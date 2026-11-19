Con eleganza e passione ha raccontato la storia, la cultura e la società, conquistando generazioni di italiani

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Si è spento oggi, giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias, uno dei protagonisti più riconoscibili del giornalismo e della divulgazione culturale italiana. Aveva 91 anni. Con lui scompare una voce capace di attraversare decenni di storia nazionale, mantenendo al centro del proprio lavoro la curiosità, il confronto delle idee e il valore della conoscenza.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias ha costruito una carriera tra quotidiani, libri, teatro e televisione. Non si è limitato a raccontare i fatti: ha cercato di spiegarne le radici, mettendo in relazione politica, storia, religione, arte e trasformazioni della società.

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Dal giornalismo alla televisione: il rigore come stile

Inviato e firma di testate come L’Espresso, la Repubblica e Panorama, ha lavorato anche da Parigi e New York, affinando uno sguardo internazionale che sarebbe diventato un tratto distintivo del suo modo di raccontare l’Italia. Il suo linguaggio, misurato ma mai distante, univa precisione e capacità narrativa.

In televisione ha dato vita a programmi entrati nella memoria del pubblico, da Telefono giallo a Babele, da Enigma a Le storie – Diario italiano. Ha poi accompagnato i telespettatori attraverso la letteratura e il patrimonio artistico con Quante storie e Città segrete, fino a La Torre di Babele su La7. Format diversi, legati dalla convinzione che la cultura potesse essere accessibile senza rinunciare alla complessità.

I libri e il desiderio di comprendere

Anche la sua produzione editoriale è stata vastissima. Dai romanzi ai saggi dedicati alle città, alle religioni e alla storia, Augias ha portato milioni di lettori a interrogarsi sul passato per interpretare il presente. Tra i titoli più noti figurano I segreti di Parigi, I segreti del Vaticano, I segreti d’Italia e Il grande romanzo dei Vangeli. Nei volumi più recenti, come La vita s’impara e La musica per me, il racconto personale si intrecciava con le passioni di una vita.

Un posto particolare occupava la musica classica, che considerava una chiave per leggere la civiltà europea. E altrettanto centrale era il rapporto con i lettori, coltivato per anni attraverso le sue rubriche: uno scambio fatto di domande, risposte e, spesso, dissenso argomentato.

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L’impegno civile e l’eredità culturale

La sua presenza nella vita pubblica non si è esaurita nel lavoro giornalistico. Dal 1994 al 1999 è stato parlamentare europeo, portando anche nelle istituzioni il proprio interesse per la democrazia e il confronto politico. La difesa della laicità, della libertà di espressione e del pensiero critico ha attraversato molti dei suoi interventi pubblici.

L’eredità di Corrado Augias non coincide soltanto con una lunga serie di trasmissioni e pubblicazioni. Sta soprattutto in un metodo: porre domande, verificare, approfondire, non accontentarsi delle risposte più semplici. In un tempo dominato dalla velocità delle notizie, il suo lavoro ha ricordato che capire richiede attenzione e che il sapere può essere, prima di tutto, un servizio reso ai cittadini.