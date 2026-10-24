Torre Annunziata, la magia della danza aerea: protagoniste le giovani atlete dell'AUSE

Sospese tra cielo e terra, con la grazia di un’eleganza che lascia senza fiato. Giovedì 22 ottobre, la centralissima Piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto dove le giovani atlete dell’AUSE Sporting Club hanno regalato alla città uno spettacolo indimenticabile, incantando centinaia di spettatori in occasione delle celebrazioni per la Patrona, Maria S.S. Della Neve.

L'Accademia di Danza Aerea dell'AUSE ha saputo emozionare il pubblico con evoluzioni mozzafiato su cerchi e tessuti aerei, trasformando la forza fisica e la tecnica in pura poesia in movimento.

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Tra le giovani atlete ci sono: Aurora Veneruso, Diana Radio, Elena D’Andrea, Gioia Bruno, Giulia D’Amora, Greta Rosmarino, Lara Bruno, Ludovica Triunfo, Maddalena Parrella, Maria Gargiulo, Martina Galasso, Noemi Scappaticci, Serena Veneruso , Sofia Rosmarino.

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Un doppio appuntamento di sport e passione

Lo spettacolo di danza aerea ha coronato un doppio, prestigioso omaggio che la struttura di via Vesuvio n. 59 ha voluto dedicare alla festività cittadina. Il via ai festeggiamenti era infatti già scattato domenica 18 ottobre con la XII edizione del Trofeo AUSE di Boxe: una giornata di grandi combattimenti sul ring che ha visto i pugili di casa dominare la scena, collezionando prestazioni eccezionali e una pioggia di vittorie.

Più di una palestra: una “famiglia” per il territorio

Guidata con visione e passione dal dott. Mario Veneruso, l’AUSE Sporting Club si conferma un punto di riferimento fondamentale per Torre Annunziata, offrendo un'ampia gamma di discipline dai 4 anni fino all'età adulta, sotto la guida costante di professionisti del settore.

«Il nostro progetto di rivoluzione sportiva sta proseguendo alla grande» – dichiara con orgoglio Veneruso, titolare e fondatore del centro -. Putiamo tutto sui giovani: sono loro il nostro futuro e noi ci impegniamo ogni giorno per garantirglielo. La nostra struttura non offre solo sport, ma è una vera e propria grande famiglia. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi, insegnar loro a credere nelle proprie capacità e trasmettere i valori più sani. Sono fiero di ciascuno dei nostri atleti e auguro loro un futuro ricco di soddisfazioni».

Ancora una volta, l'AUSE dimostra come lo sport possa essere un straordinario motore di aggregazione, bellezza e riscatto per le nuove generazioni della città.