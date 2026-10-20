Torre Annunziata, Parco Parnaso nel degrado: 7 milioni per la riqualificazione, ma i lavori restano al palo

Erbacce, strutture deteriorate e servizi igienici chiusi. Il progetto di recupero è finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, ma dopo quasi tre anni non c'è ancora traccia del bando di gara.

È un patrimonio storico risalente al Settecento e uno dei più importanti polmoni verdi nel cuore di Torre Annunziata. Dalla sua terrazza si gode uno splendido panorama sulla costa e sull'isola di Capri. Un luogo che, per la sua storia e la sua posizione, dovrebbe rappresentare uno dei fiori all'occhiello della città.

E invece Parco e Villa Parnaso versano in uno stato di abbandono e degrado.

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Erbacce dappertutto, scalinate deteriorate in diversi punti, intonaco che si distacca dalle pareti, la vasca in fondo alla tromba delle scale diventata ricettacolo di rifiuti. A completare il quadro, i bagni pubblici chiusi ormai da diverso tempo.

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L’incuria e la scarsa manutenzione del verde pubblico, che avevano caratterizzato la precedente amministrazione comunale, non sembrano aver registrato significativi miglioramenti con l’insediamento della Commissione straordinaria.

Va tuttavia riconosciuto che, da un paio di mesi, sono entrati in servizio quattro operatori addetti alla manutenzione del verde basso, assunti con contratto di somministrazione attraverso un accordo tra un’agenzia interinale e la Prima Vera. Ma se i risultati sono quelli che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi, è evidente che il numero degli addetti è insufficiente a garantire un adeguato livello di manutenzione e decoro degli spazi verdi cittadini.

Emblematico è il caso del Parco Parnaso, dove la vegetazione cresce ormai incontrollata, al punto da rendere alcune aree praticamente impraticabili. Una situazione che testimonia quanto ancora ci sia da fare per restituire dignità e fruibilità a uno dei più importanti polmoni verdi della città.

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Un patrimonio storico abbandonato al degrado

Eppure, il Parco Parnaso svolge una funzione fondamentale per la città. Rappresenta infatti l'unico collegamento pedonale tra corso Umberto I e la litoranea, oltre a essere un luogo di ritrovo per gli anziani e uno spazio di gioco per i bambini. È anche un passaggio quotidiano per studenti e docenti che frequentano la succursale del liceo "Pitagora-Croce".

Un patrimonio che meriterebbe ben altra attenzione, sia per il suo valore storico e paesaggistico sia per la funzione sociale che svolge.

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Un progetto da 7 milioni di euro per trasformare il parco

Eppure, il futuro del Parco Parnaso potrebbe essere ben diverso. Esiste infatti un progetto di riqualificazione finanziato dalla Città Metropolita di Napoli con 7 milioni di euro, che consentirebbe di trasformare l'intera area in un autentico gioiello architettonico e paesaggistico.

Il progetto definitivo ed esecutivo è stato curato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Costructura Consulting, aggiudicatario nel 2020 di una gara internazionale per un importo di 400mila euro.

Gli interventi previsti sono numerosi e di particolare rilevanza: restauro e riqualificazione del fabbricato attualmente recintato in viale Marconi; installazione di un ascensore all'interno dell'edificio, per superare il dislivello tra la litoranea e i giardini, garantendo l'accessibilità anche alle persone con disabilità; realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, capace di assicurare sicurezza e valorizzazione degli spazi senza risultare invasivo; recupero del rudere esistente, da trasformare in una buvette a servizio del parco, nel rispetto dei criteri del restauro architettonico; realizzazione di un ponte pedonale in acciaio corten, ispirato alla solidità e alle caratteristiche dei ponti borbonici.

Il progetto prevede inoltre l'esproprio delle aree verdi confinanti con il Parco Parnaso, con l'obiettivo di ampliare e valorizzare l'intero complesso.

Quasi tre anni di attesa e nessuna gara d'appalto

Ma quando sarà realizzato tutto questo? In un nostro articolo del 12 giugno 2023 scrivevamo, sulla base delle informazioni ricevute, che entro la fine di quell'anno sarebbe stata indetta la gara d'appalto, considerata la disponibilità delle risorse finanziarie.

Da allora sono trascorsi quasi tre anni, ma del bando di gara non c'è ancora traccia. Alla domanda sulle ragioni di un ritardo così consistente, la risposta è sempre la stessa: «Manca il personale».

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Una giustificazione che, però, non può continuare a rappresentare un alibi per l'immobilismo amministrativo.

Il rischio di perdere i finanziamenti

Il personale manca, è vero, ma non si assume. E così i progetti restano al palo, gli interventi non partono e le opportunità di sviluppo vengono sistematicamente rinviate.

Con un rischio tutt'altro che trascurabile: perdere finanziamenti già ottenuti, vanificando anni di progettazione e privando la città di opere fondamentali per il suo rilancio.

Il Parco Parnaso è soltanto uno degli esempi di una situazione che continua a penalizzare Torre Annunziata. Una città che dispone di risorse, progetti e straordinarie potenzialità, ma che troppo spesso non riesce a trasformarli in risultati concreti.