Prosegue il nostro excursus sui progetti redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Costructura Consulting che si è aggiudicato il bando internazionale per la “riqualificazione urbanistica ed ambientale del quartiere di via Rocco ed aree limitrofe”.

Dopo aver parlato di via Marconi e della Villa Comunale, ci occuperemo in questo articolo di via Gino Alfani e rampa Nunziante.

Riqualificazione di via Gino Alfani

Questo breve tratto urbano ha un notevole valore paesaggistico, in quanto consente di poter godere della splendida vista sul litorale, sull’intera penisola sorrentina, fino alla Punta Campanella e l’isola di Capri.

Progetto - Si prevede di realizzare una promenade lungo la via Alfani ampliando la sede pedonale, per valorizzarne la percorrenza e la permanenza e godere della vista sul golfo, della penisola sorrentina e dell’isola di Capri. Una nuova struttura a sbalzo, realizzata con mensole di cemento armato, saranno ancorate alla fondazione realizzata sull’attuale marciapiede. La sede pedonale sarà separata dalla sede carrabile mediante sedute monolitiche in pietra lavica (panchine), costituendo una vera e propria barriera allo sviamento veicolare, con altezza dello schienale di 170 cm dal piano stradale. Il parapetto di separazione dalla trincea ferroviaria sarà una barriera in cristallo trasparente, tipo Ekoglass della Bosco Italia spa, di altezza 250 cm dal piano pedonale, costituita da una lastra opportunamente agganciata alla struttura in acciaio. La promenade si sviluppa nel primo tratto per una lunghezza di 60 metri, interrotta dalle pompe di sollevamento della Gori spa, e riprende poi per altri 173 metri.

Creazione della piazza Alfani - La piazzetta Alfani (la cosiddetta Curva) oggi è poco più di un marciapiede ampliato molto frequentata dai cittadini di Torre Annunziata sia per la presenza dei locali pubblici sia per la vista che si gode sul golfo.

Il Progetto - Si prevede la completa copertura della trincea ferroviaria, il cui invaso è contenuto tra il ponte carrabile di unione tra la via Alfani e la rampa Nunziante ed il ponte pedonale che unisce il condominio a monte con la rampa stessa. Si realizzerà una grande piazza sul mare, luogo di aggregazione per la città, un solarium con vista sul paesaggio. Un parapetto in acciaio sarà posto sul limite lato mare. L’accesso alla nuova piazza avverrà dalla piazzetta Alfani (Curva), in modo complanare oppure attraverso le gradonate.

Progetto collegamento pedonale Rampa Nunziante

Si prevede la realizzazione di una sede pedonale dedicata, senza ridurne la carreggiata. La percorrenza sarà a sbalzo sul fronte murario della rampa Nunziante, mediante l’uso di mensole in cemento armato. Lungo tale percorrenza l’illuminazione è su palo di altezza 3,5 metri. Parte del fronte murario in scheggioni di lava sarà ricostruito con le medesime pietre di recupero. Il collegamento con la litoranea avviene mediante il percorso pedonale segnalato lungo la rampa Nunziante.

Ascensore - Sarà installato un ascensore di collegamento con la litoranea Marconi che supererà il dislivello di 15 metri con la rampa Nunziante. L’ascensore avrà una capienza complessiva di 15 persone e potrà ospitare anche persone diversamente abili.

Il costo per la riqualificazione complessiva dei 5 Ambiti prevista dalla progettazione ammonta a 25 milioni di euro, di cui 7 milioni già stanziati per Villa Parnaso. I restanti 18 milioni di euro saranno finanziati dalla Regione Campania.