Milan-Inter, il derby affidato a Marco Guida: per l'arbitro di Torre Annunziata è la sesta volta

Ad affiancare il direttore di gara saranno gli assistenti Peretti e Perrotti, Di Bello come quarto uomo e Mazzoleni e Camplone al VAR

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Sarà Marco Guida, della sezione AIA di Torre Annunziata, a dirigere il derby tra Milan e Inter, in programma sabato alle 20.45 per la decima giornata del campionato di Serie A. Per il direttore di gara oplontino sarà il sesto derby milanese della carriera, una designazione di prestigio per una delle sfide più attese del calcio italiano.

Cinque derby, un bilancio in perfetto equilibrio

Nei cinque precedenti tra campionato e Coppa Italia arbitrati da Marco Guida, il bilancio è in perfetta parità: due vittorie dell’Inter, due del Milan e un pareggio.

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Il primo incrocio risale al novembre 2014, quando le due squadre chiusero sull’1-1. Nel dicembre 2017, nei quarti di finale di Coppa Italia, fu il Milan a imporsi grazie alla rete di Patrick Cutrone al 104’, durante i tempi supplementari.

Seguirono due successi nerazzurri: l’1-0 dell’ottobre 2018 e il 3-2 del marzo 2019. L’ultimo derby diretto da Guida risale al 5 febbraio 2022, quando il Milan vinse 2-1 con una doppietta di Olivier Giroud, rimontando lo svantaggio iniziale. Un risultato che si rivelò importante nella corsa allo scudetto conquistato dai rossoneri a fine stagione.

La squadra arbitrale e la sala VAR

Ad affiancare Marco Guida saranno gli assistenti Peretti e Perrotti. Il quarto ufficiale sarà Marco Di Bello, mentre in sala VAR opererà Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Giacomo Camplone.