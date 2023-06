I progetti di riqualificazione urbana ed ambientale di Torre Annunziata che vi stiamo presentando (5 Ambiti) sono stati redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Costructura Consulting, che si è aggiudicato il bando internazionale pubblicato nel 2020 per un importo di 400mila euro (fondi regionali).

Dopo aver parlato in un precedente articolo della riqualificazione di via Marconi, ora illustreremo il progetto della nuova Villa Comunale.

Il nuovo progetto della Villa Comunale

Nella nuova progettualità della Villa comunale è prevista la rimozione della recinzione perimetrale esistente e le recinzioni di delimitazione delle aiuole, così come le cordonature perimetrali, per avere una nuova ed ampia configurazione dello spazio.

La pavimentazione interna sarà completamente rimossa e sostituita con lastre di pietra coreno bocciardate.

Le aree circolari saranno distinte tra loro: la prima a nord, sarà un luogo deputato alla permanenza, pavimentata in pietra lavica ed ospiterà un sistema di ugelli a raso a zampilli (vedi foto), con raccolta delle acque lungo la canaletta a fessura perimetrale, ad andamento circolare. Lungo il perimetro saranno collocate delle pergole in acciaio e legno che fungeranno da ombrai. Lo spazio circolare a sud invece è destinato ai giochi per bambini e protetto da una recinzione perimetrale, ad andamento circolare, con una nuova pavimentazione in gomma antitrauma.

Lungo il perimetro dello spazio giochi ci sarà una struttura che funge da ombraio, a simulare il sistema di essiccazione della pasta, che avveniva all’aria aperta. Ai margini di questi due spazi circolari sono collocate due aree con piantumazione di mix di erbacee.

Il marciapiede lungo via Marconi sarà pavimentato in pietra lavica. L’attuale illuminazione sarà sostituita con un sistema di illuminazione unitario ed integrato con tutto l’ambito urbano, tipologia su palo e del tipo palina bassa, a segnare le percorrenze, gli attraversamenti e le aiuole.

Come cambierà via Cristoforo Colombo

Via Cristoforo Colombo diventerà esclusivamente pedonale. Nelle aree a margine dei lidi e lungo la strada si prevede la realizzazione di aiuole con mix di erbacee, interrotta da pavimentazione in pietra lavica e dall’attraversamento in pietra di coreno. L’attuale strada ospiterà nuove piantumazioni e nuove alberature.

L’accesso al mare dalla nuova rotonda sarà completamente pavimentato in pietra lavica, per giungere ad una passerella in legno, posata direttamente sulla sabbia. Lungo il margine della via Colombo e per ampliarne la fruizione del mare e della vista sul paesaggio, anche nella stagione invernale, con la possibilità di poter praticare l’aerosol terapia, è stato previsto una struttura in legno composito, con sottostruttura in alluminio. L’attuale illuminazione sarà sostituita con un sistema di illuminazione unitario ed integrato con tutto l’ambito urbano, tipologia su palo e del tipo palina bassa, a segnare le percorrenze, gli attraversamenti e le aiuole.

Per l’area della struttura in legno (deck) si prevedono invece pali alti, 12 metri, ad illuminarne il deck e parte dell’arenile, anche per ragioni di sicurezza. Sotto la superficie del deck è ubicato il locale tecnico dei quadri per il funzionamento della fontana con l'addolcitore, il cui accesso avviene mediante botola sul piano del deck.

Si ringrazia per la collaborazione l'arch. Gino Di Donna dell'Utc (Responsabile Unico del Procedimento)