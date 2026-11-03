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Torre Annunziata, vico Carlo III sommerso dai rifiuti: la vergogna senza fine
Rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la strada, ostacolando il passaggio dei pedoni. Un'emergenza che si ripete da anni, tra denunce e inciviltà.
Siamo in vico Carlo III, la stradina parallela a corso Vittorio Emanuele III che collega corso Garibaldi a via Vittorio Emanuele II, nel cuore di Torre Annunziata. Uno spettacolo indecoroso, purtroppo tutt'altro che nuovo: cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada, al punto da rendere difficoltoso, se non impossibile, persino il passaggio dei pedoni.
Una situazione che si trascina da anni, tra denunce, segnalazioni e filmati pubblicati sui social. Eppure, nonostante le ripetute proteste dei residenti, non si riesce a porre fine a questo scempio ambientale.
Telecamere e controlli per fermare gli incivili
Possibile che non si riesca a individuare e sanzionare i responsabili? Basterebbe installare una telecamera di videosorveglianza all'ingresso del vicolo, oppure predisporre controlli mirati da parte di agenti della Polizia Municipale in abiti civili, nelle ore in cui si verificano più frequentemente gli abbandoni. Un modo per cogliere questi incivili con le mani nel… “sacchetto”.
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E non si tratta soltanto di normali rifiuti domestici. Le immagini documentano la presenza di reti metalliche, cuscini di poltrone, un termosifone, indumenti di ogni genere e bottiglie di vetro. Insomma, una vera e propria discarica a cielo aperto, a pochi passi dalle abitazioni.
Non solo vico Carlo III: il degrado interessa anche il rione Vallone
Purtroppo, il fenomeno non riguarda soltanto questa stradina. Altri luoghi della città sono diventati punti abituali di abbandono indiscriminato dei rifiuti: via Federico Talamo, via Giosuè Carducci, via Pontenuovo (rione Vallone, foto sotto) via d'Angiò, via Commercio e diverse strade periferiche.
Un problema che continua a ripresentarsi e che richiede non soltanto interventi di pulizia, ma soprattutto controlli costanti e sanzioni nei confronti dei responsabili.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
A via Dante il deposito di indumenti usati
In via Dante, invece, dove su un muro campeggia una svastica nazista, ci troviamo di fronte a un vero e proprio «deposito» a cielo aperto di abiti dismessi, scarpe e altri materiali tessili. Sacchi e sacconi vengono abbandonati periodicamente sul marciapiede, a poca distanza dal Comando della Polizia Municipale. Un fenomeno tutt'altro che occasionale, come documentano le fotografie sottostanti, scattate in tre momenti diversi.
Il conto dell'inciviltà lo pagano tutti i cittadini
C'è poi un aspetto che troppo spesso viene sottovalutato: l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ha un costo per l'intera collettività.
La rimozione straordinaria, il trasporto e lo smaltimento dei materiali abbandonati comportano infatti spese aggiuntive per il Comune, che finiscono per gravare sul bilancio del servizio di igiene urbana e, indirettamente, sulle tasche dei contribuenti attraverso la Tari.
In sostanza, a pagare per l'inciviltà di pochi sono tutti i cittadini, compresi quelli che rispettano scrupolosamente le regole della raccolta differenziata.
E allora la domanda è inevitabile: quanto tempo dovrà ancora passare prima che si intervenga concretamente per fermare gli sversatori seriali?
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