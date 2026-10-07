Rassegna stampa di mercoledì 7 ottobre: sale la pressione fiscale, maltempo in Campania, emergenza casa

A cura della Redazione

Le notizie più interessanti della giornata selezionate dalla redazione di TorreSette.news, con particolare attenzione a Campania, area vesuviana e sport. Aggiornamento della mattina.

ITALIA E POLITICA

Fisco, pressione fiscale al 43,5%: il governo cerca le risorse per la manovra

I nuovi dati sui conti pubblici sono tra i temi politici ed economici centrali: la pressione fiscale è salita al 43,5%, mentre diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è atteso a Bruxelles mentre prosegue il lavoro sulle coperture della prossima manovra. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Election day, circa duemila Comuni al voto in primavera

Continua il confronto sull'ipotesi di concentrare in primavera diverse consultazioni elettorali. Sono circa duemila i Comuni chiamati al voto, mentre resta aperto il dibattito sulla nuova legge elettorale nazionale.

Legge elettorale, continua lo scontro tra maggioranza e opposizioni

Il confronto parlamentare sulla riforma elettorale resta molto acceso. Le opposizioni contestano le modalità con cui la maggioranza sta procedendo, mentre nel centrosinistra rimangono aperte anche le questioni relative a programma e primarie.

ESTERI

Russia, sospetto caso di peste polmonare: gli Usa chiedono chiarimenti a Mosca

Cresce l'attenzione internazionale sulla morte di una ricercatrice di 28 anni dell'Istituto anti-peste di Irkutsk, in Siberia. La donna è deceduta dopo una polmonite di origine non ancora chiarita e alcuni media hanno ipotizzato un possibile contagio da peste polmonare avvenuto in laboratorio. Le autorità russe sostengono che non sono stati rilevati casi di peste tra le persone entrate in contatto con la ricercatrice.

7 ottobre, tre anni dopo: Israele ricorda le vittime dell'attacco di Hamas

Alle 6.29, l'ora in cui ebbe inizio l'attacco del 2023, Israele ha osservato un minuto di silenzio. Il terzo anniversario cade in un Paese ancora profondamente segnato dalla strage e dalla guerra che ne è seguita. Il 27 ottobre Israele tornerà inoltre alle urne e il tema delle responsabilità politiche e della sicurezza è al centro del dibattito.

Gaza, Pizzaballa: «Abbiamo il dovere di promettere un futuro»

Il Patriarca Latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervenendo ieri alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha ricordato che Gaza necessita di una ricostruzione non soltanto materiale ma anche sociale. Il 7 ottobre, ha sottolineato, ha rappresentato uno «spartiacque» sia per Israele sia per i palestinesi.

Medio Oriente, resta altissima la tensione

Il terzo anniversario del 7 ottobre arriva in un Medio Oriente profondamente trasformato da tre anni di guerra e tensioni regionali. Tra le notizie internazionali seguite questa mattina anche la situazione nello Yemen e le tensioni con l'Arabia Saudita.

CRONACA

Garlasco, Andrea Sempio torna a parlare: «La condanna di Stasi è giusta»

Nuovi sviluppi mediatici sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio ha dichiarato di non ritenere che la condanna di Alberto Stasi sia frutto di un errore giudiziario, pur sostenendo che alcuni aspetti della ricostruzione alternativa non lo convincano.

Studente di 17 anni ha un arresto cardiaco a scuola: salvato dal professore

Momenti di paura al Villaggio scolastico di Pontedera, in provincia di Pisa. Durante l'ora di educazione fisica un ragazzo di 17 anni è stato colpito da un grave malore. Decisivo l'intervento dell'insegnante, che ha utilizzato il defibrillatore presente nell'istituto, consentendo di salvare il giovane.

CAMPANIA

Allerta meteo gialla fino alle 14

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 14 di oggi, mercoledì 7 ottobre, l'allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali. Sono possibili rovesci anche intensi, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, accompagnati localmente da grandine, raffiche di vento e fulmini.

Case popolari, oltre 45mila famiglie campane in attesa

Dato molto significativo sul fronte dell'emergenza abitativa. Sono 45.276 le famiglie in Campania in attesa di un alloggio pubblico, con un incremento del 44% rispetto al 2022. Le domande sono ora in fase di istruttoria.

Giugliano, 16enne accoltella due ragazzi in una comunità

Una rissa all'interno di una struttura che ospita minori è degenerata con l'accoltellamento di due ragazzi. A colpirli sarebbe stato un sedicenne. Sono in corso gli accertamenti sull'accaduto.

Campi Flegrei, possibile nuovo decreto del Governo

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che un nuovo provvedimento dedicato ai Campi Flegrei potrebbe arrivare già in Consiglio dei ministri. Resta alta anche l'attenzione sulla situazione ambientale a Taverna del Re.

AREA VESUVIANA

Torre Annunziata, oggi incontro pubblico sul PRIUS

Notizia da evidenziare su TorreSette. Oggi alle 15 è convocato un incontro pubblico dedicato al Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS). L'appuntamento è finalizzato alla condivisione di idee e proposte progettuali per la città.

Torre Annunziata, nasce il Tavolo degli Adolescenti

Il Comune ha pubblicato ieri la manifestazione d'interesse per la costituzione del Tavolo degli Adolescenti, nell'ambito del progetto “DesTEENazione – L'Officina delle Esperienze”, finanziato attraverso il Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Castellammare, parchi e spiagge chiusi per l'allerta meteo

A causa dell'allerta gialla, a Castellammare di Stabia restano chiusi i parchi cittadini ed è vietato l'accesso alle spiagge pubbliche. Il Centro Operativo Comunale, già attivato dopo i fenomeni di dissesto dello scorso 25 settembre, resta operativo.

Torre del Greco, tre negozi chiusi per occupazione irregolare di suolo pubblico

Tre attività commerciali sono state raggiunte da un provvedimento di chiusura per cinque giorni dopo i controlli della Polizia Municipale nella zona delle piazzette. Le violazioni sull'occupazione di suolo pubblico erano già state contestate agli esercizi nei dodici mesi precedenti.

Gragnano, ancora droga al Parco Sofia

Proseguono i controlli dei carabinieri nell'area del Parco Sofia. Dopo il precedente rinvenimento di marijuana, sono stati sequestrati altri 218 grammi di droga, un bilancino di precisione, tre coltelli e una mazza da baseball.

SPORT

Napoli, continua l'emergenza infortuni

La situazione dell'infermeria azzurra è uno dei temi principali della stampa sportiva campana. Antonio Vergara dovrebbe restare fuori per diverse settimane, mentre vengono valutate le condizioni di altri giocatori. Il Napoli è atteso sabato dalla sfida con il Frosinone, seguita dall'impegno di Champions contro il Villarreal.

Stadio Maradona, 289 milioni per il progetto

Tra i titoli della stampa sportiva napoletana di questa mattina trova spazio anche il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona, con 289 milioni di euro indicati per l'intervento in vista anche della partita legata agli Europei.

Napoli Basket, quarta vittoria consecutiva

Momento positivo anche per il basket napoletano: il Napoli ha centrato la quarta vittoria di fila, proseguendo la serie positiva anche in EuroCup.

Tennis, Sinner annuncia lo stop per il resto del 2026

Notizia di grande rilievo sulle prime pagine sportive: Jannik Sinner ha annunciato lo stop all'attività agonistica per il resto del 2026, legato ai problemi al ginocchio.