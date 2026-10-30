Halloween e Ognissanti, gli eventi da non perdere a Napoli e provincia nel weekend

Da Torre Annunziata a Pompei e Napoli, tra spettacoli, feste in piazza, laboratori per bambini

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Un fine settimana ricco di appuntamenti tra Napoli e provincia, dove Halloween e il ponte di Ognissanti offrono numerose occasioni per trascorrere qualche ora all'insegna del divertimento, della cultura e dello spettacolo.

Da Pompei a Torre Annunziata, passando per Ottaviano e Napoli, il calendario propone feste in piazza, spettacoli teatrali, laboratori creativi, visite teatralizzate e manifestazioni sportive. Ecco una selezione degli eventi più interessanti in programma tra venerdì 30 ottobre e lunedì 2 novembre.

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Pompei, Halloween in piazza Schettini tra magia e divertimento

A Pompei, sabato 31 ottobre, piazza Schettini e via Lepanto si trasformeranno in uno spazio dedicato soprattutto ai più piccoli.

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Dalle 16 alle 22 sono previsti spettacoli di magia, attrazioni gonfiabili, laboratori creativi e attività di animazione. Un pomeriggio e una serata all'insegna del divertimento, con un programma pensato per coinvolgere bambini e famiglie.

L'iniziativa, promossa dal Comune, è a ingresso gratuito.

Torre Annunziata, il Día de los Muertos al Maximall Pompeii

Atmosfere messicane e suggestioni legate alla tradizionale festa dei defunti al Maximall Pompeii di Torre Annunziata, dove fino al 2 novembre è in programma il Día de los Muertos.

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Un appuntamento che richiama una delle ricorrenze più caratteristiche della cultura messicana, attraverso colori, simboli e ambientazioni ispirate alla celebrazione dei defunti.

Ottaviano, il Palazzo Mediceo si veste d'autunno

Anche Ottaviano partecipa al calendario degli eventi dedicati ad Halloween con il Palazzo delle Zucche, ospitato nella suggestiva cornice del Palazzo Mediceo.

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Dal 30 ottobre al 1° novembre, la storica residenza diventa il punto di riferimento per un'iniziativa dedicata all'autunno e alle famiglie, con ingresso gratuito.

Un'occasione per vivere un luogo simbolo del territorio vesuviano in un'atmosfera diversa dal solito.

Napoli, Giochi di Zucca alla Mostra d'Oltremare

Tra gli appuntamenti più attesi dalle famiglie c'è Giochi di Zucca, in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 31 ottobre al 2 novembre.

Nelle aree del Laghetto Fasilides e del Parco Robinson, bambini e genitori potranno partecipare a laboratori per decorare e intagliare le zucche, cacce al tesoro e attività ludiche.

L'evento si svolgerà dalle 11 alle 23, con ingresso a pagamento.

All'Orto Botanico di Napoli arriva il magico mondo di Oz

Spazio anche al teatro per ragazzi con la rassegna Fiabe d'Autunno, ospitata dall'Orto Botanico di Napoli.

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Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, alle 11, è in programma Nel regno di Oz, uno spettacolo ispirato al celebre racconto di L. Frank Baum.

La rappresentazione unisce teatro e natura, offrendo ai più piccoli la possibilità di immergersi in una storia fantastica nella suggestiva cornice del giardino botanico napoletano.

Napoli, misteri e leggende con il Munaciello al Museo Cartastorie

Per chi preferisce un Halloween legato alle tradizioni popolari napoletane, sabato 31 ottobre il Museo Cartastorie, ospitato nell'Archivio Storico del Banco di Napoli, propone un'esperienza dedicata al Munaciello.

Una visita teatralizzata tra antichi documenti, racconti misteriosi e leggende che appartengono da secoli all'immaginario della città.

Un appuntamento che combina intrattenimento e valorizzazione del patrimonio storico e culturale partenopeo.

Sul lungomare di Napoli il Roller Skating Festival

Non soltanto Halloween. Dal 30 ottobre al 1° novembre, il lungomare di Napoli ospita il Roller Skating Festival, manifestazione dedicata al pattinaggio a rotelle con la partecipazione di atleti provenienti da oltre venti Paesi.

Il programma comprende gare e dimostrazioni sportive. Tra gli appuntamenti principali, sabato 31 ottobre è prevista una maratona di 42 chilometri sui pattini, lungo il percorso tra piazza Sannazaro e piazza Vittoria.

Un'occasione per assistere a una manifestazione sportiva internazionale in uno degli scenari più suggestivi della città.

Un weekend tra divertimento, cultura e tradizioni

Il fine settimana di Halloween e Ognissanti offre dunque numerose possibilità per chi desidera restare in città o organizzare una breve escursione nei comuni della provincia.

Dalle feste dedicate ai bambini agli spettacoli teatrali, passando per le tradizioni napoletane e gli eventi sportivi, Napoli e l'area vesuviana propongono un calendario capace di soddisfare interessi ed età differenti.