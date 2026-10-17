Torre Annunziata, scioglimento dei Comuni per mafia: confronto tra magistrati, avvocati, politici e istituzioni

A cura della Redazione

«Sciogliere non basta». È questo il titolo del convegno dedicato allo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose, in programma lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 16, presso Villa Tiberiade, in via Prota 83 a Torre Annunziata.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Foro XXI – Lo spirito del tempo, presso il Tribunale di Torre Annunziata, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Torre Annunziata, e con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati oplontino, affronterà un tema di particolare attualità per la città, il cui Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel giugno scorso.

Scioglimento per mafia: prevenzione, garanzie e ricostruzione della fiducia

L’incontro si svolgerà a 35 anni dall’approvazione della legge 22 luglio 1991, n. 221, che introdusse nell’ordinamento italiano gli strumenti per lo scioglimento degli enti locali condizionati dalla criminalità organizzata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

Al centro del dibattito ci saranno la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, le garanzie istituzionali e la ricostruzione del rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazioni locali.

Una riflessione che assume un significato particolare a Torre Annunziata, attualmente amministrata da una Commissione Straordinaria.

I saluti istituzionali e gli interventi tecnici

Il convegno si aprirà con i saluti del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Pasquale Damiano.

A moderare i lavori sarà l’avvocato Michele Riggi, presidente di Foro XXI. Responsabile dell'organizzazione Gabriella Pepe.

La sessione tecnica vedrà gli interventi dell’avvocato Lorenzo Lentini, presidente della Camera Amministrativa di Salerno e Avellino, del magistrato Nicola Russo, consigliere della Corte d’Appello di Napoli, e dell’avvocato penalista Gennaro Ausiello, consigliere del Consiglio di Disciplina di Napoli.

Il confronto politico e le conclusioni del prefetto di Napoli

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al confronto politico, con la partecipazione dei parlamentari Marco Cerreto, Orfeo Mazzella, Annarita Patriarca e Valeria Valente.

Le conclusioni saranno affidate al prefetto di Napoli Michele di Bari.

L’appuntamento si propone come un’occasione di confronto tra magistratura, politica, istituzioni e mondo forense su una questione centrale per il futuro degli enti locali: come impedire il ritorno dei condizionamenti criminali e ricostruire una pubblica amministrazione capace di riconquistare la fiducia dei cittadini.