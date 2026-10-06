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Pisa, laurea honoris causa al cardinale Pizzaballa: a conferirla il rettore oplontino Nicola Vitiello

Pisa, laurea honoris causa al cardinale Pizzaballa: a conferirla il rettore oplontino Nicola Vitiello

Il Patriarca Latino di Gerusalemme premiato dalla Scuola Superiore Sant’Anna per l’impegno nella difesa dei diritti umani e della libertà religiosa.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

A conferirgli il prestigioso riconoscimento è stato il rettore Nicola Vitiello, originario di Torre Annunziata e professore ordinario di Bioingegneria, al quale TorreSette.news aveva dedicato un’intervista lo scorso anno in occasione della sua elezione alla guida dell’ateneo.

La motivazione del conferimento sottolinea lo «straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa».

Pizzaballa: «L’umanità dell’altro condizione del nostro futuro»

Nel corso della sua Lectio Magistralis, il cardinale Pizzaballa ha posto l’accento sul profondo legame tra il riconoscimento dell’altro, la dignità della persona e i diritti umani.

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«L’umanità dell’altro non è soltanto una questione morale. È una condizione del nostro stesso futuro», ha affermato il Patriarca Latino di Gerusalemme.

Il riconoscimento premia il ruolo e l'impegno di Pizzaballa nella difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, con particolare attenzione alla libertà religiosa. In una fase storica segnata da profonde tensioni e conflitti, il cardinale è diventato una voce a sostegno della pace, del dialogo e della convivenza.

Scuole e università «officine di nuova umanità»

Pizzaballa ha più volte evidenziato anche il ruolo fondamentale dell'istruzione, indicando scuole e università come «officine di nuova umanità», luoghi nei quali creare occasioni di confronto e promuovere una cultura fondata sul rispetto dell'altro e sul dialogo.

Alla cerimonia era presente anche il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

«Questo riconoscimento è l'occasione per ricordare che la pace si costruisce attraverso la diplomazia, ma anche con la conoscenza, l'educazione, la capacità di incontrare l'altro», ha dichiarato il ministro.

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