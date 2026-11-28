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Rassegna stampa sabato 28 novembre: tensioni tra Roma e Kiev, magistrati e Governo, notizie dalla Campania
Le principali notizie del sabato, gli aggiornamenti dalla Campania e gli appuntamenti culturali e sportivi del fine settimana.
La rassegna stampa di sabato 28 novembre 2026 si apre con le tensioni diplomatiche tra Italia e Ucraina dopo l’operazione militare nel porto libico di Bengasi. In primo piano il congresso nazionale dei magistrati a Napoli, il confronto sulla manovra economica e gli appuntamenti del fine settimana. Per lo sport, riflettori puntati sulla Serie A e sulla trasferta della Juve Stabia.
Esteri
Ucraina, tensioni tra Meloni e Zelensky dopo l'attacco in Libia
Colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky dopo l'operazione militare ucraina nel porto di Bengasi. La premier ha espresso la propria preoccupazione per il rischio di un'estensione del conflitto al Mediterraneo. Il presidente ucraino si è scusato dopo le dichiarazioni sul coinvolgimento degli alleati che avevano suscitato la reazione italiana.
Italia e politica
Congresso dei magistrati a Napoli, l'Anm apre al dialogo con il Governo
Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente dell'Anm Giuseppe Tango ha aperto il congresso nazionale dei magistrati invitando la politica a interrompere le azioni di delegittimazione delle toghe. Apertura al confronto anche da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio. I lavori proseguono oggi a Castel Capuano.
Legge elettorale, polemica sulle dichiarazioni di La Russa
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha difeso la norma della nuova legge elettorale che obbliga le coalizioni a indicare, prima del voto, il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Secondo La Russa, un'eventuale bocciatura della norma da parte della Corte costituzionale rappresenterebbe «un indebito aiuto alla sinistra», dal momento che il centrodestra ha già individuato in Giorgia Meloni la propria leader, mentre il centrosinistra è ancora diviso sulla scelta del candidato premier. Dura la reazione delle opposizioni, che accusano la seconda carica dello Stato di esercitare pressioni sui giudici costituzionali e di mettere in discussione l'indipendenza della Consulta.
Manovra, nuovo scontro sulle pensioni
Il Governo rivendica gli aumenti previsti dalla legge di bilancio, mentre le opposizioni contestano l'adeguatezza delle misure. La segretaria del PD Elly Schlein critica in particolare gli interventi sulle pensioni minime.
Fondi per la sanità, confronto tra Regioni del Nord e del Sud
Polemiche sui criteri di ripartizione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale. L'assessore lombardo Guido Bertolaso respinge le accuse di un trattamento favorevole alle regioni settentrionali avanzate dal presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Dal Black Friday al Black Weekend, proseguono gli sconti
Continua il fine settimana dedicato agli acquisti in vista delle festività natalizie. Le promozioni interessano sia le piattaforme online sia gli esercizi commerciali.
Turismo, al via la stagione sciistica sulle Dolomiti
Aprono oggi diversi comprensori sciistici, tra cui Cortina d'Ampezzo, Val Gardena e Plan de Corones. Le aperture delle piste rappresentano un primo importante appuntamento per l'economia turistica invernale.
Cronaca nazionale
Femminicidio di Ionela Girneata, il dolore della famiglia
Prosegue l'attenzione sulla vicenda della giovane uccisa nel Mugello. I familiari, residenti a Capannori, in provincia di Lucca, sono sconvolti dalla tragedia. La madre ha espresso il proprio dolore per la perdita della figlia.
Roma, oggi il memoriale per Corrado Augias
In programma nella giornata di oggi un appuntamento commemorativo dedicato al giornalista e scrittore Corrado Augias. La famiglia aveva annunciato che i funerali si sarebbero svolti in forma privata.
Campania e area vesuviana
Napoli, seconda giornata del congresso nazionale dei magistrati
Attesi oggi gli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e del portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Domani sarà la volta della segretaria del PD Elly Schlein.
