Clima, settembre 2026 tra i più caldi mai registrati

Secondo i dati diffusi questa mattina da Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, dopo quello del 2023. La temperatura globale è risultata superiore di 1,63 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Si tratta del secondo mese consecutivo del 2026 con temperature superiori alla soglia di 1,5 gradi.

Sport

Serie A, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese

La sesta giornata del massimo campionato si completa oggi con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45.

Domenica la Juventus ha pareggiato 1-1 sul campo del Cagliari, stesso risultato di Sassuolo-Milan. Pareggio senza reti tra Como e Roma, mentre la Lazio ha battuto il Monza 3-1.

Sabato l'Inter aveva superato il Parma 3-0 e il Napoli aveva battuto il Frosinone 3-0.

Serie C, vincono Casertana e Scafatese. Salernitana fermata sul pari

Fine settimana positivo per diverse formazioni campane.

La Casertana ha superato il Monopoli 3-1, mentre la Scafatese ha battuto il Sorrento 3-2 nel derby disputato domenica.

I gialloblù hanno chiuso il primo tempo avanti di tre reti grazie alla doppietta di Palmieri e al gol di Emmausso. Nella ripresa la reazione del Sorrento, con Parker e Ricci, non è bastata a evitare la sconfitta.

La Salernitana ha pareggiato 0-0 sul campo del Casarano, mentre il Giugliano è stato sconfitto 2-0 dal Bari.

Serie C, oggi Barletta-Cavese alle 20:30

La nona giornata del girone C si completa questa sera con due incontri.

Alle 20:30 sono in programma Barletta-Cavese e Picerno-Cosenza.

Per la formazione metelliana si tratta di un appuntamento importante per dare continuità al successo ottenuto nella precedente giornata contro la Casertana.

Serie D, Turris travolgente: Manfredonia battuto 3-0

Grande prestazione della Turris, che domenica pomeriggio ha superato il Manfredonia per 3-0 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. I corallini hanno sbloccato il risultato nel primo tempo con Lo Iacono, per poi arrotondare nella ripresa grazie alle reti di Bangal e Scala. Il prossimo impegno sarà domenica 18 ottobre sul campo del Real Forio.

Formula 1, Verstappen domina a Singapore. Leclerc e Antonelli sul podio

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Singapore, disputato domenica sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto Lando Norris, seguito da Oscar Piastri. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari.