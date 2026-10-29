Torre Annunziata, vela e solidarietà per il Trofeo Madonna della Neve: debutta il Trofeo del Cuore

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Una giornata di sport, tradizione e solidarietà nelle acque del Golfo di Napoli. Domenica 25 ottobre, lo specchio di mare antistante il litorale di Torre Annunziata ha ospitato la 29ª edizione del Trofeo Velico “Madonna della Neve”, appuntamento organizzato dal Circolo Nautico Arcobaleno ASD e da sempre legato ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona della città, celebrata il 22 ottobre.

La manifestazione si è svolta in condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, che hanno consentito il regolare svolgimento della competizione e regalato agli equipaggi una splendida giornata di vela.

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Numerose le imbarcazioni partecipanti, provenienti non soltanto da Torre Annunziata, ma anche dalle vicine marinerie di Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Portici, a conferma del richiamo che la manifestazione continua a esercitare nel panorama velico del territorio.

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Debutta il Trofeo del Cuore: la vela al servizio della solidarietà

La principale novità di questa edizione è stata l'istituzione del 1° Trofeo del Cuore, un'iniziativa che ha affiancato alla competizione sportiva un'importante finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti destinato al sostegno delle famiglie dei bambini affetti da cardiopatie congenite, patologie che richiedono spesso percorsi di cura complessi e un'assistenza continua.

Per questa prima edizione, i fondi raccolti saranno devoluti integralmente all'associazione “Un cuore tra le mani” di Castellammare di Stabia, impegnata nel supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un'iniziativa che arricchisce il significato della manifestazione, trasformando una giornata dedicata alla vela in un'occasione concreta di vicinanza a chi affronta situazioni particolarmente delicate.

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Premiazione nella Basilica della Madonna della Neve

La cerimonia di premiazione degli equipaggi e la consegna della donazione s svolgerà nei locali della Basilica della Madonna della Neve, rafforzando il legame tra la manifestazione sportiva e le celebrazioni religiose cittadine.

Gli organizzatori hanno rivolto un particolare ringraziamento al parroco, don Paolino, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell'accogliere l'iniziativa.

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Una tradizione che unisce sport, fede e impegno sociale

Giunto alla sua 29ª edizione, il Trofeo Velico Madonna della Neve si conferma un appuntamento capace di coniugare la passione per il mare con l'identità e le tradizioni di Torre Annunziata.

L'introduzione del Trofeo del Cuore aggiunge quest'anno un valore ulteriore alla manifestazione, dimostrando come lo sport possa diventare anche uno strumento di solidarietà e sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.

Un messaggio che va oltre il risultato della competizione e che rappresenta forse il traguardo più significativo di questa edizione: mettere la passione per la vela al servizio di chi ha bisogno di aiuto.