Castellammare, chiesto un tavolo istituzionale per il rilancio della città
Avanzata la proposta di convocare un tavolo istituzionale per affrontare le principali problematiche della città stabiese e definire un programma di rilancio del territorio.
Statale Sorrentina, previste nuove chiusure notturne
Disagi in vista per gli automobilisti lungo la statale 145 Sorrentina. Sono in programma interventi che comporteranno limitazioni alla circolazione anche nella galleria Santa Maria di Pozzano.
Torre Annunziata, vertenza Engineering: si mobilitano i parlamentari
Il senatore Orfeo Mazzella e il deputato Francesco Mari chiedono l'intervento della Regione e del Governo per scongiurare la chiusura della sede di via Terragneta, prevista per il 1° dicembre, e tutelare i cento lavoratori interessati dal trasferimento.
Torre Annunziata, mensa scolastica: il Comune diffida la società affidataria
Cresce la protesta sul servizio di refezione scolastica. L'amministrazione comunale ha adottato un provvedimento di diffida nei confronti della ditta incaricata del servizio.
Torre Annunziata, progetto per un'antenna 5G alta 30 metri
L'ex assessore e consigliere comunale Franco Colletto chiede trasparenza e un confronto con i residenti sulla proposta di installazione di una stazione radio base tra via Vittorio Veneto e via Torretta di Siena.
Gli appuntamenti del fine settimana
Torre del Greco, apre la Valle del Natale
Al via oggi la nona edizione del villaggio natalizio ospitato presso il parco acquatico Valle dell'Orso. La manifestazione proseguirà fino al 26 dicembre.
Torre Annunziata, seconda giornata di ExpoFlora Italy
Prosegue al Nuovo Mercato dei Fiori di via Terragneta la fiera internazionale dedicata al florovivaismo. Apertura al pubblico dalle ore 10 alle 19.
Torre del Greco, Eugenio Bennato per la chiusura di “Nativi Vesuviani”
Alle ore 19 l'appuntamento conclusivo della manifestazione culturale ospitata al MAC3, con protagonista il cantautore napoletano.
Torre Annunziata, al via il Natale al MaxiMall Pompeii
Da oggi e fino al 28 dicembre un programma di spettacoli, giochi e iniziative dedicate alle famiglie.
Sport
Serie A, Venezia e Bologna non vanno oltre lo 0-0
Si conclude senza reti l'anticipo della tredicesima giornata di campionato. Oggi in programma altre tre partite.
Serie A, le partite di oggi
Frosinone-Parma (ore 15,00); Torino-Lazio (ore 18,00); Inter-Genoa (ore 20,45).
La Lazio punta a difendere il primato in classifica, mentre l'Inter cerca di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Bergamo.
Napoli, domani la sfida contro il Sassuolo
Gli azzurri saranno impegnati domenica alle ore 15,00 contro la formazione emiliana. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro di Torre Annunziata Marco Guida.
Serie B, Juve Stabia in trasferta a Carrara
Le Vespe affrontano oggi la Carrarese allo stadio dei Marmi. Fischio d'inizio alle ore 15, con diretta su DAZN.
Coppa Davis, l’Italia vola in finale per il quarto anno consecutivo
L’Italia batte la Repubblica Ceca per 2-1 a Bologna e conquista la quarta finale consecutiva di Coppa Davis. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti su Mensik (6-3, 6-4) e la sconfitta di Flavio Cobolli contro Lehecka (2-6, 6-1, 3-6), decisivo il successo nel doppio della coppia Musetti-Vavassori contro Lehecka e Machac (3-6, 6-1, 7-6). Gli azzurri di Filippo Volandri torneranno in campo domenica 29 novembre alle ore 15 contro la vincente della semifinale odierna tra Spagna e Gran Bretagna, per conquistare il quarto titolo consecutivo, il quinto della loro storia.
MotoGP, ultimo fine settimana di gara per Marc Márquez
A Valencia si disputano oggi le qualifiche e la Sprint Race. Il pilota spagnolo si appresta a concludere la propria carriera dopo aver conquistato il decimo titolo mondiale.
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