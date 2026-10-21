Torre Annunziata, Madonna della Neve: gli studenti del Liceo de Chirico realizzano nuove vele per la processione

Tradizione e creatività giovanile si incontrano a Torre Annunziata in occasione della festa della Madonna della Neve, patrona della città. Quest'anno, durante la tradizionale processione del 22 ottobre, sfilerà anche una nuova vela, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Giorgio de Chirico nell'ambito di un progetto promosso dalle quattro arciconfraternite cittadine.

Un'iniziativa che punta a coinvolgere le nuove generazioni nella valorizzazione delle tradizioni religiose e popolari, creando un legame tra passato e presente.

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Le vele, simbolo della tradizione delle arciconfraternite

La processione del quadro della Madonna della Neve, portato a spalla dai pescatori, rappresenta il momento più significativo dei festeggiamenti del 22 ottobre.

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Da sempre vi prendono parte anche le arciconfraternite di Torre Annunziata, che contribuiscono a mantenere viva la tradizione attraverso gli abiti storici e gli antichi stendardi.

Tra questi spiccano le caratteristiche vele, altissimi stendardi piumati a forma di vela, contraddistinti da colori differenti a seconda dell'arciconfraternita di appartenenza.

Il progetto con il Liceo De Chirico

Quest'anno i rappresentanti delle quattro arciconfraternite cittadine – SS. Rosario, SS. Sacramento, Santi Agostino e Monica e Suffragio – hanno deciso di coinvolgere direttamente gli studenti nella preparazione della festa patronale.

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La proposta è stata rivolta alla dirigente scolastica del Liceo De Chirico, Rosalba Robello, con l'obiettivo di affidare ai giovani artisti e ai loro docenti il compito di ripensare e ridisegnare una delle tradizionali vele.

Il progetto è stato sviluppato nell'ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro, sotto la guida della professoressa Mariangela Leo. Gli studenti hanno così realizzato una nuova vela che sarà portata in processione giovedì 22 ottobre, entrando a far parte di una delle manifestazioni più sentite dalla comunità oplontina.

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Un ponte tra passato e futuro

L'iniziativa nasce dalla volontà di far conoscere ai giovani il significato di un'antica tradizione, offrendo loro la possibilità di reinterpretarla attraverso la sensibilità e la creatività contemporanea.

Un modo per dimostrare che le tradizioni, per continuare a vivere, devono essere comprese, condivise e tramandate alle nuove generazioni.

L'auspicio dei promotori è che la collaborazione con il Liceo De Chirico possa proseguire anche nei prossimi anni, coinvolgendo sempre più studenti nella valorizzazione del patrimonio culturale e religioso cittadino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente Rosalba Robello, alla professoressa Mariangela Leo e agli studenti per l'impegno e il lavoro svolto negli ultimi mesi.

La nuova vela rappresenterà così non soltanto un elemento della processione, ma anche il simbolo di una tradizione che si rinnova grazie al contributo delle giovani generazioni.

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