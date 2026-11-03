Torre Annunziata, stadio Giraud: pubblicato il bando per la concessione di cinque anni

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Il Comune di Torre Annunziata ha avviato la procedura per affidare in concessione lo stadio comunale Alfredo Giraud per i prossimi cinque anni. Il bando, predisposto dalla Centrale Unica di Committenza Agrorinasce, riguarda non soltanto la gestione dell’impianto sportivo, ma anche le strutture annesse: punti ristoro, dieci box ad uso commerciale e palazzina uffici. Il valore complessivo presunto della concessione è di 1.263.020 euro, oltre IVA se dovuta, per una durata di 60 mesi.

Gara telematica e criteri di aggiudicazione

La procedura sarà aperta e si svolgerà interamente in modalità telematica, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La valutazione terrà quindi conto degli elementi qualitativi ed economici delle proposte, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.

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Le scadenze per partecipare

Gli operatori interessati dovranno presentare le offerte entro le ore 12 di venerdì 4 dicembre 2026 attraverso la piattaforma telematica di Agrorinasce. L’apertura delle offerte è fissata per lunedì 7 dicembre alle ore 9.30. Il bando e la documentazione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e sul portale della Centrale Unica di Committenza. La procedura segna un passaggio importante per la futura gestione dello stadio Giraud e dei servizi commerciali collegati alla struttura.