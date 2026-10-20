Torre Annunziata, allerta meteo arancione: scuole chiuse mercoledì 21 ottobre

Il provvedimento prevede anche la chiusura di villa comunale, cimitero e Villa del Parnaso

Scuole chiuse e stop all’accesso ad alcune aree pubbliche a Torre Annunziata per l’allerta meteo arancione prevista mercoledì 21 ottobre 2026. La Commissione Straordinaria ha disposto una serie di misure precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le chiusure previste

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di mercoledì 21 ottobre resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Il provvedimento riguarda anche la Villa Comunale di Litoranea Marconi, la Villa del Parnaso di corso Umberto I, il Cimitero Comunale e i sottopassi stradali.

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Allerta arancione per rischio idrogeologico

Alla base della decisione c’è il bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, che segnala per l’intera giornata di mercoledì un livello di criticità arancione per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato.

Le raccomandazioni alla popolazione

L’ordinanza invita i cittadini a non utilizzare i sottopassi stradali, a mantenersi lontani dai corsi d’acqua e dagli alvei e a evitare soste nelle loro vicinanze. Si raccomanda inoltre particolare prudenza nei piani terranei, nelle aree poste a quote inferiori e nelle abitazioni prospicienti i corsi d’acqua, oltre a mantenere le distanze dagli alberi.