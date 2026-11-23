In Ucraina, un bombardamento russo nella regione di Kiev ha causato 11 morti; un bambino è stato salvato dopo 14 ore sotto le macerie.

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La rassegna stampa di lunedì 23 novembre 2026 si apre con la morte di 11 persone in Ucraina in seguito ad un bombardamento russo. In primo piano anche il confronto sulla legge di Bilancio, arrivata a una fase decisiva dell'esame parlamentare.

Nello sport, la domenica di Serie A ha regalato otto gol nel pareggio tra Atalanta e Inter, mentre Milan e Juventus hanno conquistato due nette vittorie.

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Esteri

Ucraina – Attacco russo nella regione di Kiev: 11 morti, bambino salvato dopo 14 ore sotto le macerie

Si aggrava il bilancio dell'attacco russo su Dymer, nella regione di Kiev: almeno 11 persone sono morte e sei sono rimaste ferite. Il bombardamento ha colpito un edificio residenziale di cinque piani, provocando un incendio e il crollo di parte della struttura.

Tra le macerie, i soccorritori sono riusciti a salvare David, un bambino di sette anni rimasto intrappolato per quasi 14 ore. Il piccolo è stato estratto vivo e le sue condizioni sono stabili. Salvata anche una donna di 79 anni, successivamente trasportata in ospedale.

Medio Oriente - Gaza, resta aperta l'emergenza umanitaria

La situazione nella Striscia di Gaza continua a rappresentare una delle principali emergenze internazionali. Al centro dell'attenzione restano la protezione della popolazione civile, la distribuzione degli aiuti e le prospettive di una soluzione politica duratura. La comunità internazionale continua a confrontarsi sulle condizioni necessarie per garantire sicurezza e stabilità nell'area.

Politica

Manovra 2027, oggi il vaglio degli emendamenti

Giornata importante per la legge di Bilancio 2027. In Parlamento entra nel vivo l'esame delle proposte di modifica alla manovra economica, con circa 7mila emendamenti presentati. Il confronto nella maggioranza riguarda soprattutto le misure fiscali, le pensioni e gli interventi per sostenere famiglie e imprese. Sul fronte dell'opposizione, prosegue lo scontro politico sulle tasse e sulla distribuzione delle risorse.

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Economia

Settimana decisiva tra mercati, inflazione e legge di Bilancio

Tra gli appuntamenti di oggi figurano la diffusione dei dati Istat sui flussi turistici del terzo trimestre 2026 e gli indicatori sull'attività manifatturiera e dei servizi in diversi Paesi europei. Sotto osservazione anche i titoli tecnologici, dopo una fase di debolezza sui mercati azionari.

Negli Stati Uniti, gli investitori attendono nuovi dati sull'inflazione, importanti per valutare le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi d'interesse.

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Campania

Sicurezza e truffe, nuove tecniche per ingannare le vittime

Le truffe telefoniche diventano sempre più sofisticate, con malviventi che sfruttano fotografie autentiche di appartenenti alle forze dell'ordine e applicazioni di messaggistica per rendere credibili le proprie false identità.

Un caso significativo è emerso a Mugnano di Napoli, dove un tentativo di raggiro è stato sventato grazie alla prontezza di un padre che ha chiamato il 112. L'episodio richiama l'attenzione sull'importanza di verificare sempre le richieste sospette, soprattutto quando riguardano denaro, gioielli o altri beni di valore.

Incidente di caccia in Irpinia, muore un 62enne di Ottaviano

Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. Un uomo di 62 anni, residente a Ottaviano, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile che sarebbe partito accidentalmente dall'arma di un altro cacciatore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Napoli e provincia – Carte d'identità alterate, quattro denunce

Quattro persone denunciate e altrettante carte d'identità elettroniche sequestrate durante i controlli effettuati dai Carabinieri tra Capri, Napoli e Arzano. I documenti presentavano un foro nel punto in cui normalmente si trova il microchip, risultato rimosso.

Le forze dell'ordine continuano a monitorare il fenomeno delle carte d'identità elettroniche manomesse.

Torre Annunziata – Oggi la marcia contro la camorra in memoria di Lello Pastore

Torre Annunziata ricorda oggi Raffaele “Lello” Pastore, vittima innocente della camorra, a trent'anni dalla sua uccisione. L'iniziativa “Torre libera dalla camorra”, promossa dal Presidio Libera, coinvolgerà studenti, associazioni, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

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Alle 9.30, da via Tagliamonte, partirà il corteo “Cammenamm 'nziem”, che attraverserà via Carminiello e raggiungerà piazza Monsignor Orlando, presso il monumento dedicato alle vittime innocenti della criminalità organizzata. Nel pomeriggio, alle 17, è prevista la riapertura simbolica del negozio di Pastore, in via Carminiello 3. Alle 18.30, nella Chiesa Luterana, si terrà un incontro con testimonianze e interventi istituzionali.

La giornata si concluderà alle 19.30 con il concerto degli A67. mUn appuntamento che vuole trasformare il ricordo in un impegno collettivo contro la criminalità organizzata.

Sport

Serie A, spettacolare 4-4 tra Atalanta e Inter

Otto gol nel big match domenicale tra Atalanta e Inter, concluso con uno spettacolare 4-4. Una partita ricca di emozioni e continui cambiamenti di risultato, che ha regalato uno dei punteggi più sorprendenti della dodicesima giornata.

Serie A – Milan e Juventus travolgenti, Genoa corsaro

Il Milan supera il Frosinone per 5-1, conquistando una netta vittoria a San Siro. Successo altrettanto convincente per la Juventus, che batte il Venezia 4-0. Il Genoa espugna il campo del Sassuolo imponendosi per 2-0, mentre Bologna e Udinese pareggiano 1-1.

La dodicesima giornata si conclude questa sera, alle 20.45, con Monza-Fiorentina.

Serie A – Tutti i risultati di domenica 22 novembre 2026

Juventus-Venezia 4-0; Bologna-Udinese 1-1; Sassuolo-Genoa 0-2; Milan-Frosinone 5-1; Atalanta-Inter 4-4.

Serie B – Juve Stabia, domani la sfida con il Catanzaro

La Juve Stabia è chiamata a reagire dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Modena. Le Vespe torneranno in campo martedì 24 novembre contro il Catanzaro, in una partita importante per riprendere il cammino in campionato.

Serie C – Risultati delle squadre campane di domenica 22 novembre 2026

Scafatese-Foggia 2-1; Picerno-Giugliano 4-2.

Le altre squadre campane avevano giocato nei giorni precedenti: Savoia-Sorrento 2-1 e Monopoli-Cavese 1-0 (sabato 21 novembre); Casertana-Salernitana 2-2 (venerdì 20 novembre).

Serie D, La Turris fermata ad Eboli

La Turris non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Ebolitana, nella tredicesima giornata di Serie D. I corallini conquistano un punto in trasferta dopo la precedente vittoria contro il Francavilla.

Tennis – ATP Finals di Torino, trionfa Alcaraz: battuto Zverev in finale

Carlos Alcaraz conquista per la prima volta le ATP Finals di Torino, battendo in finale il numero uno del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6(7).

All'Inalpi Arena, il 23enne spagnolo domina il primo set e resiste alla reazione del tedesco nel secondo, annullando tre set point consecutivi nel tie-break prima di chiudere l'incontro.