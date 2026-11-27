Le principali notizie nazionali e internazionali, gli aggiornamenti dall’area vesuviana e gli appuntamenti sportivi del fine settimana

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La rassegna stampa di oggi, venerdì 27 novembre 2026, si apre con la morte di due tecnici italiani in Kuwait e le tensioni internazionali in Medio Oriente. In primo piano anche il confronto sulla legge di bilancio, le divisioni in Europa e il maltempo che ha provocato danni e disagi in Campania. Per lo sport, i risultati dell’Europa League e il nuovo turno di Serie A.

Esteri

Kuwait, due tecnici italiani morti in un attacco con droni

Le vittime sono Antonio Saccoccio, 65 anni, di Formia, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, di Roma. Entrambi lavoravano per la Rheinmetall. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio con il suo omologo iraniano. Teheran nega ogni responsabilità e si dichiara disponibile a un’inchiesta congiunta.

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Unione europea, ancora divisioni sul bilancio

Permangono profonde divergenze tra i Paesi membri sul futuro bilancio comunitario. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha evidenziato la distanza tra le diverse posizioni. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si oppone al ricorso a nuovo debito comune.

Spagna, ultima sfida televisiva prima delle elezioni

Confronto tra le forze progressiste e quelle di destra a pochi giorni dal voto. Pedro Sánchez ha attaccato il Partito Popolare e Vox nell’ultima fase della campagna elettorale.

Italia e politica

Scontro Meloni-magistrati, la premier diserta il congresso dell’Anm a Napoli

Si accende lo scontro tra governo e magistratura sugli adeguamenti stipendiali delle toghe. Giorgia Meloni annuncia che non firmerà il decreto, dal costo di quasi un miliardo di euro. Dura la replica dell’Anm, che richiama il rispetto della legge. La premier non parteciperà al congresso nazionale dei magistrati, che si apre oggi al Teatro San Carlo di Napoli alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Manovra, la maggioranza punta sul condono edilizio

Prosegue il confronto sulla legge di bilancio. La maggioranza sostiene la misura relativa al condono edilizio, dalla quale resterebbero escluse le zone sismiche. Un tema di particolare interesse anche per i territori della Campania.

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Caso Emanuela Orlandi, emerge una nuova pista

Nuovi elementi nella vicenda della giovane scomparsa nel 1983. L’uomo che effettuò alcune telefonate legate al caso sarebbe un ex appartenente ai servizi segreti. La circostanza resta da accertare.

Caccia, il disegno di legge approda alla Camera

Dopo il passaggio al Senato, arriva alla Camera il provvedimento sulla disciplina dell’attività venatoria. Restano divergenze anche all’interno della maggioranza.

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Economia

Banca centrale europea, accordo sul nome di Pablo Hernández de Cos

Intesa a livello europeo sul nome dell’economista spagnolo per il futuro vertice della BCE, mentre resta aperto il confronto sulle risorse finanziarie dell’Unione.

Black Friday, giornata di sconti e acquisti

Oggi è il Black Friday, appuntamento commerciale che coinvolge negozi fisici e piattaforme online. Per i consumatori è importante verificare l’effettiva convenienza delle offerte, confrontando i prezzi con quelli precedenti alle promozioni.

Cronaca nazionale

Femminicidio nel Mugello, uccisa una giovane di 23 anni

Tragedia a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un uomo avrebbe ucciso la compagna prima di togliersi la vita. Gli investigatori sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

Campania

Maltempo, allerta gialla fino alle 14 di oggi

Dopo l’allerta arancione delle scorse ore, la Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteorologica fino alle ore 14 di venerdì 27 novembre, abbassando il livello di allerta a giallo. Permane il rischio idrogeologico per effetto delle abbondanti precipitazioni.

Agro nocerino-sarnese, esondazioni a Pagani e San Marzano sul Sarno

L’Alveo Comune Nocerino è esondato in più punti, provocando allagamenti e disagi alla circolazione. Numerosi gli interventi dei volontari della Protezione civile.

Cava de’ Tirreni, frana nella frazione San Pietro

Interventi di messa in sicurezza a seguito di uno smottamento. Prosegue il monitoraggio delle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.

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Irpinia, nuova frana sulla strada per Montevergine

Fango, alberi e detriti hanno invaso la strada che conduce al santuario. L’arteria era già chiusa da circa un anno a causa di un precedente movimento franoso.

Area vesuviana

Torre del Greco, lotta all’abusivismo edilizio: due sequestri

Prosegue l’attività di contrasto agli abusi edilizi sul territorio comunale. Due sequestri sono stati effettuati nell’arco di due giorni.

Torre del Greco, la giunta approva il bilancio

L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato il documento contabile. Il provvedimento approderà in Consiglio comunale entro la fine di dicembre.

Striano, sorpreso a smontare un’auto rubata: arrestato 43enne

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un uomo di 43 anni, sorpreso a smontare un'automobile risultata rubata nei pressi dell’abitazione della moglie, che in precedenza lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Gli appuntamenti sul territorio

Torre Annunziata, al via ExpoFlora Italy

Da oggi a domenica 29 novembre la città ospita la fiera internazionale del florovivaismo presso il Nuovo Mercato dei Fiori di via Terragneta a Torre Annunziata. La fiera sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 19.

Torre del Greco, una barca in memoria di Christiana Navone

Varata al Circolo Nautico l’imbarcazione “Chris”, donata dai genitori della giovane odontoiatra e velista scomparsa a soli 25 anni.

Torre Annunziata, rinviato l’incontro con Josi Della Ragione

L’appuntamento con il sindaco di Bacoli, promosso dal Comitato Commissari Siamo Noi, si terrà lunedì 30 novembre alle ore 18 presso le Terme Vesuviane.

Costiera Amalfitana, GustaMinori celebra il trentennale

Il 5 e 6 dicembre torna la manifestazione dedicata alla cultura e all’enogastronomia, con circa 200 attori impegnati in uno spettacolo di teatro diffuso e 14 tappe gastronomiche.

Sport

Europa League, vincono Juventus e Milan

Serata positiva per le formazioni italiane impegnate nella competizione europea. La Juventus supera in rimonta l’Omonia Nicosia per 4-1, mentre il Milan, sotto di due reti, batte in Grecia l’Olympiakos per 4-2.

Conference League, successo in rimonta dell’Atalanta

La formazione bergamasca si impone per 3-2 sul Borac Banja Luka, grazie alle reti di Krstovic, Kolasinac e Zappacosta.

Ranking UEFA, l’Italia risale al sesto posto

Cinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta per le società italiane nella tre giorni di coppe europee. Un bilancio positivo che consente all’Italia di ridurre sensibilmente il distacco dalla seconda posizione.

Serie A, al via la tredicesima giornata

Il programma del turno di campionato, che si apre oggi alle 20,45 con Venezia-Bologna e si concluderà lunedì 30 novembre.

Sassuolo-Napoli, arbitra il torrese Marco Guida

Designazione di particolare interesse per Torre Annunziata. Sarà l’arbitro oplontino Marco Guida a dirigere domenica la partita tra Sassuolo e Napoli.