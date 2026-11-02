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Torre Annunziata, nuovo comandante della Polizia Municipale: circa 60 le candidature
Scaduto il termine per la presentazione delle domande. Sarà la Commissione straordinaria a scegliere il dirigente attraverso la valutazione dei curricula ed eventuali colloqui.
Si è chiuso lo scorso 30 ottobre il termine per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato del nuovo comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata.
La Commissione straordinaria, attualmente alla guida del Comune oplontino, aveva indetto una selezione pubblica per individuare il nuovo dirigente, dopo l’esito negativo dell’interpello interno, al quale non aveva partecipato alcun dipendente dell’Ente.
Attualmente le funzioni di comandante sono svolte, in attesa della nomina del nuovo dirigente, dal sottotenente Gianluigi Palazzo.
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Circa sessanta domande: la scelta spetta ai commissari
Sono circa sessanta le candidature pervenute al Comune. La Commissione straordinaria dovrà ora individuare il profilo professionale ritenuto più idoneo a dirigere il Corpo di Polizia Municipale per il periodo in cui sarà chiamata ad amministrare la città.
La procedura non prevede la formazione di una graduatoria di merito. La scelta avverrà attraverso una valutazione comparativa dei curricula, tenendo conto delle esperienze professionali maturate dai candidati, delle competenze specifiche e delle capacità organizzative e gestionali.
Potranno inoltre essere previsti colloqui individuali, finalizzati ad approfondire le competenze dichiarate dai partecipanti e a valutare ulteriormente l’idoneità dei profili rispetto alle esigenze dell’amministrazione.
La nomina del nuovo comandante rappresenterà un passaggio importante per l’organizzazione della Polizia Municipale, chiamata a svolgere un ruolo centrale nel controllo del territorio, nella sicurezza urbana e nel rispetto delle regole cittadine, in una fase particolarmente delicata per la vita amministrativa di Torre Annunziata.
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