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La giornata di giovedì 19 novembre 2026 si apre con il confronto politico sulla manovra economica, mentre il Governo cerca un'intesa sulle modifiche alla legge di Bilancio, soprattutto per quanto riguarda sanità e pensioni. Sul fronte internazionale, nuovi sviluppi diplomatici per la guerra in Ucraina e tensioni nella Striscia di Gaza.

In Campania scatta alle ore 8 l'allerta meteo gialla, valida fino alla stessa ora di venerdì 20 novembre. Previste precipitazioni, raffiche di vento e mareggiate, con possibili ripercussioni anche sull'area vesuviana e sulla Penisola Sorrentina.

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Spazio anche alla cronaca regionale, alle iniziative culturali e allo sport, con il tennis internazionale e gli appuntamenti calcistici della giornata.

Politica italiana

Manovra, si cercano risorse per sanità e pensioni

La legge di Bilancio 2027 continua a dividere la maggioranza. Dopo la presentazione di migliaia di emendamenti, il Governo è impegnato nella ricerca di un accordo sulle modifiche da apportare al testo. Tra le priorità figurano il rafforzamento dei finanziamenti alla sanità e la rivalutazione delle pensioni. Per il settore sanitario si discute della possibilità di reperire fino a 500 milioni di euro aggiuntivi.

Il confronto coinvolge anche le misure a sostegno delle famiglie, mentre le opposizioni insistono sulla necessità di maggiori interventi per salari, servizi pubblici e potere d'acquisto.

Sanità

Giornata mondiale del tumore del pancreas

Si celebra il 19 novembre la Giornata mondiale del tumore del pancreas, tra le forme di cancro più temute, che secondo i dati dell'Aiom - Associazione italiana di oncologia medica ha fatto registrare nel 2024 circa 13.585 nuove diagnosi.

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Ma cos'è il pancreas, perché si ammala e quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Lo spiegano gli esperti di Humanitas con 'Una risposta oggi, nuove possibiltà domani', iniziativa interattiva rivolta a pazienti, accompagnatori e professionisti dell'ospedale di Rozzano (Milano). Un'occasione per conoscere da vicino il lavoro della Pancreas Unit e i progetti di ricerca che l'Irccs sta portando avanti, anche grazie ai fondi del 5x1000. L'appuntamento è per domani in Humanitas, al primo piano del Building 2, dalle 9.30 alle 16.

Esteri

Ucraina, giornata di incontri diplomatici a Berlino

Nuovi tentativi diplomatici per arrivare a un'intesa sulla sicurezza europea e sul futuro dell'Ucraina. A Berlino è previsto oggi un incontro tra gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner e rappresentanti ucraini ed europei. Al centro dei colloqui le garanzie di sicurezza per Kiev e le prospettive della ricostruzione economica del Paese al termine del conflitto.

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Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare Vladimir Putin in Turchia. Sul terreno, però, continuano gli attacchi. Kiev denuncia un pesante bilancio di vittime dopo un bombardamento russo contro un'area destinata agli aiuti umanitari.

Gaza, nuova incursione israeliana

Torna a crescere la tensione nella Striscia di Gaza. Mezzi militari e mezzi corazzati israeliani hanno effettuato un'incursione oltre la cosiddetta Linea gialla, raggiungendo aree dove si trovano tende utilizzate dalla popolazione civile. L'operazione avrebbe provocato nuovi spostamenti di persone, alimentando le preoccupazioni sulla tenuta del cessate il fuoco. Resta particolarmente difficile la situazione umanitaria, aggravata dalle condizioni climatiche e dalle difficoltà di accesso agli aiuti.

Campania

Allerta meteo gialla dalle 8 di oggi

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta gialla valida su tutto il territorio regionale dalle ore 8 di giovedì 19 novembre alle ore 8 di venerdì 20 novembre. Sono previste piogge anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità, con attenuazione dal pomeriggio-sera.

Attesi inoltre venti forti dai quadranti occidentali, raffiche e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Tra i rischi segnalati figurano allagamenti, ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua e fenomeni franosi nelle aree più fragili.

L'avviso interessa anche Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina.

Napoli, fascicolo della Procura sul nickname “Mikhail Andropov”

Gli investigatori hanno identificato il soggetto collegato al nome utilizzato online. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, riguarda un'ipotesi di terrorismo.

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Beneventano, sequestrato un frantoio per presunti scarichi illeciti

Un intervento della Guardia Costiera di Torre del Greco e dei Carabinieri Forestali ha portato al sequestro di un impianto nell'ambito di accertamenti sullo sversamento di reflui in un corso d'acqua.

Salernitano, incidente mortale sull'autostrada A2

Un uomo di 62 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un mezzo pesante nel tratto compreso tra Campagna e Contursi Terme.

Area vesuviana

Ercolano, ingresso gratuito al Parco archeologico

Ercolano, visite gratuite al Parco archeologico per persone con disabilità cognitiva. L'iniziativa è prevista per il prossimo 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, e punta a favorire un accesso più inclusivo al patrimonio culturale.

Pompei, lunedì 23 novembre un convegno sul fine vita

Alle ore 16.30, nell'aula consiliare di piazza Bartolo Longo, magistrati, giuristi e studiosi si confronteranno sulle questioni etiche e giuridiche legate al fine vita. Tra i relatori la giudice costituzionale Mariarosaria San Giorgio.

Torre Annunziata, il Comune cerca cinque funzionari tecnici

Pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna riservato a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale InPA entro il 17 dicembre 2026.

Castellammare, lo chef Antonio Giannetti premiato a Roma come “Giovane Cuoco 2026”

Lo chef di Castellammare di Stabia, 26 anni, attualmente impegnato professionalmente a Monaco di Baviera, sarà premiato oggi, 18 novembre 2026, a Roma, presso la Nuova Aula della Camera dei Deputati, con il riconoscimento “Giovane Cuoco 2026”. Il premio comporta l’ingresso nell’Albo d’Oro dei Cuochi della Federazione Italiana Cuochi.

Sport

Tennis, Cobolli eliminato dalle ATP Finals di Torino

Il tennista italiano è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-0. Dopo aver sprecato due set point nel primo parziale, Cobolli ha ceduto nettamente nel secondo. È la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella contro Medvedev, che sancisce l'eliminazione matematica dalle semifinali.

Tra gli incontri in programma oggi figura la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils, prevista nella sessione serale.

Napoli, De Laurentiis firma per il nuovo centro sportivo a Qualiano

Nel comunicato, il club precisa: «SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano». Un gesto che segna una tappa concreta nel percorso verso una nuova struttura destinata alle attività del club.

Calcio femminile, la Roma affronta il Benfica

Le giallorosse sono impegnate oggi in una sfida di Champions League, appuntamento importante nel percorso europeo della formazione capitolina.